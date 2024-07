Doanh thu ngành TT-TT đạt hơn 2 triệu tỉ đồng

Ngày 29.7, Bộ TT-TT tổ chức hội nghị sơ kết công tác 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2024.



Theo Bộ TT-TT, 2024 là năm tăng tốc, bứt phá, có ý nghĩa đặc biệt quan trọng trong việc thực hiện thắng lợi Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021 - 2025.

Thực hiện chủ đề năm 2024 "Phổ cập hạ tầng số và sáng tạo ứng dụng số để phát triển kinh tế số - động lực mới cho tăng trưởng kinh tế và năng suất lao động", ngành TT-TT đã triển khai thực hiện kịp thời, trách nhiệm, hiệu quả những mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao.

Kết quả, trong 6 tháng đầu năm 2024, doanh thu toàn ngành TT-TT ước đạt 2,06 triệu tỉ đồng, tăng 27% so với cùng kỳ năm 2023 và ước đạt 50% kế hoạch năm 2024; nộp ngân sách nhà nước ước đạt 59.847 tỉ đồng, tăng 25,8% so với cùng kỳ năm trước và ước đạt 61% kế hoạch năm 2024.

Đóng góp vào GDP của ngành TT-TT ước đạt 476.933 tỉ đồng, tăng 22,5% so với cùng kỳ năm trước và ước đạt 49% kế hoạch năm 2024. Tổng số lao động toàn ngành tính đến tháng 6.2024 ước khoảng 1,53 triệu lao động, tăng 1,3% so với cùng kỳ năm trước.

Trong lĩnh vực viễn thông, tính đến tháng 5, thuê bao điện thoại di động sử dụng SMP đạt 100,7 triệu, tăng 0,1% so với cùng kỳ năm 2023.

Tỷ lệ sử dụng IPv6 (phiên bản mới nhất của giao thức internet) trên mạng internet của Việt Nam đạt 60%, tăng 3% so với cùng kỳ năm trước, tăng 1% so với cuối năm 2023; cao gấp 1,7 lần trung bình toàn cầu và gấp 1,9 lần trung bình khối ASEAN. Việt Nam đứng thứ 2 khu vực ASEAN, thứ 8 trên toàn cầu (tăng 1 bậc so với cuối năm 2023).

Tỷ lệ ký số tài nguyên internet Việt Nam (ROA/RPKI) đạt 95,89%, tăng 8,89% so với cùng kỳ năm trước, tăng 7,89% so với hết năm 2023. Việt Nam đứng đầu khu vực ASEAN về tỷ lệ ký số tài nguyên internet.

Tên miền quốc gia ".vn" đạt 613.000, tăng 0,6% so với cuối năm 2023 và tăng 4% so với cùng kỳ năm 2023. Việt Nam đứng thứ 2 khu vực ASEAN, thứ 10 khu vực châu Á - Thái Bình Dương, thứ 40 trên toàn cầu.

Riêng lĩnh vực báo chí, 6 tháng đầu năm doanh thu ước đạt 21.292 tỉ đồng, tăng 3,9% so với cùng kỳ 2023 và đạt 48% kế hoạch năm 2024. Số lao động hoạt động trong lĩnh vực báo chí (không bao gồm số lao động phát thanh - truyền hình 16.600 người) ước khoảng 24.500 người, không biến động nhiều so với cùng kỳ năm 2023 và ước đạt 100% kế hoạch năm 2024.

Từ nay đến cuối năm, ngành TT-TT tập trung xây dựng luật Báo chí (sửa đổi) khi dự án được thông qua vào Chương trình xây dựng luật năm 2025; trình Chính phủ ban hành Chiến lược quản lý và phát triển ngành công nghiệp trò chơi điện tử trên mạng tại Việt Nam giai đoạn 2025 - 2030.

Cạnh đó, tiếp tục rà soát, đánh giá tổng thể hoạt động để tiến hành làm việc, chấn chỉnh, xử lý nghiêm minh đối với tình trạng "báo hoá" tạp chí, "báo hóa" trang thông tin điện tử tổng hợp và biểu hiện "tư nhân hoá" báo chí.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Bộ trưởng Bộ TT-TT Nguyễn Mạnh Hùng ghi nhận và biểu dương những kết quả tích cực của ngành TT-TT trong 6 tháng đầu năm. Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng nhấn mạnh, trong bối cảnh tình hình thế giới và trong nước có nhiều biến động phức tạp, ngành TT-TT cần tiếp tục phát huy tinh thần chủ động, sáng tạo, đổi mới, quyết tâm hoàn thành xuất sắc các mục tiêu, nhiệm vụ đề ra trong 6 tháng cuối năm 2024.

Cụ thể, theo Bộ trưởng, ngành TT-TT sẽ tập trung đẩy mạnh chuyển đổi số quốc gia, phát triển kinh tế số, xây dựng xã hội số; tăng cường quản lý nhà nước về báo chí, xuất bản, thông tin trên không gian mạng.