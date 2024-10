Doanh thu Shopee, TikTok dịp Tết 2025 dự kiến sẽ đạt 71.000 tỉ đồng

Nhu cầu mua sắm trực tuyến qua sàn thương mại điện tử ngày càng phổ biến ẢNH: ĐINH ĐANG

Ngày 29.10, Metric, nền tảng phân tích số liệu thị trường thương mại điện tử dựa trên Dữ liệu lớn (Big Data) ứng dụng AI, đã đưa ra số liệu dự báo doanh số kinh doanh trên sàn trong dịp mua sắm cuối năm.Theo đó, trong mùa Tết 2024 đã thống kê doanh số đạt 48.700 tỉ đồng với 538.8 triệu sản phẩm, gấp đôi so với dịp Tết 2023. Trong đó, 2 sàn thương mại điện tử dẫn đầu là Shopee và Tik Tok Shop. Tết năm 2024 soanh số sàn Shopee cao gấp 4 lần so với sàn TikTok Shop nhưng từ đó đến nay Tik Tok Shop đã tăng trưởng gấp hơn 3 lần so với Shopee; tăng trưởng gần 195% doanh số cửa hàng trên sàn, vươn lên dẫn đầu và bỏ xa các đối thủ khác.

Những mặt hàng được người tiêu dùng mua sắm nhiều nhất trong dịp tết là thời trang, chăm sóc sắc đẹp, thực phẩm đồ uống...Dự báo trong dịp Tết 2025, doanh số và sản lượng toàn thị trường tăng lần lượt trung bình 45% và 47% so với dịp Tết 2024. Nguyên nhân là Tết 2025 đến sớm hơn Tết 2024 3 tuần, do vậy ngoài tuần 2-4 trước Tết, tuần thứ 8 - 9 trước Tết là tuần có sale Black Friday 2024 và tuần thứ 6-7 là tuần có dịp sale 12.12 được dự đoán sẽ có sự tăng trưởng tốt cho dịp mua sắm Tết.

Dự báo doanh số mua sắm trên sàn Shopee, TikTok Shop vào các tuần trước tết 2025 ẢNH; METRIC

Doanh số trên các sàn thương mại điện tử trong quý 4/2024 dự kiến đạt 80.600 tỉ đồng với khoảng 870 triệu sản phẩm được tiêu thụ. Trong đó, riêng 2 sàn Shopee và TikTok Shop dự báo đạt doanh số 71.000 tỉ đồng trong dịp tết 2025 với 792 triệu sản phẩm được tiêu thụ.

Theo thống kê, nhóm sản phẩm bộ quà tặng dịp tết thường được người tiêu dùng lựa chọn trong khoảng 500.000 - 700.000 đồng. Trong khi đó, nhu cầu mua sắm áo dài rơi vào tầm giá 200.000– 350.000 đồng vào dịp Tết 2024. Tết năm nay người tiêu dùng có xu hướng gia tăng mức chi tiêu cho các sản phẩm áo dài Tết ở mức giá 200.000–500.000 và giảm mức chi tiêu ở phân khúc 500.000 – 750.000.