Doanh thu toàn ngành công nghệ số ước đạt gần 200 tỉ USD, tăng gần 26%

Phát biểu tại Diễn đàn quốc gia phát triển doanh nghiệp công nghệ Việt Nam năm 2025 với chủ đề "Sáng tạo tại Việt Nam, làm ra tại Việt Nam - để dẫn dắt" diễn ra chiều 30.12, Phó thủ tướng Hồ Quốc Dũng biểu dương những nỗ lực và kết quả nổi bật của cộng đồng doanh nghiệp (doanh nghiệp) công nghệ Việt Nam trong năm qua.

Phó thủ tướng Hồ Quốc Dũng phát biểu tại diễn đàn ẢNH: MAI HÀ

Theo Phó thủ tướng, năm 2025 ghi dấu những đột phá quan trọng về thể chế, đặc biệt là thể chế phát triển công nghệ số và đổi mới sáng tạo. Doanh thu toàn ngành công nghệ số ước đạt 198 tỉ USD, tăng gần 26% so với năm 2024. Kim ngạch xuất khẩu sản phẩm công nghệ số ước đạt 172 tỉ USD, cao gấp 1,7 lần so với năm 2020.

Hạ tầng số tiếp tục bứt phá mạnh mẽ. Mạng 5G phủ sóng khoảng 90% dân số; tốc độ internet di động của Việt Nam lọt top 20 thế giới. Thương mại điện tử ước đạt quy mô 36 tỉ USD năm 2025, gấp 3 lần năm 2020.

Thanh toán số phát triển nhanh, với giá trị thanh toán không dùng tiền mặt ước gấp 26 lần GDP, hơn 20 tỉ giao dịch mỗi năm. Công nghệ số đã thúc đẩy chuyển đổi số sâu rộng trong các lĩnh vực năng lượng, giao thông, môi trường, y tế, giáo dục…

Cộng đồng doanh nghiệp công nghệ không chỉ lớn mạnh về số lượng mà còn từng bước làm chủ công nghệ. Năm 2025, cả nước có khoảng 80.000 doanh nghiệp công nghệ, tăng 1,4 lần so với năm 2020, với hơn 1,9 triệu lao động.

Nhiều sản phẩm, dịch vụ số "Make in Vietnam" đã xuất khẩu sang các thị trường khó tính như Mỹ, châu Âu, Nhật Bản. Doanh thu từ thị trường nước ngoài ước đạt 15 tỉ USD; hơn 2.100 doanh nghiệp công nghệ đã khẳng định trí tuệ Việt trên thị trường quốc tế và sẵn sàng giải các bài toán toàn cầu.

"Từ chỗ chỉ gia công, lắp ráp, Việt Nam đã tự chủ nghiên cứu, làm chủ công nghệ lõi chiến lược và bước đầu tham gia chuỗi cung ứng bán dẫn toàn cầu. Đây là nền tảng vững chắc để doanh nghiệp công nghệ Việt chuyển từ mục tiêu "làm chủ" sang "dẫn dắt, dẫn đầu", Phó thủ tướng nhấn mạnh.

Theo Phó thủ tướng, năm 2026 sẽ mở đầu cho kỷ nguyên vươn mình của dân tộc Việt Nam, trong đó không gian số là không gian phát triển mới, nơi trí tuệ Việt Nam tỏa sáng. Doanh nghiệp công nghệ Việt Nam mang sứ mệnh lịch sử: đưa Việt Nam từ quốc gia đi sau trở thành quốc gia tiên phong trong kỷ nguyên số.

Phó thủ tướng Hồ Quốc Dũng và Bộ trưởng Bộ KH-CN Nguyễn Mạnh Hùng tặng hoa các doanh nghiệp công nghệ có đóng góp tích cực cho chủ trương "Make in Vietnam" ẢNH: MAI HÀ

Để hiện thực hóa mục tiêu đó, Phó thủ tướng Hồ Quốc Dũng đề ra 4 nhóm nhiệm vụ trọng tâm. Thứ nhất, khẩn trương hoàn thiện thể chế, xây dựng khung pháp lý cho hợp tác công - tư, cơ chế thử nghiệm công nghệ cao, đầu tư mạo hiểm, tín dụng, thuế và IPO cho doanh nghiệp công nghệ, khởi nghiệp.

Thứ hai, phát triển mạnh thị trường công nghệ trong nước, ưu tiên sử dụng sản phẩm, dịch vụ công nghệ số Việt Nam; đẩy mạnh đặt hàng, mua sắm công và chuyển từ đầu tư sang thuê dịch vụ số trọn gói.

Thứ ba, tập trung hình thành các doanh nghiệp công nghệ lớn, làm chủ công nghệ lõi, tạo lực lượng doanh nghiệp đầu đàn đủ sức dẫn dắt thị trường trong nước và vươn ra quốc tế.

Thứ tư, xây dựng cơ chế thu hút, giữ chân và đào tạo nhân lực công nghệ chất lượng cao, gắn kết chặt chẽ giữa Nhà nước - nhà trường - doanh nghiệp.

Trong khuôn khổ diễn đàn, Bộ KH-CN đã trao giải thưởng sản phẩm công nghệ số Make in Vietnam 2025, trong đó có 6 giải vàng, 6 giải bạc và 8 giải đồng.