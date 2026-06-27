Đọc báo mỗi ngày, nữ sinh lớp 8 giành giải nhất văn xuôi

Chị Trịnh Thị Hiền Trân, Phó bí thư Thành đoàn, Chủ tịch hội đồng đội TP.HCM, cho biết lễ hội năm nay với chủ đề "Vòng tay bè bạn" thể hiện thông điệp sâu sắc mà ban tổ chức mong muốn gửi gắm đến với mỗi em thiếu nhi là một sắc màu riêng, mỗi nụ cười, mỗi cái bắt tay, mỗi lời chào thân thiện đều có thể mở ra một tình bạn, một sự thấu hiểu, một nhịp cầu kết nối mới.

"Không chỉ vậy, vòng tay bè bạn là vòng tay của thiếu nhi thành phố mang tên Bác kết nối với bạn bè trên cả nước, trong khu vực và toàn cầu; thể hiện tinh thần đoàn kết, sẻ chia, tôn trọng sự khác biệt, là khát vọng cùng nhau xây dựng một môi trường sống an toàn, thân thiện, nhân ái và hòa bình cho mọi trẻ em", chị Trân nói.

Các em đã xuất xắc đạt giải nhất về cuộc thi thể loại Văn xuôi ẢNH: TUẤN QUANG

Chia sẻ về quá trình học, Gia Linh, không giấu được niềm vui khi đoạt giải nhất môn ngữ văn. "Em rất vui nhưng cũng khá run khi bước lên sân khấu. Là một học sinh của TP.HCM, em cảm thấy tự hào khi ý tưởng được ghi nhận và vinh danh", Linh nói.

Theo Linh, ngoài thời gian học trên lớp, Linh dành nhiều thời gian đọc sách, đọc báo để mở rộng vốn từ, trau dồi cách diễn đạt cũng như tìm thêm chất liệu cho bài viết. Tác phẩm của em mang tên bản tin sáng, được lấy cảm hứng từ thưởng thức cà phê.

Gia Linh đã đạt giải nhất về thể loại Văn xuôi ẢNH: TUẤN QUANG

"Một phần trong gia đình của em có người yêu thích cà phê. Những bài báo em đọc giúp em có thêm nhiều góc nhìn. Nhờ vậy, em biết cách xây dựng câu chuyện, phát triển ý tưởng và làm cho bài viết phong phú hơn", Linh nói.

Trong quá trình học tập, Linh đều nhận sự động viên từ phía gia đình. Mỗi khi gặp khó khăn, ba mẹ đều sẵn sàng giúp đỡ để Linh có thêm động lực.

Linh cũng cho biết không học dồn mà chia nhỏ thời gian để tiếp thu kiến thức. Thường Linh học vào buổi sáng là hiệu quả nhất vì đầu óc minh mẫn, dễ tập trung. Tuy nhiên, em không học cố định mà linh hoạt sắp xếp thời gian để cân bằng giữa việc học và nghỉ ngơi. Trong nội dung bài học, Linh cố gắng nắm chắc khoảng 70% trước, phần còn lại sẽ ôn tập ở những buổi học sau nhằm ghi nhớ lâu hơn.

Linh cho rằng điều khó nhất là làm sao một thành phố vừa hiện đại nhưng vẫn có thể duy trì phát huy những truyền thống văn hóa của Việt Nam.

"Nhiều bạn chọn viết về các tòa nhà hay công nghệ hiện đại. Đối với em, con người vẫn phải là trung tâm. Thành phố có thể phát triển mạnh mẽ nhưng những giá trị truyền thống, văn hóa Việt Nam vẫn cần được gìn giữ và phát huy", Linh bày tỏ.

Điểm nhấn của lễ hội là không gian trải nghiệm được thiết kế theo biểu tượng khối rubik nhân cách hóa. Với 6 khối màu rubik tượng trưng cho 6 không gian trải nghiệm đa sắc màu của thiếu nhi: Sáng tạo, nghệ thuật, thể thao, tri thức, môi trường và gia đình, hội nhập. Mỗi khối màu mang một thông điệp riêng, góp phần tạo nên hành trình khám phá, giao lưu và phát triển toàn diện dành cho thiếu nhi thành phố.

Lễ hội Thiếu nhi TP.HCM năm nay mang đến cho các em hành trình khám phá nhiều nền văn hóa trên thế giới thông qua chuỗi hoạt động trải nghiệm đa sắc màu. Các em được hòa mình vào những ngôi làng văn hóa được tái hiện sinh động, thưởng thức nhiều món ăn truyền thống tại khu vực "Làng ẩm thực đa quốc gia".

Bên cạnh đó, tham gia trang trí, trình bày và giới thiệu giới thiệu văn hóa đặc trưng các quốc gia thông qua hình ảnh, hiện vật, quốc kỳ, bản đồ, trang phục truyền thống, hiện vật, sản phẩm văn hóa và mô hình các công trình nổi tiếng.