Đọc chéo MRI/CT với Nhật Bản, giảm tới 20 lần nguy cơ bỏ sót bệnh lý

Đây là năm thứ hai liên tiếp Bernard Healthcare được mời dự và báo cáo về các nghiên cứu được triển khai trong quá trình thực hiện mô hình Ningen Dock tại Việt Nam. Hội nghị lần này, Bernard Healthcare đưa tới 2 đề tài mới, trong đó có nghiên cứu: "Tham vấn ý kiến thứ hai và sự khác biệt trong chẩn đoán hình ảnh: Một nghiên cứu cắt ngang tại Bernard Healthcare và Bệnh viện Đại học Yamanashi".

Đoàn đại diện Bernard Healthcare tham gia báo cáo trực tiếp tại hội nghị

BS Bùi Lê Nhật Tiên - Chuyên khoa Y học Dự phòng, Nội tổng quát, Bernard Healthcare chia sẻ: Đây là một hướng nghiên cứu còn mới mẻ tại cả Việt Nam và Nhật Bản, nhưng có ý nghĩa thiết thực trong việc nâng cao độ chính xác chẩn đoán và chất lượng tầm soát. Kỳ vọng kết quả này sẽ mang đến thêm một góc nhìn hữu ích cho cộng đồng y khoa, đồng thời là động lực để Bernard không ngừng cải tiến, phục vụ khách hàng trong nước và quốc tế tốt hơn.

Chìa khóa giúp phát hiện bệnh lý tiềm ẩn

Ung thư, đột quỵ, bệnh tim mạch đang gia tăng và trẻ hóa. Đặc biệt là ung thư, theo Globocan 2022, mỗi năm Việt Nam có hơn 182.000 ca ung thư mới. Mặc dù nhiều người lo ngại về chi phí hay thời gian, nhưng độ chính xác trong chẩn đoán mới là yếu tố quyết định - một tổn thương nhỏ nhưng bị bỏ sót có thể làm mất cơ hội điều trị sớm.

Tại Nhật Bản - một trong những quốc gia đi đầu về y học dự phòng, cơ chế "đọc chéo" trong chẩn đoán hình ảnh đã được áp dụng rộng rãi trong sàng lọc. Theo đó, 2 bác sĩ độc lập cùng đọc kết quả và đối chiếu nhằm giảm tối đa sai sót. Mô hình này đã được Bernard Healthcare tại Việt Nam ứng dụng, thông qua kết nối chuyên môn với Bệnh viện Đại học Yamanashi.

Bernard Healthcare hợp tác chiến lược cùng Bệnh viện Đại học Yamanashi

Tại Bernard, đã có nhiều ca lâm sàng cụ thể. Trường hợp thứ nhất, chị M.H (52 tuổi) khỏe mạnh, không có triệu chứng. Tuy nhiên, kết quả chụp MRI ngực tại Bernard Healthcare phát hiện một khối nang cạnh tim khoảng 3 cm. Rất nhanh chóng, hình ảnh được gửi sang Bệnh viện Yamanashi đọc chéo, xác định là u nang ngoài màng tim (pericardial cyst) - dạng bất thường bẩm sinh hiếm gặp (khoảng 1/100.000 người). Nhờ phát hiện kịp thời, chị được tư vấn theo dõi định kỳ và xử trí hợp lý.

Trường hợp thứ hai, ông H.Đ.L (60 tuổi), không có triệu chứng. Kết quả CT Scan ngực phát hiện bất thường ở phổi. Tổn thương này được bác sĩ Bernard nhận định là không đặc hiệu với hai hướng chẩn đoán chính: Tổn thương viêm mạn tính hoặc ung thư phổi dạng nang (cystic lung cancer) nên hình ảnh được gửi sang Yamanashi. Sau kiểm tra, xác nhận tổn thương có dạng nốt, cần thực hiện đánh giá sâu hơn vì có nguy cơ ác tính cao.

Kết quả tham vấn ý kiến thứ hai cùng Chuyên gia Nhật Bản

Từ thực tiễn đến bằng chứng khoa học

Từ lâm sàng, Bernard Healthcare công bố kết quả nghiên cứu của mình dựa trên chính cơ chế hợp tác chuyên môn cùng Bệnh viện Đại học Yamanashi (Nhật Bản). Theo đó, nghiên cứu được tiến hành trên 364 bệnh nhân với 578 lượt chụp MRI/CT (từ tháng 8.2023 - 3.2025). Kết quả cho thấy, 88-94% là đồng thuận hoặc chỉ có khác biệt nhỏ, không có ý nghĩa lâm sàng. Những khác biệt có ý nghĩa lâm sàng chỉ xuất hiện ở 1 - 2% trường hợp.

"Nếu giả định mỗi BS chẩn đoán hình ảnh đọc kết quả có độ chính xác 90 - 95%, khi áp dụng phương pháp tham vấn ý kiến thứ hai với cơ chế mù đôi, đọc độc lập, xác suất bỏ sót tổn thương chỉ còn 0,25 - 1%, giảm 10 -20 lần nguy cơ bỏ sót so với đọc một lần duy nhất", BS Nhật Tiên diễn giải.

Nghiên cứu về cơ chế đọc chéo từ Bernard được Hội đồng Khoa học đánh giá cao về giá trị thực tiễn

Bệnh nhân ở Việt Nam nhưng chất lượng chẩn đoán Nhật Bản

Với mô hình Ningen Dock tại Bernard được phối hợp vận hành trạm chẩn đoán hình ảnh cùng Bệnh viện Đại học Yamanashi, tất cả khách hàng thực hiện dịch vụ MRI, CT Scan không chỉ được chuyên gia trong nước đọc mà còn được chuyển sang khoa Chẩn đoán Hình ảnh Bệnh viện Đại học Yamanashi để đối chiếu, xác nhận. Nhờ đó, khách hàng tại Việt Nam được tiếp cận chuẩn mực kiểm soát chất lượng tương đương Nhật Bản.

Sai sót trong chẩn đoán giảm thiểu tối đa, đặc biệt với những tổn thương nhỏ hoặc vị trí dễ bỏ sót. Các ca phức tạp (nghi ngờ ung thư, nguy cơ đột quỵ, bệnh lý tim mạch…) được thảo luận trực tiếp giữa hai bên, đảm bảo kết luận chắc chắn và phương án xử trí tối ưu.

Hội chẩn trực tuyến giữa Bác sĩ Bernard và Chuyên gia Bệnh viện Đại học Yamanashi

TS-BS Nguyễn Đại Hùng Linh, phụ trách Chuyên khoa Chẩn đoán hình ảnh, Bernard Healthcare cho biết: "Việc kiểm tra chéo nhiều tầng giữa bác sĩ Việt Nam và Nhật Bản giúp giảm thiểu rủi ro này, đồng thời nâng cao độ tin cậy của chẩn đoán. Lợi ích cuối cùng thuộc về người bệnh: được tiếp cận dịch vụ tầm soát chính xác và an toàn hơn".

Hướng đi xác đáng Đọc chéo MRI/CT không chỉ đơn giản là thêm một bước kiểm tra mà là nền móng tăng độ chính xác, giảm bỏ sót, nâng cao chất lượng chẩn đoán. Đây là hướng đi xác đáng. Giáo sư Hiroshi Onishi, Phó chủ tịch Hiệp Hội chẩn Đoán hình ảnh Nhật Bản, Giám đốc Hiệp Hội xạ trị Nhật Bản, Trưởng khoa Xạ trị ung bướu (Radiation Oncology), Bệnh viện Đại Học Yamanashi chia sẻ: "Chúng tôi hợp tác với Bernard Healthcare để mang đến dịch vụ chẩn đoán hình ảnh chất lượng cao từ Nhật Bản. Không chỉ đưa ra kết quả, chúng tôi còn cung cấp nhận xét chi tiết và hướng dẫn bệnh nhân cách xử trí tiếp theo một cách cẩn trọng và rõ ràng".



