'Độc cô cầu bại' Nguyễn Trần Duy Nhất sẵn sàng bùng nổ ở trận tranh đai IPCC

Màn so găng tranh đai IPCC giữa võ sĩ có biệt danh "độc cô cầu bại" Việt Nam Nguyễn Trần Duy Nhất với đối thủ người Thái Lan Chaiwat Sungnoi là trận đấu tâm điểm của sự kiện võ thuật "All Star Fight" 2023 diễn ra vào ngày mai tại công viên Ravo - The Metropole Thủ Thiêm (TP.HCM). Giải đấu sẽ diễn ra ngoài trời, quy tụ các võ sĩ muay và kickboxing đến từ Thái Lan, Hàn Quốc, Iran, Philippines và chủ nhà Việt Nam.

Nguyễn Trần Duy Nhất (trái) chuẩn bị kỹ cho trận tranh đai IPCC với võ sĩ Thái Lan BẢO NGỌC

"Được thi đấu và cống hiến cho người hâm mộ võ thuật luôn là niềm vinh dự với bản thân tôi. Đối thủ của tôi lần này là nhà vô địch SEA Games 31 môn kickboxing. Anh ta có đòn tay, chân rất tốt. Tôi cùng BHL đã nghiên cứu đối thủ và có những bài tập phù hợp, sẵn sàng cống hiến cho người hâm mộ màn so găng bùng nổ", Nguyễn Trần Duy Nhất bày tỏ.

Đối thủ của Nguyễn Trần Duy Nhất, võ sĩ Chaiwat Sungnoi cho biết: "Tôi biết Nguyễn Trần Duy Nhất là võ sĩ muay nổi tiếng của Việt Nam. Tôi có xem lại các trận đấu của đối thủ và đã chuẩn bị kỹ lưỡng, sẵn sàng cho trận đấu này".

Huỳnh Hà Hữu Hiếu (trái) cùng Thumnawas (Thái Lan) so tài ở trận nữ duy nhất tại sự kiện All Star Fight BẢO NGỌC

Ông Giáp Trung Thang, Phó chủ tịch kiêm Tổng thư ký Liên đoàn Muay TP.HCM, cho biết màn tái xuất của Nguyễn Trần Duy Nhất ở trận tranh đai chuyên nghiệp IPCC cùng 5 trận đấu còn lại của sự kiện hứa hẹn rất đáng xem, góp phần kích thích phong trào võ thuật ở TP.HCM nói riêng, Việt Nam nói chung.

Sự kiện võ thuật All Star Fight 2023 hứa hẹn hấp dẫn HTV

Người giành chiến thắng trong trận tranh đai IPCC giữa Nguyễn Trần Duy Nhất với Chaiwat Sungnoi sẽ nhận phần thưởng 70 triệu đồng. Ngoài ra, ban tổ chức còn trao những giải thưởng hấp dẫn cho 6 trận đấu của sự kiện với tổng giá trị 360 triệu đồng. Sự kiện do Đài truyền hình TP.HCM (HTV) phối hợp cùng Sở VH-TT TP.HCM, Liên đoàn Muay TP.HCM, California Fitness & Yoga tổ chức và được trực tiếp trên HTV Thể thao.