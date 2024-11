Đọc 'Cõi sống của những con ma đói' chữa lành vết thương

Bác sĩ Gabor Maté là diễn giả, tác giả nổi tiếng người Canada, ông là một chuyên gia trong các lĩnh vực như chứng nghiện, tình trạng căng thẳng và sự phát triển của trẻ em.

Trong hơn 20 năm hành nghề bác sĩ gia đình và chăm sóc giảm nhẹ, bác sĩ Maté không tìm kiếm giải pháp nhanh chóng mà kết hợp nghiên cứu khoa học với tiểu sử, kinh nghiệm và trải nghiệm cá nhân để thúc đẩy quá trình tự chữa lành.

Ông đã được nhà nước Canada trao tặng Huân chương Canada danh giá nhất cho công lao trong sự nghiệp y tế và viết sách. Các tác phẩm tiêu biểu của ông bao gồm: Cõi sống của những con ma đói, Bảo vệ con bạn: Tại sao cha mẹ phải quan trọng hơn bạn bè (Hold on to Your Kids: Why Parents Need to Matter More Than Peers)...