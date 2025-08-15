Độc đắc xổ số Lotto 5/35 vượt 12 tỉ đồng, người chơi mua vé chờ chia giải

Tần suất quay số cao, cơ hội trúng Độc đắc mỗi ngày

Lotto 5/35 là xổ số có hai kỳ quay số mỗi ngày, vào lúc 13 giờ và 21 giờ. Việc tăng tần suất quay giúp người chơi có nhiều lựa chọn thời gian tham gia hơn, đồng thời rút ngắn thời gian chờ kết quả.

Anh Nhật Hưng (Phường Xuân Hòa, TP.HCM), một người chơi thường xuyên chia sẻ: "Sáng nào đi làm tôi cũng ghé mua vé cho 2 kỳ, thấy vui và hồi hộp vì biết đâu trúng được một trong các giải".

Nhiều người chơi đến điểm bán Vietlott chọn mua Lotto 5/35 ngay khi chính thức phát hành vào ngày 29.6

Cơ cấu giải thưởng hấp dẫn, tính năng chia giải của Vietlott lần đầu tiên xuất hiện tại Việt Nam

Điểm nổi bật khiến Lotto 5/35 tạo được sức hút chính là hệ thống 7 hạng giải đa dạng, từ giải Khuyến khích (10.000 đồng) đến giải Độc đắc tích lũy với giá trị khởi điểm từ 6 tỉ đồng. Ngay trong tuần đầu ra mắt, Lotto 5/35 đã ghi nhận hai khách hàng đầu tiên trúng giải Độc đắc, đó là anh Đỗ Quốc Dũng (trúng thưởng vào kỳ quay 00013 ngày 5.7) và anh Nguyễn Thanh Tùng (trúng thưởng kỳ quay 00016 ngày 6.7) với giá trị lần lượt gần 10 tỉ đồng và 6,4 tỉ đồng (chưa khấu trừ thuế TNCN).

Đặc biệt, khi giá trị giải Độc đắc tích lũy vượt mốc 12 tỉ đồng thì kỳ quay 21 giờ của ngày hôm sau sẽ diễn ra sự kiện chia giải với điều kiện không có người trúng trong tất cả các kỳ quay số. Toàn bộ số tiền mà giải Độc đắc đã tích lũy cho đến thời điểm chia giải sẽ được tự động chia theo tỷ lệ: hạng giải Nhất sẽ nhận được 1/3 giá trị giải Độc Đắc, các hạng giải còn lại sẽ nhận được 1/6 giá trị giải Độc Đắc. Nếu một trong các hạng giải được chia không có người trúng thưởng, thì giá trị được chia của hạng giải đó sẽ chia đều cho các hạng giải còn lại.

Tại kỳ quay 21 giờ ngày 17.7, giải Độc đắc đã lên đến hơn 16 tỉ đồng và chính thức bước vào kỳ chia giải đầu tiên. Do không có người trúng giải Độc đắc và giải Nhất, giá trị giải thưởng tiếp tục được phân bổ cho các hạng giải thấp hơn (trừ giải Khuyến khích), giúp mức tiền thưởng mà người chơi nhận được tăng lên nhiều lần so với thông thường.

Và chỉ sau đó một tuần, vào kỳ quay 21 giờ ngày 25.7, Lotto 5/35 tiếp tục mở ra kỳ chia giải thứ hai, với tổng giá trị Độc đắc gần 20 tỷ đồng, tiếp tục mang đến cơ hội trúng lớn và trải nghiệm "chia lộc" độc đáo cho hàng chục nghìn người chơi trên toàn quốc.

Cơ cấu giải thưởng và tính năng chia giải đầu tiên tại Việt Nam của Lotto 5/35 mang đến nhiều cơ hội trúng thưởng cho người chơi

"Cơn sốt" Lotto 5/35 vẫn chưa hề hạ nhiệt khi hiện nay giải Độc đắc đã vượt mốc hơn 12 tỉ đồng nhưng vẫn chưa có người trúng thưởng. Vì vậy, kỳ quay số 21 giờ ngày 15.8 có thể sẽ diễn ra sự kiện chia giải lần thứ 3 của Lotto 5/35, với điều kiện tất cả các kỳ quay sau đó cho đến thời điểm chia giải không có người trúng giải Độc đắc.

Chị Kim Liên (Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội) chia sẻ: "Tôi thấy tính năng chia giải khá hấp dẫn, dù không trúng Độc đắc thì vẫn có thể được chia thưởng nếu may mắn trúng giải thấp hơn".

Cách chơi đơn giản, linh hoạt

Người chơi Lotto 5/35 chỉ cần chọn 5 số chính từ 01 đến 35 và 1 số đặc biệt từ 01 đến 12. Với tính năng "tự chọn linh hoạt", người chơi có thể lựa chọn vài số yêu thích và để hệ thống tự động hoàn tất dãy số dự thưởng.

Ngoài hình thức chơi cơ bản, sản phẩm còn cung cấp các lựa chọn nâng cao như bao 4 số, bao 6 -15 số chính, hoặc bao từ 2 -12 số đặc biệt nhằm tăng cơ hội trúng thưởng.

Anh Minh Nhật, TP.Thủ Đức (cũ) chia sẻ: "Tôi hay chọn bao 6 số chính hoặc bao 12 số đặc biệt để tăng xác suất trúng các hạng giải, nhất là giải Nhất và Độc đắc".

Hiện Vietlott đang phân phối vé qua hai kênh chính thức: điểm bán hàng với hơn 6.600 điểm trên toàn quốc và kênh điện thoại thông qua ứng dụng Vietlott SMS. Đây là lựa chọn phù hợp với người bận rộn, đặc biệt là nhân viên văn phòng và phụ nữ.

Chị Hoàng Vy (Phường Sài Gòn, TP.HCM) chia sẻ: "Giờ nghỉ trưa tôi thường mua vé qua ứng dụng. Đợt vừa rồi tôi trúng 4 số chính, nhận được 500.000 đồng, mình khá bất ngờ và vui".

Lotto 5/35 cũng được đánh giá cao về tính minh bạch, nhờ hệ thống quay số trực tiếp mỗi ngày, cùng các kênh mua vé được xác thực rõ ràng.

Để đảm bảo về tính minh bạch, an toàn trong việc tham gia dự thưởng các sản phẩm xổ số tự chọn, người chơi chỉ nên mua vé tại 2 kênh chính thống của Vietlott

Với tần suất quay số linh hoạt, cách chơi cá nhân hóa và cơ cấu giải thưởng mới mẻ, Lotto 5/35 đang dần trở thành một lựa chọn giải trí yêu thích của nhiều người.

Người chơi trên 18 tuổi có thể tham gia dễ dàng bằng cách đến điểm bán Vietlott gần nhất hoặc tải ứng dụng Vietlott SMS để mua vé ngay trên điện thoại. Để cập nhật thêm thông tin chi tiết về Lotto 5/35 cũng như các sản phẩm xổ số khác của Vietlott, người chơi có thể truy cập Website chính thức của Vietlott hoặc theo dõi Fanpage của Vietlott để không bỏ lỡ cơ hội may mắn tiếp theo.