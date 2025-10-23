Độc đáo 50 cô dâu, chú rể di chuyển bằng metro, buýt đường sông trong lễ cưới

Đó cũng là điểm nhấn trong chương trình Lễ cưới tập thể năm nay do Thành đoàn, Trung tâm hỗ trợ thanh niên công nhân TP.HCM tổ chức, diễn ra vào sáng mai (24.10).

50 cặp đôi sẽ được tổ chức lễ cưới tập thể năm nay ẢNH: L.T

Từ sáng sớm, 50 cặp đôi sẽ tham gia lễ dâng hoa Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Công viên tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh ở Phố đi bộ Nguyễn Huệ. Ngay sau đó, 50 cặp đôi công nhân trong chương trình sẽ được diễu hành lễ cưới bằng các phương tiện thân thiện của thành phố như buýt đường sông, metro và di chuyển về Trung tâm Hội nghị - tiệc cưới Claris Palace tổ chức lễ cưới chính.

Việc di chuyển bằng các phương tiện buýt đường sông, metro cũng tạo điều kiện để các cặp đôi có thêm những bối cảnh đẹp ghi lại thời khắc hạnh phúc nhất của cuộc đời.

50 cô dâu, chú rể của lễ cưới tập thể năm nay là các cán bộ, công nhân viên, giáo viên, bộ đội xuất ngũ, thanh niên công nhân, người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc tại các khu công nghiệp, khu chế xuất, các cơ quan, đơn vị, trường học, doanh nghiệp trên địa bàn TP.HCM và khu vực lân cận; đã đăng ký kết hôn nhưng chưa có điều kiện tổ chức đám cưới.

Các cặp đôi trong lễ cưới tập thể năm nay được hỗ trợ trang phục cưới, bộ ảnh cưới, hình cổng (bao gồm 1 buổi chụp ảnh ngoại cảnh hoặc trong studio), trang điểm, làm tóc, quay phim, chụp ảnh, bánh cưới, nhẫn cưới, chương trình lễ cưới, tiệc cưới văn minh và quà tặng của các đơn vị, đối tác đồng hành. Ngoài ra, các cặp đôi sẽ được tham gia các chương trình tư vấn tâm lý, kỹ năng, sức khỏe gia đình, chương trình "Hành trình hạnh phúc" do Trung tâm hỗ trợ thanh niên công nhân TP.HCM tổ chức sau lễ cưới tập thể.

Lễ cưới có sự tham dự và phát biểu chúc mừng của lãnh đạo TP.HCM; ra mắt Album số cho các cặp đôi tham gia chương trình và phóng sự về hành trình 15 năm Lễ cưới tập thể trên website www.lecuoitapthe.vn; đại diện lãnh đạo thành phố và ban tổ chức cũng sẽ trao tặng quà cưới đến các cặp đôi.

Lễ cưới tập thể được Thành đoàn, Trung tâm hỗ trợ thanh niên công nhân TP.HCM tổ chức thường niên nhằm phát huy nếp sống, phong tục tập quán tốt đẹp của dân tộc VN, tuyên truyền trong thanh niên công nhân, viên chức thành phố về ý nghĩa thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội; đồng thời thể hiện vai trò của tổ chức Đoàn trong việc quan tâm, chăm lo đời sống cho người lao động, đặc biệt là thanh niên công nhân khó khăn, luôn nỗ lực vươn lên trong cuộc sống, chưa có điều kiện tổ chức lễ cưới trọn vẹn.

Trong chương trình "Hành trình hạnh phúc" sẽ tổ chức giao lưu, vui chơi, chia sẻ kinh nghiệm xây dựng gia đình hạnh phúc; tổ chức hoạt động an sinh xã hội, hỗ trợ sinh kế và chia sẻ niềm hạnh phúc của các cặp đôi đến thanh niên công nhân còn khó khăn khác; trao tặng học bổng cho con em công nhân có hoàn cảnh khó khăn.



