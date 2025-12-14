Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Văn hóa

Độc đáo cây dầu cổ thụ hơn 300 tuổi: Chết mà như vẫn sống

Duy Tân
Duy Tân
14/12/2025 13:00 GMT+7

Dù đã chết từ năm 2017, nhưng cây dầu cổ thụ hơn 300 tuổi ở Ba Chúc (An Giang) vẫn khiến nhiều người ngỡ như còn sống.

Đi trên đường Ngô Tự Lợi (xã Ba Chúc, tỉnh An Giang - trước đây là TT.Ba Chúc, H.Tri Tôn, An Giang), khách phương xa không khỏi bất ngờ khi thấy một cây cổ thụ sừng sững giữa mặt đường láng phẳng.

Độc đáo cây dầu cổ thụ hơn 300 tuổi: Chết mà như vẫn sống- Ảnh 1.

Thân cây dầu cổ thụ sừng sững giữa đường Ngô Tự Lợi

ẢNH: DUY TÂN

Đó là cây dầu cao khoảng 20 m, gốc xù xì, chu vi lớn 3 - 4 người ôm không xuể. Người dân địa phương cho biết cây dầu đã hơn 300 năm tuổi, gắn liền với biết bao biến cố của mảnh đất biên giới này.

Độc đáo cây dầu cổ thụ hơn 300 tuổi: Chết mà như vẫn sống- Ảnh 2.

Chu vi gốc cây dầu lớn đến mức 3 - 4 người ôm không xuể

Ảnh: Duy Tân

Nhờ bộ rễ bồ đề ôm trọn phần thân, hình dáng cây dầu như được "bảo tồn" nguyên vẹn, đứng sừng sững giữa con đường Ngô Tự Lợi, như "chứng nhân" cho lịch sử và đời sống tâm linh của vùng đất này.

Độc đáo cây dầu cổ thụ hơn 300 tuổi: Chết mà như vẫn sống- Ảnh 3.

Hệ thống đèn chiếu sáng được lắp đặt trên cây

ẢNH: DUY TÂN

Ba Chúc là nơi xảy ra cuộc thảm sát năm 1978, khi quân Pol Pot tấn công đồng loạt nhiều xã biên giới An Giang, sát hại hơn 3.000 người dân chỉ trong 12 ngày (từ 18 - 30.4.1978). Theo người dân, khu vực cây dầu đứng sững là một trong những điểm xảy ra thảm sát năm đó.

Độc đáo cây dầu cổ thụ hơn 300 tuổi: Chết mà như vẫn sống- Ảnh 4.

Dù cây dầu đã chết nhưng phần thân vẫn được bao bọc bởi rễ bồ đề và cây lâm vồ nên trông như cây vẫn còn sống

ẢNH: DUY TÂN

Không chỉ người dân mà cả khách thập phương khi đi ngang đều thể hiện sự tôn kính trước cây cổ thụ đặc biệt này. Dù cây dầu đã chết từ năm 2017, nhưng phần thân vẫn được bao bọc bởi rễ cây bồ đề và cây lâm vồ quấn quanh, nên hình ảnh "cụ" dầu như bất tử theo năm tháng.

Độc đáo cây dầu cổ thụ hơn 300 tuổi: Chết mà như vẫn sống- Ảnh 5.

Những tán lá xanh mướt trên ngọn cây

ẢNH: DUY TÂN

Bà Nguyễn Hiền (69 tuổi, ngụ xã Ba Chúc) chia sẻ: "Cây dầu như người bạn thời thơ ấu của tôi. Dù cây đã chết, nhưng đối với chúng tôi, thân cây vẫn là linh hồn của vùng đất này".

Độc đáo cây dầu cổ thụ hơn 300 tuổi: Chết mà như vẫn sống- Ảnh 6.

Phần rễ cây bồ đề và lâm vồ uốn quanh cây dầu đã mục ruỗng

ẢNH: DUY TÂN


Độc đáo cây dầu cổ thụ hơn 300 tuổi: Chết mà như vẫn sống- Ảnh 7.

Những cây dại mọc bám trên thân cây dầu

ẢNH: DUY TÂN

Lãnh đạo Phòng Văn hóa - Xã hội xã Ba Chúc cho biết, cây dầu trên đường Ngô Tự Lợi là một phần ký ức của cộng đồng địa phương, mang giá trị lịch sử và tín ngưỡng sâu sắc. Để đảm bảo an toàn giao thông, xã đã lắp đèn trang trí, đèn chiếu sáng quanh cây nhằm tạo điểm nhấn cảnh quan và cảnh báo từ xa cho người đi đường.

Độc đáo cây dầu cổ thụ hơn 300 tuổi: Chết mà như vẫn sống- Ảnh 8.

Phần thân cây dầu cổ thụ được bộ rễ lâm vồ, bồ đề bao bọc như một lớp giáp

ẢNH: DUY TÂN

Vào mùa mưa bão, địa phương đều tiến hành tỉa cành, chặt gọn những nhánh nguy hiểm để bảo đảm an toàn. Cây dầu cổ thụ được xem như báu vật, là ký ức về những thăng trầm lịch sử của vùng đất Ba Chúc.

Tin liên quan

6 cây cổ thụ ở Phú Quốc được công nhận là cây di sản Việt Nam

6 cây cổ thụ ở Phú Quốc được công nhận là cây di sản Việt Nam

Tại Vườn quốc gia Phú Quốc (Kiên Giang), 6 cây cổ thụ khoảng 250 đến 800 năm tuổi vừa được công nhận là cây di sản Việt Nam.

Khám phá thêm chủ đề

Cổ thụ cây dầu ba chúc AN GIANG Cây cổ thụ
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận