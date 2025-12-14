Độc đáo cây dầu cổ thụ hơn 300 tuổi: Chết mà như vẫn sống

Đi trên đường Ngô Tự Lợi (xã Ba Chúc, tỉnh An Giang - trước đây là TT.Ba Chúc, H.Tri Tôn, An Giang), khách phương xa không khỏi bất ngờ khi thấy một cây cổ thụ sừng sững giữa mặt đường láng phẳng.

Thân cây dầu cổ thụ sừng sững giữa đường Ngô Tự Lợi ẢNH: DUY TÂN

Đó là cây dầu cao khoảng 20 m, gốc xù xì, chu vi lớn 3 - 4 người ôm không xuể. Người dân địa phương cho biết cây dầu đã hơn 300 năm tuổi, gắn liền với biết bao biến cố của mảnh đất biên giới này.

Chu vi gốc cây dầu lớn đến mức 3 - 4 người ôm không xuể Ảnh: Duy Tân

Nhờ bộ rễ bồ đề ôm trọn phần thân, hình dáng cây dầu như được "bảo tồn" nguyên vẹn, đứng sừng sững giữa con đường Ngô Tự Lợi, như "chứng nhân" cho lịch sử và đời sống tâm linh của vùng đất này.

Hệ thống đèn chiếu sáng được lắp đặt trên cây ẢNH: DUY TÂN

Ba Chúc là nơi xảy ra cuộc thảm sát năm 1978, khi quân Pol Pot tấn công đồng loạt nhiều xã biên giới An Giang, sát hại hơn 3.000 người dân chỉ trong 12 ngày (từ 18 - 30.4.1978). Theo người dân, khu vực cây dầu đứng sững là một trong những điểm xảy ra thảm sát năm đó.

Dù cây dầu đã chết nhưng phần thân vẫn được bao bọc bởi rễ bồ đề và cây lâm vồ nên trông như cây vẫn còn sống ẢNH: DUY TÂN

Không chỉ người dân mà cả khách thập phương khi đi ngang đều thể hiện sự tôn kính trước cây cổ thụ đặc biệt này. Dù cây dầu đã chết từ năm 2017, nhưng phần thân vẫn được bao bọc bởi rễ cây bồ đề và cây lâm vồ quấn quanh, nên hình ảnh "cụ" dầu như bất tử theo năm tháng.

Những tán lá xanh mướt trên ngọn cây ẢNH: DUY TÂN

Bà Nguyễn Hiền (69 tuổi, ngụ xã Ba Chúc) chia sẻ: "Cây dầu như người bạn thời thơ ấu của tôi. Dù cây đã chết, nhưng đối với chúng tôi, thân cây vẫn là linh hồn của vùng đất này".

Phần rễ cây bồ đề và lâm vồ uốn quanh cây dầu đã mục ruỗng ẢNH: DUY TÂN





Những cây dại mọc bám trên thân cây dầu ẢNH: DUY TÂN

Lãnh đạo Phòng Văn hóa - Xã hội xã Ba Chúc cho biết, cây dầu trên đường Ngô Tự Lợi là một phần ký ức của cộng đồng địa phương, mang giá trị lịch sử và tín ngưỡng sâu sắc. Để đảm bảo an toàn giao thông, xã đã lắp đèn trang trí, đèn chiếu sáng quanh cây nhằm tạo điểm nhấn cảnh quan và cảnh báo từ xa cho người đi đường.

Phần thân cây dầu cổ thụ được bộ rễ lâm vồ, bồ đề bao bọc như một lớp giáp ẢNH: DUY TÂN

Vào mùa mưa bão, địa phương đều tiến hành tỉa cành, chặt gọn những nhánh nguy hiểm để bảo đảm an toàn. Cây dầu cổ thụ được xem như báu vật, là ký ức về những thăng trầm lịch sử của vùng đất Ba Chúc.