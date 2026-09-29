Độc đáo chim bồ câu bay theo chủ từ Hà Nội đến Bắc Ninh

Để có thể quấn chủ và bay theo xe, con chim bồ câu này đã được anh Nguyễn Văn Long (28 tuổi) nuôi dưỡng, huấn luyện từ khi còn rất nhỏ.

Từ chim bồ câu non đến 'bạn đồng hành'

Đen là tên mà anh Long đặt cho con bồ câu này. Đen cũng là một trong những con chim được sinh ra từ đàn bồ câu của gia đình anh Long nuôi. Khác với những con chim khác, Đen có bộ lông đen tuyền và được anh đặc biệt chăm sóc từ những ngày đầu mới nở.

Con chim bồ câu đã đồng hành cùng chủ trên những chặng đường ẢNH: NVCC

Anh Long cho biết đầu tháng 4.2026, khi Đen còn yếu, anh quyết định tách khỏi bố mẹ để trực tiếp chăm sóc.

"Mới nở Đen yếu lắm, mình sợ nó không sống được nên phải tự tay chăm. Lúc đó khó nhất là cho chim ăn bằng ống xi lanh", anh Long kể.

Quá trình chăm sóc từ khi còn nhỏ khiến bồ câu dần quen với chủ. Khi lớn hơn, anh Long bắt đầu tập cho Đen bay theo mình.

Ban đầu, anh chỉ thử những quãng đường ngắn. Khoảng đầu tháng 5.2026, anh cho bồ câu bay theo xe máy trên quãng đường khoảng 5 km. Sau nhiều lần tập luyện, bồ câu dần quen với việc giữ khoảng cách và theo hướng di chuyển của chủ.

Để có thể quấn chủ và bay theo xe, con bồ câu này đã được anh Long nuôi dưỡng, huấn luyện từ khi còn rất nhỏ ẢNH: NVCC

Chuyến đi xa từ Hà Nội tới Bắc Ninh

Điều khiến anh Long bất ngờ nhất là chuyến đi từ Hà Nội đến Bắc Giang (cũ) gần 80km. Theo anh Long, hôm đó anh có mặt tại Hà Nội để tham gia một cuộc thi chim bồ câu. Sau khi cuộc thi kết thúc, anh nảy ra ý định thử khả năng bay đường dài của Đen.

Con chim bồ câu bay theo chủ từ Hà Nội đến Bắc Ninh

"Hôm đó ở Hà Nội có tổ chức một cuộc thi chim bồ câu. Sau khi kết thúc cuộc thi, mình mới nghĩ thử xem Đen có thể bay theo mình được bao xa. Không ngờ nó cứ bay theo xe và về đến tận nhà", anh Long chia sẻ.

Trên đường di chuyển, Đen liên tục bay theo chiếc xe máy. Theo anh Long, Đen có thể nhận biết hướng di chuyển của chủ và điều chỉnh khoảng cách trong quá trình bay.

Anh Long cho biết quá trình huấn luyện mất khoảng một tháng, chủ yếu dựa vào việc cho chim làm quen dần với người, phương tiện và những quãng đường khác nhau.

Không chỉ bay theo chủ, Đen còn có thói quen khá đặc biệt. Theo anh Long, Đen không dễ nhận thức ăn từ người lạ và khi không còn nhìn thấy chủ thường tìm đường trở về nhà.

Con chim bồ câu đã theo chủ từ Hà Nội đến Bắc Ninh ẢNH: NVCC

Trong quá trình nuôi Đen, anh Long cũng từng có thời gian tưởng rằng mình đã mất chú chim. Một lần, khi mang Đen đi tập cách nhà khoảng 15 km, anh gặp sự cố khiến chim bồ câu bị lạc. Anh tìm kiếm ở nhiều khu vực xung quanh nhưng không có kết quả.

"Mình tìm khắp các ngả đường quanh khu vực đó nhưng không thấy. Tìm nhiều ngày không được, lúc đó mình nghĩ chắc mình mất Đen rồi", anh Long nhớ lại.

Khoảng một tuần sau, Đen bất ngờ trở về nhà. Với anh Long, đây là một trong những kỷ niệm đáng nhớ nhất trong quá trình nuôi Đen.

Đồng hành cùng anh Long trong quá trình chăm sóc Đen là chị Hoàng Thị Mến (26 tuổi), vợ anh. Chị Mến cho biết đã chứng kiến Đen từ khi còn nhỏ cho đến lúc có thể bay theo chủ trên những quãng đường dài.

"Anh Long rất chịu khó tìm hiểu về tập tính của vật nuôi. Mình thấy anh dành nhiều thời gian chăm sóc Đen nhưng vẫn cân bằng với công việc và cuộc sống gia đình", chị Mến chia sẻ.