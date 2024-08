Độc đáo lồng đèn trung thu handmade

Vốn là giáo viên mầm non, thường xuyên làm các món đồ chơi cho học sinh, chị Luyến nhận ra bản thân có khiếu và cũng rất đam mê mày mò làm đồ thủ công. Những năm gần đây, chị Luyến thường vẽ tranh trên túi cói, đan các đồ vật bằng len, kẽm nhung… để kiếm thêm thu nhập và tạo niềm vui cho chính mình. Khi tết Trung thu sắp đến, với mong muốn làm những chiếc đèn lồng sao cho vừa mới mẻ, lại an toàn với trẻ em. Thế là, chị Luyến tìm tòi và lên ý tưởng làm đèn lồng kẽm nhung và len.

Các sản phẩm đèn lồng kẽm nhung độc đáo và đa dạng về mẫu mã, màu sắc NVCC

Những chiếc đèn lồng được chị Luyến sáng tạo với nhiều hình thù khác nhau như: các con vật, nhân vật hoạt hình, hoa mẫu đơn… được tạo hình bằng cách uốn sợi kẽm nhung và đan len, sau đó kết dính bằng keo nến rồi gắn thêm đèn và tay cầm. Các công đoạn có vẻ đơn giản, nhưng đòi hỏi người làm phải sáng tạo và tỉ mẫn, bởi đồ thủ công có giá trị hay không phần nhiều dựa vào độ sắc sảo trong từng chi tiết và mỗi sản phẩm phải có một nét riêng đặc biệt. Vì vậy với các sản phẩm nhỏ có đường kính dưới 10 cm, ít chi tiết, chị Luyến phải dành từ 1 đến 2 tiếng đồng hồ để hoàn thành và bán với giá chỉ khoảng 60.000 đồng/chiếc. Với những chiếc đèn lồng lớn hơn, chị dành khoảng 3 tiếng đồng hồ để hoàn thành và giá bán cao nhất là 90.000 đồng/cái.

Khi lên ý tưởng, đối tượng chị Luyến hướng đến là trẻ em. Tuy nhiên, khi đăng tải sản phẩm lên những hội nhóm đồ thủ công trên Facebook, các bạn trẻ lại ưa chuộng và đặt mua nhiều hơn cả. Chỉ sau vài ngày đăng bán, sản phẩm được biết đến rộng khắp và ngày càng có nhiều đơn hàng với số lượng lớn hoặc đặt làm riêng theo mô tả của khách hàng. Những ngày đầu, chị nhận đơn hàng từ 10 đến 20 sản phẩm. Đến nay, sau hơn nửa tháng đăng bán, chị có những đơn đặt hàng lên tới 100 sản phẩm.

Chị Phạm Thị Luyến tranh thủ buổi tối để làm các sản phẩm đèn lồng NVCC

"Hiện tại, các đơn hàng ngày càng nhiều, mình có mời thêm một người bạn, cũng là giáo viên mầm non làm cùng. Ban ngày, tụi mình đi dạy nên chỉ tranh thủ được buổi tối để có thời gian làm chúng. Với công việc này, tụi mình cũng có thêm một phần thu nhập nho nhỏ, nhưng hơn hết là niềm vui khi sáng tạo sản phẩm để tiếp cận nhiều lứa tuổi. Đồ thủ công vừa an toàn, vừa chứa đựng nhiều tình cảm và cái tâm của người làm. Đây là điều các sản phẩm công nghiệp không có, vì vậy tụi mình thấy rất hạnh phúc khi tạo ra những... đứa con tinh thần như vậy", chị Luyến chia sẻ.

Đèn lồng hoa mẫu đơn được rất nhiều bạn trẻ ưa chuộng NVCC

Khách hàng Phan Minh Ngọc (30 tuổi), ngụ tại Q.Bắc Từ Liêm, TP.Hà Nội, nói: "Biết được chị Luyến qua các sản phẩm lưu niệm thủ công đã lâu. Dịp này, thấy chị có những chiếc đèn lồng kẽm nhung rất bắt mắt, mình đã đặt mua số lượng lớn để trang trí Trung thu. Các sản phẩm của chị đều sắc sảo, mô phỏng chi tiết từ những đặc điểm rất nhỏ như nhuỵ hoa, vây cá… Các sản phẩm rất chắc chắn và không hề để lộ ra những mối nối hoặc keo định hình. Mình rất ưng ý và sẽ đặt thêm để tặng bạn bè có con nhỏ trong dịp Trung thu này".