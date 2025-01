‘Độc đạo’ thắng giải Phim truyền hình ấn tượng VTV Awards 2024

Ở hạng mục Phim truyền hình ấn tượng VTV Awards 2024 có 3 phim vào vòng 2 với lượt bình chọn "rượt đuổi" sát nút, gồm: Độc đạo, Trạm cứu hộ trái tim và Gặp em ngày nắng. Cuối cùng, Độc đạo giành chiến thắng.

Ê kíp phim Độc đạo nhận giải thưởng Phim truyền hình ấn tượng tại VTV Awards 2024 ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH

Trong năm 2024, Độc đạo là phim truyền hình ăn khách trên sóng phim giờ vàng với mức rating "khủng" sau 36 tập phát sóng. Đây cũng là phim truyền hình về đề tài cảnh sát hình sự được cho là hấp dẫn.

Với dàn diễn viên chất lượng từ diễn viên chính, thứ chính đến phụ như NSƯT Chí Trung, NSƯT Hoàng Hải, NSƯT Nguyệt Hằng, NSƯT Hồ Phong, Vĩnh Xương, Doãn Quốc Đam, Duy Hưng, Việt Hoa, Thanh Huế, Đỗ Duy Nam, Trung Ruồi… cùng nội dung hấp dẫn, phim Độc đạo đã thực sự gây bão trên màn ảnh nhỏ thời gian qua và được khán giả mong đợi phần 2.

Độc đạo do bộ đôi đạo diễn Trần Trọng Khôi và Phạm Gia Khương cầm trịch. Nội dung chuyển tải không chỉ là chuyện phá án của các trinh sát trong cuộc chiến với tội phạm ma túy mà còn là những góc khuất, câu chuyện gia đình, ân oán của các ông trùm… tạo nên sức hút với khán giả. Độc đạo do nhóm biên kịch Phạm Đình Hải, Vũ Liêm và Nguyễn Trung Dũng chắp bút, dựa trên kịch bản phim truyền hình One Way Out của Colombia sản xuất năm 2019.