Độc đáo thiết bị bẫy muỗi của nhà sáng chế Việt

Sáng 3.12, tại Trung tâm Khởi nghiệp sáng tạo TP.HCM, ông Nguyễn Văn Khỏe, nhà sáng chế bẫy muỗi Mosla, giới thiệu sản phẩm đến cộng đồng.

Ông Nguyễn Văn Khỏe, 60 tuổi, ngụ tại Đồng Nai, sở hữu bốn bằng sáng chế. Ông từng gây chú ý tại chương trình Shark Tank Việt Nam năm 2018 khi gọi vốn thành công 1 triệu USD cho dự án nhiệt mặt trời.

Năm 2024, thiết kế bẫy muỗi của ông Khỏe giành giải ba cuộc thi Khởi nghiệp Đổi mới Sáng tạo tỉnh Đồng Nai. Sau đó ông tiếp tục cải tiến và hoàn thiện thiết bị, trước khi đưa ra thị trường.

Ông Nguyễn Văn Khỏe, nhà sáng chế sản phẩm Bẫy muỗi Mosla ẢNH: KHƯƠNG NHA

Bẫy muỗi Mosla được thiết kế dạng hình trụ, cao 15 cm, đường kính 12 cm. Mosla được thiết kế bằng nhựa tái chế, dễ sử dụng. Người dùng chỉ cần đổ nước vào bẫy, đặt ở nơi bất kỳ trong nhà, bẫy muỗi vào đẻ trứng. Trứng muỗi sau đó sẽ được bẫy lại ở khoang một chiều, chứa nước, ngăn lăng quăng và muỗi con không thể thoát ra ngoài.

Theo công bố của Mosla, chỉ cần đặt 2 - 3 bẫy quanh nhà là có thể giảm đến 90% mật độ muỗi sau 2 - 3 tuần.

Chia sẻ với Báo Thanh Niên, ông Khỏe cho biết: "Phần lớn chúng ta nghĩ sốt xuất huyết bắt nguồn từ muỗi, sau đó tìm cách bắt muỗi. Nhưng đây chỉ là phần ngọn, phần gốc vấn đề là mỗi muỗi mẹ có thể đẻ khoảng vài trăm trứng, khiến số lượng tăng theo cấp số nhân. Do đó để giải quyết triệt để thì cần ngăn chặn muỗi từ trứng nước".

Từ ý tưởng đó, ông Khỏe đã nghiên cứu tập tính của muỗi, thiết kế một buồng tối riêng để dẫn dụ muỗi mẹ vào làm ổ, đẻ trứng. Trứng muỗi sau đó sẽ rơi vào bẫy, phát triển thành lăng quăng, muỗi con nhưng không thể thoát ra ngoài và tự chết khi không có dinh dưỡng.

Ảnh thực tế bẫy muỗi Mosla ẢNH: KHƯƠNG NHA

Theo ông Khỏe, để bẫy muỗi đạt hiệu quả tối đa, người dùng có thể lấy nước mưa vì đây là nguồn nước ưa thích của chúng. Ngoài ra nên đặt bẫy ở vị trí ẩm ướt, trong tối. "Nguyên lý thiết kế của Mosla đơn giản nhưng được tinh chỉnh. Tôi không sợ bị bắt chước, chỉ sợ sản phẩm giả không làm đúng thiết kế lại biến bẫy thành ổ giúp muỗi sinh sản và phát triển", ông Khỏe nói.

Đánh giá về bẫy muỗi Mosla, bác sĩ Trương Hữu Khanh, Phó chủ tịch Liên chi hội Truyền nhiễm TP.HCM, Trưởng phòng Công tác xã hội Bệnh viện Nhi Đồng 1, nói đây là sản phẩm an toàn, lành tính. Ưu điểm nổi bật là có khe hở để lăng quăng đi qua và ngăn muỗi phát tán trở lại môi trường. Ông đánh giá cao giải pháp bẫy muỗi bằng nước vì một số biện pháp diệt muỗi bằng đèn có thể vô tình tiêu diệt cả côn trùng có ích.

Trong khi đó, ông Bùi Văn Quyền, Chủ tịch Hội Sáng chế Việt Nam, cho rằng bẫy muỗi Mosla có nhiều điểm đáng chú ý như đơn giản, dễ dùng, phù hợp với điều kiện kinh tế của đa số người dân.

Hiện tại, bẫy muỗi Mosla đang được bán với giá 119.000 đồng. Trong sự kiện ra mắt sản phẩm, công ty cũng trao tặng 1.000 bẫy muỗi đến cộng đồng, thông qua Đoàn Thanh niên các đơn vị địa phương.