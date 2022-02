Độc đáo thú chơi hoa mẫu đơn cổ thụ ở miền Tây

Lặn lội săn tìm mẫu đơn cổ thụ

Thời điểm cận Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022, thương lái lùng sục khắp các vườn tìm mua những cây hoa mẫu đơn (còn gọi là hoa trang) cổ thụ, hoặc các cây đã được uốn thành hình để đem bán tại các chợ hoa xuân hoặc các “đại gia” yêu thích loài hoa này.

Ông Lương Văn Khiền (65 tuổi, ngụ ấp Phước Định 1, xã Bình Hòa Phước, H.Long Hồ, Vĩnh Long), người có nhiều năm sưu tầm và tạo hình hoa mẫu đơn, cho biết loài hoa này được nhiều người yêu thích bởi đặc tính ra bông quanh năm và đặc biệt dịp Tết Nguyên đán là trổ bông rộ nhất. “Hoa mẫu đơn có nhiều loại, nhiều màu với những cụm hoa nở thành hình cầu bao gồm rất nhiều bông hoa nhỏ bên trong, mỗi bông có 4 cánh, có hương thơm thoang thoảng. Hoa được nhiều thương lái tìm mua, nhất là mẫu đơn vàng và mẫu đơn đỏ cổ thụ. Mấy ngày trước tết, lái đã vào mua 2 cặp mẫu đơn vàng thác đổ (uốn hình thác đổ - PV) của tôi với giá 25 triệu mỗi cặp”, ông Khiền cho biết thêm.

Theo ông Khiền, sở dĩ 2 loại mẫu đơn đỏ và vàng được ưa chuộng nhất là vì màu vàng tượng trưng cho sự giàu sang phú quý, là giống trang cổ, được người ta trồng lâu năm nên thân lớn và màu đỏ tượng trưng cho sự may mắn trong năm mới. “Tôi cũng còn một cặp mẫu đơn cổ thụ phía trước, được tôi sưu tầm nhiều năm nay, mỗi cây có tuổi đời trên 50 năm, được tôi uốn thành dòng thác đổ, phải 60 triệu tôi mới bán”, ông Khiền vừa khoe cặp bông mẫu đơn cổ thụ cho chúng tôi vừa nói.

Ông Khiền còn cho biết, hoa mẫu đơn dễ trồng nên được nhiều người ưa chuộng và nhiều màu sắc, như đỏ, vàng, cam, trắng, hồng… Giống hoa cũng có nhiều loại, như lá nhỏ, lá trung, lá to, nhưng loại lá to ít người chơi vì loại này ra bông thưa thớt không đẹp. “Những cây nhỏ thì nhiều lắm, nhưng muốn tìm những cây to, có tuổi hàng chục năm thì phải lặn lội vào các vùng quê để tìm, hỏi mua. Ngày xưa thì ít người chơi nên dễ mua, còn giờ phải được giá người ta mới bán. Cây đem về còn thô, tùy theo dáng sẽ uốn cây cho cây có một thế thật đẹp và bắt mắt”, ông Khiền chia sẻ.





Loài hoa mang nhiều ý nghĩa thú vị

Tương tự, gia đình ông Nguyễn Văn Xệ (73 tuổi, ngụ ấp Phước Định 1, xã Bình Hòa Phước, H.Long Hồ) có hơn 2 công đất trồng hoa mẫu đơn, cho biết nhà ông trồng hoa này nhiều năm rồi, nhưng chỉ trồng thành bụi rồi bán, mỗi bụi dao động từ 1 - 1,5 triệu. Chủ yếu trồng lấy ngắn nuôi dài. “Nhà tôi chủ yếu trồng mẫu đơn bán theo bụi cho thương lái. Màu nào cũng có, nhưng nhiều nhất là màu vàng. Năm rồi bán được lắm, năm nay dịch Covid-19, thương lái vào cũng ít nên giá cũng giảm đi phần nào”, ông Xệ nói.

Ông Nguyễn Minh Đức, Phó chủ tịch thường trực Hội Sinh vật cảnh Vĩnh Long, cho biết: “Thú chơi hoa mẫu đơn này mới xuất hiện gần đây, vì đặc tính ra hoa quanh năm của loài cây này, dễ chăm sóc, ít tốn chi phí sử dụng phân thuốc, chủ yếu là người ta chơi 2 loại hoa vàng và đỏ lá nhỏ, những cây có thân lớn, lâu năm được nhiều người chơi nên giá thành cũng khá cao”.

Theo Hội Sinh vật cảnh Việt Nam, mẫu đơn là một trong những loài hoa tươi rất được ưa chuộng ở các nước khu vực Đông Á, đặc biệt là ở Nhật Bản và Trung Quốc. Đây cũng là loài hoa mang khá nhiều ý nghĩa thú vị. Tại Việt Nam, hoa trang là loại mẫu đơn phổ biến và được tìm thấy nhiều nhất trên cả nước.

Trong tâm thức của người Việt, hoa mẫu đơn tượng trưng cho những điều may mắn và tài lộc trong cuộc sống, nên có rất nhiều gia đình lựa chọn để trồng làm cảnh trong vườn nhà. Bên cạnh đó, tùy vào từng màu sắc, người Việt lại gán cho loài hoa này những ý nghĩa khá riêng biệt: Hoa màu đỏ tượng trưng cho sự cuồng nhiệt và những khát khao của tuổi trẻ; Màu vàng biểu tượng cho giàu sang, phú quý; Mẫu đơn trắng lại có ý nghĩa tượng trưng cho may mắn và bình an trong cuộc sống…