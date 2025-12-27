Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Văn hóa

Đọc 'Giấc mơ hóa rồng xanh' để không còn phân vân 'mình sẽ trở thành ai'

Lê Công Sơn
Lê Công Sơn
27/12/2025 18:01 GMT+7

'Giấc mơ hóa rồng xanh' được xem như biểu tượng cho một Việt Nam hùng cường, với nội lực mạnh mẽ, phát triển bền vững, với con người là gốc rễ và nuôi dưỡng tinh thần tri thức, tử tế...

Sáng 27.12 tại TP.HCM, tác giả Trần Tuệ Tri đã có buổi giao lưu và ra mắt sách Giấc mơ hóa rồng xanh, phác họa tầm nhìn về một Việt Nam đang trỗi dậy bền vững.

Theo tác giả, cuốn sách được viết dựa trên các nghiên cứu thực tế và chia sẻ kinh nghiệm, đúc kết từ các chuyên gia đang từng ngày làm việc để giúp Việt Nam phát triển.

Đọc 'Giấc mơ hóa rồng xanh' để không còn phân vân 'mình sẽ trở thành ai'- Ảnh 1.

Giấc mơ hóa rồng xanh do NXB Hội Nhà văn vừa ấn hành

Ảnh: NXB

"Tác phẩm được tôi viết giữa một Việt Nam đang thay đổi từng ngày, nơi mọi người đang làm, chuyên gia đang bàn, thế giới đang chú ý, và Việt Nam cũng đang sáng tạo ra những điều riêng có để đóng góp cho nhân loại. Tôi hy vọng đọc xong cuốn sách, bạn sẽ thấy Việt Nam đang trỗi dậy mạnh mẽ. Bởi giấc mơ hóa rồng xanh không khởi đầu từ những con số, mà từ khát vọng sống tử tế, sáng tạo và đầy bản lĩnh của mỗi người Việt hôm nay. Khi chúng ta cùng tin, cùng làm, cùng dấn thân, thì giấc mơ ấy sẽ không còn xa vời, mà sẽ trở thành một phần hiện thực sống động trong từng bước đi...", tác giả cuốn sách Giấc mơ hóa rồng xanh chia sẻ.

Với Giấc mơ hóa rồng xanh, độc giả có dịp suy ngẫm về mối quan hệ giữa tăng trưởng kinh tế và hạnh phúc con người, giữa khát vọng hùng cường và sự phát triển bền vững, đầy tính nhân văn. 

Trao đổi với PV Thanh Niên tại buổi ra mắt sách, tác giả Trần Tuệ Tri cho biết: "Hiện tại trí tuệ nhân tạo sẽ làm thay con người nhiều việc. Khi máy móc ngày càng thông minh hơn, thì chính con người cần phải trang bị nhiều kiến thức không chỉ để kiếm sống, mà để sống cho có ý nghĩa hơn. Mỗi cá nhân cùng hành động để Giấc mơ hóa rồng xanh sớm trở thành hiện thực".

Đọc 'Giấc mơ hóa rồng xanh' để không còn phân vân 'mình sẽ trở thành ai'- Ảnh 2.

Tác giả Trần Tuệ Tri chia sẻ về ý tưởng viết sách và quá trình hoàn thiện 

Ảnh: M.KIỀU

Tại buổi giao lưu, tác giả Giấc mơ hóa rồng xanh chia sẻ thêm: "Trong nhiều năm làm việc và gặp gỡ các bạn trẻ trong các cuộc phỏng vấn, khi tôi hỏi các bạn trẻ: giấc mơ của em là gì?, tôi thường nhận thấy các bạn phải mất thời gian nhiều để trả lời hoặc nếu có thì sẽ khá... thực dụng: "em muốn được thăng chức trở thành manager", hoặc "em muốn được đi du học". Tất cả những câu trả lời này đều không sai nhưng ngay bây giờ tôi vẫn còn băn khoăn lắm. Tôi mong rằng, khi các bạn đọc cuốn sách này sẽ không còn phân vân 'mình sẽ trở thành ai?' mà tập trung hành động vì một Việt Nam lớn mạnh, và khi đó chúng ta sẽ nhận ra mình đang đứng ở đâu trong kỳ tích tuyệt vời này", tác giả Trần Tuệ Tri nhắn nhủ. 

Tin liên quan

Sách hay: Địa ngục gương hay địa ngục tâm hồn con người?

Sách hay: Địa ngục gương hay địa ngục tâm hồn con người?

Trong kho tàng văn học Nhật Bản, Edogawa Ranpo được biết đến là "ông hoàng" dòng văn chương trinh thám, với những câu chuyện điều tra án mạng diễn ra trong bối cảnh Á Đông. Với tập truyện Địa ngục gương, độc giả VN có dịp bước vào thế giới hư ảo, quái dị mà ông kiến tạo.

Sách hay: Mạng xã hội đã âm thầm 'thao túng' chúng ta ra sao?

Tuần lễ Doanh nhân và sách: Vinh danh Top 10 sách hay doanh nghiệp Việt

Khám phá thêm chủ đề

NXB Hội Nhà văn sách hay Tác giả Trần Tuệ Tri Việt Nam hóa rồng Việt Nam hùng cường
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận