Đọc 'Giấc mơ hóa rồng xanh' để không còn phân vân 'mình sẽ trở thành ai'

Sáng 27.12 tại TP.HCM, tác giả Trần Tuệ Tri đã có buổi giao lưu và ra mắt sách Giấc mơ hóa rồng xanh, phác họa tầm nhìn về một Việt Nam đang trỗi dậy bền vững.

Theo tác giả, cuốn sách được viết dựa trên các nghiên cứu thực tế và chia sẻ kinh nghiệm, đúc kết từ các chuyên gia đang từng ngày làm việc để giúp Việt Nam phát triển.

Giấc mơ hóa rồng xanh do NXB Hội Nhà văn vừa ấn hành Ảnh: NXB

"Tác phẩm được tôi viết giữa một Việt Nam đang thay đổi từng ngày, nơi mọi người đang làm, chuyên gia đang bàn, thế giới đang chú ý, và Việt Nam cũng đang sáng tạo ra những điều riêng có để đóng góp cho nhân loại. Tôi hy vọng đọc xong cuốn sách, bạn sẽ thấy Việt Nam đang trỗi dậy mạnh mẽ. Bởi giấc mơ hóa rồng xanh không khởi đầu từ những con số, mà từ khát vọng sống tử tế, sáng tạo và đầy bản lĩnh của mỗi người Việt hôm nay. Khi chúng ta cùng tin, cùng làm, cùng dấn thân, thì giấc mơ ấy sẽ không còn xa vời, mà sẽ trở thành một phần hiện thực sống động trong từng bước đi...", tác giả cuốn sách Giấc mơ hóa rồng xanh chia sẻ.

Với Giấc mơ hóa rồng xanh, độc giả có dịp suy ngẫm về mối quan hệ giữa tăng trưởng kinh tế và hạnh phúc con người, giữa khát vọng hùng cường và sự phát triển bền vững, đầy tính nhân văn.

Trao đổi với PV Thanh Niên tại buổi ra mắt sách, tác giả Trần Tuệ Tri cho biết: "Hiện tại trí tuệ nhân tạo sẽ làm thay con người nhiều việc. Khi máy móc ngày càng thông minh hơn, thì chính con người cần phải trang bị nhiều kiến thức không chỉ để kiếm sống, mà để sống cho có ý nghĩa hơn. Mỗi cá nhân cùng hành động để Giấc mơ hóa rồng xanh sớm trở thành hiện thực".

Tác giả Trần Tuệ Tri chia sẻ về ý tưởng viết sách và quá trình hoàn thiện

Ảnh: M.KIỀU

Tại buổi giao lưu, tác giả Giấc mơ hóa rồng xanh chia sẻ thêm: "Trong nhiều năm làm việc và gặp gỡ các bạn trẻ trong các cuộc phỏng vấn, khi tôi hỏi các bạn trẻ: giấc mơ của em là gì?, tôi thường nhận thấy các bạn phải mất thời gian nhiều để trả lời hoặc nếu có thì sẽ khá... thực dụng: "em muốn được thăng chức trở thành manager", hoặc "em muốn được đi du học". Tất cả những câu trả lời này đều không sai nhưng ngay bây giờ tôi vẫn còn băn khoăn lắm. Tôi mong rằng, khi các bạn đọc cuốn sách này sẽ không còn phân vân 'mình sẽ trở thành ai?' mà tập trung hành động vì một Việt Nam lớn mạnh, và khi đó chúng ta sẽ nhận ra mình đang đứng ở đâu trong kỳ tích tuyệt vời này", tác giả Trần Tuệ Tri nhắn nhủ.