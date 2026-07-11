Độc lạ bảo tàng phủ kín bơ đậu phộng dưới sàn

Khán giả chiêm ngưỡng tác phẩm nghệ thuật làm từ bơ đậu phộng tại Bảo tàng Depot (Rotterdam, Hà Lan) Ảnh: AP

Nếu bước vào một bảo tàng và thấy mình đang đứng giữa một "đại dương" bơ đậu phộng, bạn sẽ làm gì? Đó không phải là trò đùa, mà là sự tôn vinh đầy táo bạo dành cho cố nghệ sĩ người Hà Lan - Wim T. Schippers của một bảo tàng.

Trải nghiệm "lạ" tại bảo tàng

Mới đây, tại Depot (một chi nhánh của Bảo tàng Boijmans Van Beuningen ở Rotterdam), tác phẩm mang tên Pindakaasvloer (Sàn bơ đậu phộng) chính thức tái xuất. Hơn 800 pound (khoảng 360kg) bơ đậu phộng, đủ để phết lên 15.000 chiếc bánh mì kẹp, đã được trải phẳng lì trên một diện tích lục giác rộng 25m2.

Để có được "thảm bơ" hoàn hảo, hai nhân viên bảo tàng đã phải miệt mài làm việc trong vài ngày, dùng bay trét vữa để đảm bảo lớp bơ dày đúng 2cm và đạt độ mịn màng, đơn điệu đến mức tối đa như di nguyện của cố nghệ sĩ.

Wim T. Schippers vừa qua đời ở tuổi 83, vốn được mệnh danh là "người phá cách" trong giới nghệ thuật Hà Lan. Ông không chỉ là một nghệ sĩ mà còn là người lồng tiếng cho các nhân vật huyền thoại như Ernie và Kermit the Frog trong Sesame Street phiên bản tiếng Hà Lan. Với Schippers, nghệ thuật không cần phải là thứ gì đó xa xỉ hay khó hiểu. Ông thích thách thức những chuẩn mực thông thường.

Công đoạn chuẩn bị kỳ công của đội ngũ bảo tàng nhằm tái tạo kiệt tác nghệ thuật từ 360kg bơ đậu phộng Ảnh: AP

Nhắc lại về tác phẩm này, AP dẫn lời chính tác giả trước đây: "Chẳng phải thật tuyệt vời khi tất cả chúng ta đang đứng đây ngắm nhìn bơ đậu phộng sao?". Tác phẩm này là một phần trong loạt "Vật liệu trải sàn" của ông, bên cạnh những sàn nhà phủ đầy mảnh kính vỡ hay muối.

Điều thú vị nhất có lẽ không nằm ở thị giác, mà ở mùi hương. Nhân viên bảo tàng dí dỏm hướng dẫn khách tham quan: "Hãy đi theo mùi hương". Ngay từ quầy vé cách đó ba tầng, hương thơm béo ngậy của món ăn sáng quen thuộc đã len lỏi vào không gian. Mieke Weismann, một nhiếp ảnh gia ẩm thực từng chiêm ngưỡng tác phẩm từ năm 1997, chia sẻ: "Điều tôi nhớ nhất chính là mùi hương đặc trưng ấy".

Tất nhiên, một kiệt tác "ăn được" cũng kéo theo những thách thức không nhỏ. Bảo tàng phải treo biển cảnh báo người bị dị ứng đậu phộng. Đã có không ít lần tác phẩm bị "xâm phạm" ngoài ý muốn, như lần bị du khách giẫm lên năm 2011, hay lần vào năm 1997, khi một nhóm người mang cả bánh mì và vụn sô cô la (hagelslag) vào để "thưởng thức" trực tiếp trên sàn. Thay vì tức giận, Schippers lại tỏ ra khá thích thú trước sự "sáng tạo" ngẫu hứng của khán giả.

Để thực hiện dự án này, hãng bơ đậu phộng Calvé đã tài trợ 40 hộp sản phẩm. Nếu quy đổi theo giá thị trường hiện tại, lượng bơ này trị giá khoảng hơn 10 triệu đồng (tương đương hơn 400 USD).

Tác phẩm sẽ được trưng bày trong hai tháng, như một lời nhắc nhở nhẹ nhàng rằng: nghệ thuật, đôi khi, chỉ đơn giản là thứ khiến chúng ta mỉm cười và cảm thấy... thèm ăn.