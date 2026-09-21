Độc lạ bộ ảnh đám cưới ngập nước, cả làng lội nước ở Hà Nội

Sau những ngày mưa lớn liên tiếp, nhiều khu vực ở Hà Nội ngập nước, trong đó xã Xuân Mai, TP.Hà Nội (trước là xã Thủy Xuân Tiên, huyện Chương Mỹ, TP.Hà Nội) là một trong những địa bàn chịu ảnh hưởng.

Giữa thời điểm nước dâng, một gia đình tại đây vẫn tổ chức ngày vui và tạo nên bộ ảnh cưới đặc biệt.

Đám cưới giữa vùng ngập nước

Cô dâu Nguyễn Thị Xuân, 24 tuổi, hiện đang là dược sĩ, ở thôn Trí Thủy, xã Xuân Mai, TP.Hà Nội, và chú rể Nguyễn Hồng Sơn, 24 tuổi, cũng ở xã Xuân Mai, TP.Hà Nội, là nhân viên bán hàng tại một cửa hàng vật liệu xây dựng, cả hai đã quen nhau gần 2 năm trước khi quyết định về chung một nhà.

Ngày vui của đôi trẻ diễn ra đúng thời điểm khu vực nhà gái ngập nước. Chỉ khoảng 2 ngày trước ngày cưới, nước dâng cao khiến gia đình Xuân phải chuyển rạp cưới đến 3 lần.

“Lúc đó em rất lo, sợ nước ngập sâu không có đường cho xe nhà trai vào. Vì chỉ còn 1-2 ngày trước ngày cưới nên em không thể hoãn được. Cũng may là nước ngập nhưng xe vẫn đi vào được”, Xuân kể.

Khu vực nhà gái ngập nước ngay trong ngày vui của đôi trẻ ẢNH: CHIẾN DZ

Tình huống bất ngờ khiến đám cưới trở nên khác hẳn dự tính ban đầu. Tuy nhiên, thay vì để việc ngập nước ảnh hưởng đến ngày vui, hai bên gia đình vẫn cùng nhau thích nghi.

Nhà trai vẫn sang nhà gái làm lễ ăn hỏi. Ông bà, cô dì, chú bác và họ hàng hai bên vui vẻ lội nước, hỗ trợ gia đình chuẩn bị đám cưới.

Với Sơn, chính những khoảnh khắc đó khiến anh nhớ mãi về ngày trọng đại. “Tất cả các khoảnh khắc từ khi nhà em xuống tới nhà gái, xếp thành hàng lối theo sự phân công của bác trưởng họ, rồi chụp những bức ảnh để đời... tất cả những khoảnh khắc ấy em đều cho là một đám cưới không thể nào quên”, chú rể chia sẻ.

Hai bên gia đình vẫn vui vẻ lội bì bõm để buổi lễ ăn hỏi diễn ra trong niềm vui ẢNH: CHIẾN DZ

Không khí tại nhà gái cũng không quá căng thẳng như Xuân từng lo lắng. Cô dâu cho biết lễ ăn hỏi diễn ra trong cảm giác rất đặc biệt, nhưng hai bên gia đình đều vui vẻ, không ai khó chịu hay e ngại việc phải lội nước.

Khu vực trước cổng hoa nhà gái ẢNH: CHIẾN DZ

Bố hai bên ngâm chân dưới nước lũ, trẻ con vớt cá ở sân

Trong số những kỷ niệm của đám cưới ngập nước, Xuân nhớ nhất hình ảnh hai ông bố. “Khoảnh khắc em ấn tượng nhất là bố chồng và bố em cùng ngồi ngoài sân ngâm chân dưới nước lũ với gương mặt khá hân hoan và hạnh phúc”, Xuân kể.

Không chỉ người lớn, những người thân đến phụ giúp đám cưới cũng nhiệt tình thích nghi với hoàn cảnh. Họ đi dép, lội nước để chuẩn bị mọi thứ cho ngày vui. Trẻ con thậm chí còn tranh thủ vớt cá ngay tại sân nhà.

Những hình ảnh đời thường ấy sau đó trở thành một phần trong bộ ảnh cưới của Xuân và Sơn.

Người thân gia đình của cô dâu chú rể ẢNH: CHIẾN DZ

Nguyễn Hữu Chiến, 28 tuổi, một nhiếp ảnh gia freelance với 8 năm làm nghề, là người thực hiện bộ ảnh. Chiến cho biết anh đã được báo trước một ngày rằng khu vực tổ chức đám cưới bị ngập. Dù vậy, khi tới nơi, anh vẫn bất ngờ bởi nhiều tuyến đường và cầu chính đều ngập, buộc phải đi đường vòng khá xa.

Đây cũng là lần đầu tiên Chiến thực hiện một buổi chụp trong hoàn cảnh đặc biệt như vậy.

“Đến nơi biết là bị ngập nên mình cũng xác định đây sẽ là một job (nhiệm vụ) khác với mọi khi. Đây cũng là lần đầu mình chụp một job bị ngập như thế này”, Chiến nói.

Thay vì cố tìm một địa điểm khác, nam nhiếp ảnh gia quyết định tận dụng chính bối cảnh thực tế ẢNH: CHIẾN DZ

Cô dâu Nguyễn Thị Xuân ẢNH: CHIẾN DZ

Bộ ảnh không được lên ý tưởng trước

Hình ảnh cô dâu mặc áo dài đỏ, cầm hoa đứng giữa vùng nước ngập nhanh chóng thu hút sự chú ý trên mạng xã hội. Tuy nhiên, theo Chiến, đây không phải một concept (bối cảnh) được chuẩn bị từ trước.

“Mình hay ngẫu hứng chụp theo môi trường, hoàn cảnh có gì chụp đó chứ cũng không chuẩn bị sẵn tất cả. Tất cả đều tự nhiên”, anh chia sẻ.

Chiến cùng cô dâu, chú rể và đội bê tráp tiếp tục thực hiện buổi chụp trong hoàn cảnh đặc biệt. Theo chú rể Sơn, khi được thợ ảnh đề nghị đội bê tráp cùng hai vợ chồng đứng ngoài khu vực ngập để chụp, anh cảm thấy khá thú vị.

Nam nhiếp ảnh gia cũng chủ động sắp xếp các dáng chụp dựa trên kinh nghiệm nhiều năm làm nghề, đồng thời tận dụng khung cảnh xung quanh để tạo nên những bức ảnh khác với ảnh cưới thông thường.

Bộ ảnh đám cưới ngập nước thu hút hàng loạt sự quan tâm trên mạng xã hội vì sự hài hước, vui vẻ ẢNH: CHIẾN DZ

Điều đặc biệt là cả cô dâu, chú rể lẫn nhiếp ảnh gia đều không nghĩ những bức ảnh ghi lại đám cưới ngập nước này sẽ nhận được nhiều sự quan tâm.

“Mình cũng không nghĩ là bộ ảnh được mọi người quan tâm. Đăng lên chỉ nghĩ là một buổi đi chụp, check-in như mọi khi và cũng rất vui khi những khoảnh khắc đó viral”, Chiến nói.

Với Xuân, bộ ảnh không chỉ đặc biệt vì hoàn cảnh chụp mà còn ghi lại một ngày cưới có một không hai của hai vợ chồng. Cô cho rằng sau này, khi con cái nhìn lại những bức ảnh này, chắc hẳn sẽ tò mò về câu chuyện phía sau.