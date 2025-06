Độc lạ bóng đá Việt Nam: Hà Nội FC có thể dự giải châu Á nếu… SLNA thắng đội CAHN

Nếu SLNA thất bại...

18 giờ ngày 29.6, trận chung kết Cúp quốc gia 2024-2025 sẽ diễn ra giữa CLB Công an Hà Nội và SLNA trên sân Vinh. Chức vô địch không chỉ giúp một trong hai đội có danh hiệu duy nhất ở mùa này mà còn mở ra cơ hội tham dự giải quốc tế tới đây.

Cụ thể, với CLB Công an Hà Nội, do là 1 trong 11 đội đảm bảo tiêu chí cấp phép từ Liên đoàn Bóng đá châu Á (AFC), đại diện ngành công an sẽ được quyền tham dự AFC Champions League Two và giải vô địch các CLB Đông Nam Á. Đây là cánh cửa mà thầy trò HLV Mano Polking hướng tới.

Hà Nội tại V-League Ảnh: Minh Tú

Bởi ngay từ thời điểm này, CLB Công an Hà Nội đã lên kế hoạch về nhân sự, chiến lược nhằm phục vụ cho những tham vọng mùa sau. Ngoài việc được góp mặt từ giải khu vực đến châu lục, tương tự như CLB Nam Định, CLB Công an Hà Nội sẽ có đặc quyền được đăng ký không giới hạn ngoại binh tại V-League, thay vì chỉ dừng lại ở con số 4 như dự kiến áp dụng đối với các CLB chỉ thi đấu giải quốc nội mùa tới.

Dù vẫn chỉ được phép sử dụng 3 ngoại binh trong số này song việc chiêu mộ nhiều cầu thủ “Tây” cũng giúp cho HLV Mano Polking dễ dàng xoay vòng lực lượng, qua đó hướng tới việc giành lại ngôi vương V-League sau 2 mùa giải trắng tay.

Nếu SLNA giành cúp

Câu chuyện thú vị sẽ xảy ra nếu CLB SLNA vô địch Cúp quốc gia. Chắc chắn, đại diện xứ Nghệ đủ điều kiện để dự giải vô địch các CLB Đông Nam Á. Tuy nhiên, do không nằm trong danh sách được AFC cấp phép dự giải châu lục (vì không đáp ứng đầy đủ tiêu chí), SLNA sẽ không được dự AFC Champions League Two 2025-2026.

CLB Hà Nội giành ngôi á quân V-League và có hội dự giải châu Á nếu SLNA thua đội Công an Hà Nội Ảnh: Minh Tú

Suất dự giải đấu nhiều khả năng sẽ thuộc về đội á quân V-League mùa này. Đó là Hà Nội FC.

Điều này tương tự như một vài mùa giải trước đó tại Việt Nam. Ví dụ như Quảng Nam dù vô địch V-League 2017 song vắng mặt AFC Cup 2018 vì không đáp ứng tiêu chí cấp phép. Đại diện thay thế là á quân Thanh Hóa.

2 năm sau, Hà Nội giành cú đúp V-League và Cúp quốc gia 2019. Nhưng đội bóng thủ đô lại không đáp ứng tiêu chí về đào tạo trẻ khi không cử đội U.15 tham dự giải quốc gia. CLB TP.HCM (á quân) và Quảng Ninh (hạng 3 V-League) sau đó là hai đại diện của Việt Nam tại AFC Cup 2020.

Hiển nhiên, Hà Nội FC có động lực để quan tâm đến trận chung kết Cúp quốc gia giữa SLNA và CLB Công an Hà Nội. Bởi kết quả tích cực cho SLNA sẽ giúp Hà Nội FC mở rộng kế hoạch chuyển nhượng, qua đó hướng đến tham vọng tại mùa 2025-2026.