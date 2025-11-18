Độc lạ đua... cua ở Cà Mau

Tối 17.11, tại quảng trường Phan Ngọc Hiển (phường An Xuyên), Tỉnh đoàn Cà Mau tổ chức cuộc thi "đường đua cua độc lạ", một trong những điểm nhấn độc đáo của Ngày hội cua Cà Mau lần thứ II – năm 2025.

Đường đua cua dài khoảng 2,5m ẢNH: G.B

Cuộc thi có 32 đội, mỗi đội gồm 2 người và mỗi lần thi có 4 đội tham gia, thu hút sự cổ vũ hào hứng của hàng trăm người dân và du khách. Đặc biệt, những đội thi không mang theo cua được ban tổ chức hỗ trợ cua biển để chọn "vận động viên" phù hợp.

Bước vào cuộc đua, khi trọng tài phát hiệu lệnh, các đội thi đồng loạt kéo tấm ngăn, để những chú cua bắt đầu hành trình "đua" về đích. Con cua bò về đích nhanh nhất sẽ vào vòng bán kết, rồi chung kết.

"Vận động viên" cua được ban tổ chức chuẩn bị để hỗ trợ cho đội chơi không mang theo cua ẢNH: G.B

Sự cổ vũ dồn dập từ khán giả khiến không gian quảng trường trở nên náo nhiệt. Nhiều khoảnh khắc bất ngờ khiến cả sân rộn tiếng cười, khi một số "cua thủ" quyết định "quay xe" - trở ngược lại vạch xuất phát.

"Vận động viên cua" được người chơi chuẩn bị đưa vào đường đua ẢNH: G.B

Du khách Dương Tấn Lợi (45 tuổi, TP.HCM) cho biết đây là lần đầu tiên ông cùng gia đình được xem một cuộc đua cua trực tiếp. "Con trai bắt tôi cõng lên vai để nhìn rõ hơn trò chơi độc lạ từ loài đặc sản của Cà Mau. Vui không thể ngờ!", ông Lợi chia sẻ.

Đội của Viện KSND Cà Mau tham gia giải ẢNH: G.B

Ban tổ chức trao 7 giải thưởng gồm 1 giải nhất, 1 giải nhì, 2 giải ba và 3 giải khuyến khích; trong đó đội Hợp tác xã Huy Thịnh giành giải nhất nhờ chiến thuật hợp lý và kỹ năng chọn cua khéo léo.

Anh Trần Đăng Khoa, Phó bí thư Tỉnh đoàn Cà Mau, đã trao cúp và phần thưởng cho Hợp tác xã Huy Thịnh, đội xuất sắc giành giải nhất cuộc thi ẢNH: G.B

Theo Tỉnh đoàn Cà Mau, cuộc thi không chỉ tạo sân chơi giải trí mà còn góp phần quảng bá cua Cà Mau, đặc sản tiêu biểu của vùng cực Nam Tổ quốc; đồng thời tạo không khí gắn kết cộng đồng một cách gần gũi và sinh động.