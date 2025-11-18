Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Văn hóa

Độc lạ đua... cua ở Cà Mau

Gia Bách
Gia Bách
18/11/2025 10:00 GMT+7

Trong khuôn khổ Ngày hội cua Cà Mau lần thứ II, Tỉnh đoàn Cà Mau đã tổ chức một 'đường đua' độc đáo dành cho cua, nơi những chú cua khỏe nhất được chọn từ 32 đội thi tranh giải.

Tối 17.11, tại quảng trường Phan Ngọc Hiển (phường An Xuyên), Tỉnh đoàn Cà Mau tổ chức cuộc thi "đường đua cua độc lạ", một trong những điểm nhấn độc đáo của Ngày hội cua Cà Mau lần thứ II – năm 2025.

Độc lạ đua... cua ở Cà Mau- Ảnh 1.

Đường đua cua dài khoảng 2,5m

ẢNH: G.B

Cuộc thi có 32 đội, mỗi đội gồm 2 người và mỗi lần thi có 4 đội tham gia, thu hút sự cổ vũ hào hứng của hàng trăm người dân và du khách. Đặc biệt, những đội thi không mang theo cua được ban tổ chức hỗ trợ cua biển để chọn "vận động viên" phù hợp. 

Bước vào cuộc đua, khi trọng tài phát hiệu lệnh, các đội thi đồng loạt kéo tấm ngăn, để những chú cua bắt đầu hành trình "đua" về đích. Con cua bò về đích nhanh nhất sẽ vào vòng bán kết, rồi chung kết.

Độc lạ đua... cua ở Cà Mau- Ảnh 2.

"Vận động viên" cua được ban tổ chức chuẩn bị để hỗ trợ cho đội chơi không mang theo cua

ẢNH: G.B

Sự cổ vũ dồn dập từ khán giả khiến không gian quảng trường trở nên náo nhiệt. Nhiều khoảnh khắc bất ngờ khiến cả sân rộn tiếng cười, khi một số "cua thủ" quyết định "quay xe" - trở ngược lại vạch xuất phát.

Độc lạ đua... cua ở Cà Mau- Ảnh 3.

"Vận động viên cua" được người chơi chuẩn bị đưa vào đường đua

ẢNH: G.B

Du khách Dương Tấn Lợi (45 tuổi, TP.HCM) cho biết đây là lần đầu tiên ông cùng gia đình được xem một cuộc đua cua trực tiếp. "Con trai bắt tôi cõng lên vai để nhìn rõ hơn trò chơi độc lạ từ loài đặc sản của Cà Mau. Vui không thể ngờ!", ông Lợi chia sẻ.

Độc lạ đua... cua ở Cà Mau- Ảnh 4.

Đội của Viện KSND Cà Mau tham gia giải

ẢNH: G.B

Ban tổ chức trao 7 giải thưởng gồm 1 giải nhất, 1 giải nhì, 2 giải ba và 3 giải khuyến khích; trong đó đội Hợp tác xã Huy Thịnh giành giải nhất nhờ chiến thuật hợp lý và kỹ năng chọn cua khéo léo.

Độc lạ đua... cua ở Cà Mau- Ảnh 5.

Anh Trần Đăng Khoa, Phó bí thư Tỉnh đoàn Cà Mau, đã trao cúp và phần thưởng cho Hợp tác xã Huy Thịnh, đội xuất sắc giành giải nhất cuộc thi

ẢNH: G.B

Theo Tỉnh đoàn Cà Mau, cuộc thi không chỉ tạo sân chơi giải trí mà còn góp phần quảng bá cua Cà Mau, đặc sản tiêu biểu của vùng cực Nam Tổ quốc; đồng thời tạo không khí gắn kết cộng đồng một cách gần gũi và sinh động.

Tin liên quan

Màn đua cua tốc độ độc đáo ở Ngày hội cua Cà Mau

Màn đua cua tốc độ độc đáo ở Ngày hội cua Cà Mau

UBND tỉnh Cà Mau tổ chức họp báo thông tin về sự kiện Ngày hội cua Cà Mau – Lần thứ I năm 2022, với chủ đề Điểm hẹn văn hóa ẩm thực .

Khám phá thêm chủ đề

đua cua Vận động viên ngày hội cua đặc sản cà mau
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận