Không chỉ lựa chọn những nhân vật quen thuộc trong trò chơi điện tử, phim ảnh, nhiều bạn trẻ còn thể hiện sự sáng tạo khi kết hợp hình tượng cosplay với áo dài, áo Nhật Bình và các yếu tố văn hóa. Đằng sau mỗi bộ trang phục là quá trình lên ý tưởng, chuẩn bị phụ kiện và một khoản chi phí không nhỏ.

Trình diễn tạo không gian giao lưu cho cộng đồng yêu thích cosplay ẢNH: HƯNG LỢI

Phạm Nguyễn Thảo Ly (20 tuổi, ngụ P.Bình Hưng Hòa, TP.HCM), cho biết bản thân đã lên ý tưởng hóa thân thành Remielle Dan trong trò chơi Zenless Zone Zero từ khoảng một tuần trước sự kiện. Thay vì tái hiện hoàn toàn trang phục nhân vật, Ly lựa chọn kết hợp mái tóc đặc trưng với áo dài trắng.

Thảo Ly cho biết, tổng đầu tư cho bộ trang phục khoảng 1 triệu đồng ẢNH: HƯNG LỢI

Các bạn trẻ hóa thân thành nhiều nhân vật khác nhau tại hoạt động trình diễn cosplay ở phố đi bộ Nguyễn Huệ ẢNH: HƯNG LỢI

"Mình nghĩ trang phục màu trắng cơ bản của nhân vật kết hợp với áo dài trắng sẽ rất phù hợp. Nên mình quyết định mặc áo dài màu trắng cùng kiểu tóc của nhân vật đó", Thảo Ly chia sẻ.

Trình diễn cosplay ẢNH: HƯNG LỢI

Để hoàn thiện diện mạo, Thảo Ly chuẩn bị tóc giả màu hồng, cánh và các phụ kiện đi kèm. Tổng chi phí cho bộ trang phục khoảng 1 triệu đồng. Theo Thảo Ly, việc lựa chọn áo dài giúp tiết kiệm hơn so với đầu tư một bộ hóa trang hoàn chỉnh, bởi áo dài có thể sử dụng trong nhiều dịp khác nhau.

ẢNH: HƯNG LỢI

ẢNH: HƯNG LỢI

ẢNH: HƯNG LỢI

Trong khi đó, Trần Thị Thanh Tâm (24 tuổi, ngụ P.Vườn Lài, TP.HCM), lựa chọn hóa thân thành nhân vật Dolia trong trò chơi Liên Quân Mobile với trang phục áo Nhật Bình. Tâm cho biết bắt đầu chuẩn bị ngay sau khi nhận được thông báo từ ban tổ chức và chỉ có khoảng một tuần để hoàn thiện bộ trang phục.

Với bộ trang phục thuê và trang điểm, Tâm chi khoảng 1 triệu đồng. Tuy nhiên, Tâm cho rằng đây không phải khoản đầu tư lãng phí bởi có thể tái sử dụng trong nhiều dịp, chẳng hạn như chụp ảnh vào dịp tết sắp tới.

ẢNH: HƯNG LỢI

Không chỉ lựa chọn trang phục có sẵn, một số bạn trẻ còn tự lên ý tưởng và chuẩn bị đạo cụ để tạo dấu ấn riêng. Phạm Nguyễn Kim Hiền (18 tuổi, ngụ P.Dĩ An, TP.HCM) mang đến sự kiện với hình tượng "nàng xuân".

Nhiều cosplayer đầu tư trang phục, phụ kiện bắt mắt ẢNH: HƯNG LỢI

"Mình bắt đầu lên ý tưởng ngay khi chương trình được công bố, đồng thời chủ động trao đổi với ban tổ chức để điều chỉnh thiết kế cho phù hợp với chủ đề. Từ tóc giả được tạo kiểu riêng đến trang phục và đạo cụ, mình đều tự tay chuẩn bị", Kim Hiền chia sẻ thêm.

Không chỉ những người trực tiếp tham gia trình diễn, hoạt động còn thu hút nhiều bạn trẻ đến theo dõi và cổ vũ. Trương Văn Dương (22 tuổi, ngụ P.Dĩ An, TP.HCM), cho biết cảm thấy hào hứng khi được hòa mình vào không khí sự kiện, đặc biệt là khi nhìn thấy những bộ trang phục mang bản sắc văn hóa Việt Nam.

Nhiều bạn trẻ đến theo dõi, chụp ảnh và giao lưu cùng các cosplayer ẢNH: HƯNG LỢI

"Những bản sắc dân tộc như áo dài truyền cảm hứng cho mình. Các bạn cosplayer cũng rất nhiều năng lượng, khiến mình cảm thấy vui vẻ và thoải mái hơn khi đến đây", Dương chia sẻ.

Đi cùng Dương, Huỳnh Tấn Lợi (22 tuổi, ngụ P.Thủ Đức, TP.HCM), cho biết dành ngày cuối tuần để đến sự kiện, vừa ngắm nhìn những trang phục truyền thống Việt Nam, vừa gặp gỡ các cosplayer mà Tấn Lợi đã theo dõi từ lâu.

Chương trình diễu hành với chủ đề cosplay, Việt phục và trang phục tự do dự kiến diễn ra lúc 19 giờ ngày 24.11 tới đây.