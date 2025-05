Độc lạ miền Tây: Hai cặp anh em 'cưới chéo', tên trùng khiến cách xưng hô thành bài toán vui

"Đưa em gái về nhà chồng, tiện tay cưới luôn em gái của em rể về nhà", câu chuyện "anh em ruột tên My cưới anh em ruột tên Linh" được anh Phan Hoàng My (28 tuổi) hiện đang sống và làm việc ở Bạc Liêu đăng tải và mạng xã hội chia sẻ ào ạt những ngày qua.

Đám cưới của chị Phan Thảo My và anh Đỗ Khánh Linh (cô dâu chú rể ở giữa) là duyên nợ để anh Phan Hoàng My (phải cùng) là anh ruột của cô dâu quen biết và lấy chị Đỗ Yến Linh (cạnh anh Hoàng My) là em gái của chú rể làm vợ ẢNH: NVCC

Một bộ phận cư dân mạng bày tỏ sự thích thú, cho rằng đây là câu chuyện hy hữu, độc lạ miền Tây vì lần đầu họ chứng kiến sự trùng hợp đặc biệt trong gia đình như vậy.

Bên cạnh đó, nhiều người bày tỏ sự thắc mắc khi anh My cưới em gái của em rể, thì các thành viên sẽ xưng hô với nhau thế nào trong cuộc sống gia đình. Họ tin rằng cuộc sống của 2 cặp vợ chồng miền Tây này sẽ có nhiều điều thú vị.

"Từ anh vợ giờ tuột xuống thành em rể hả ta?", tài khoản Kim Ngân bình luận dưới bài đăng của anh My. Nickname Đừng Nhìn Anh thì thắc mắc: "Rồi sau này con cháu xưng hô sao chèn!". "Kiểu bà hốt con gái tui về nhà bà làm dâu thì tui cũng phải lấy con gái bà về làm dâu lại", tài khoản Bảo Ngọc hài hước chia sẻ.

Chia sẻ của người trong cuộc

Trả lời Thanh Niên, anh Hoàng My và vợ, chị Đỗ Yến Linh (26 tuổi) xác nhận những thông tin được chia sẻ là chính xác. Theo đó, chị Phan Thảo My (25 tuổi) là em gái anh Hoàng My lấy chồng là anh Đỗ Khánh Linh (30 tuổi). Anh Khánh Linh là anh ruột chị Yến Linh.

"Anh em ruột tên My cưới anh em ruột tên Linh", câu chuyện độc lạ miền Tây khiến dân mạng vô cùng thích thú ẢNH: NVCC

Theo lời kể của chị Yến Linh, chị Thảo My và anh Khánh Linh quen biết nhau vào năm 2017 thông qua mai mối. Họ tìm hiểu nhau 1 năm, cảm thấy sự đồng điệu trong tâm hồn, tính cách, cặp đôi quyết định làm đám cưới, về chung một nhà vào năm 2018.

Từ đám cưới của anh trai, chị Yến Linh và anh Hoàng My có dịp gặp gỡ nhau. Chị vẫn nhớ như in lần đầu tiên họ gặp nhau là lúc bà con họ hàng hai bên gia đình đến nhà anh Hoàng My để bàn chuyện hỏi cưới cho anh Khánh Linh và chị Thảo My.

"Mình ngồi ăn chung mâm cơm với các anh chị em trong gia đình anh My, mình ngồi cách anh ấy chứ không ngồi gần. Ấn tượng ban đầu của mình về anh là anh mặc bộ đồ đen, ít nói", chị nhớ lại.

Trong khi đó, anh Hoàng My lại ấn tượng về chị vì thấy cô gái lạnh lùng, mặt có chút "ngầu ngầu". Từ cơ duyên đó, họ quen biết nhau. Với sự ủng hộ của vợ chồng anh Khánh Linh và chị Thảo My cũng như tác thành của gia đình hai bên, đám cưới của anh Hoàng My và chị Yến Linh diễn ra chỉ 1 năm sau đó, đầu 2019.

Anh Hoàng My và vợ, chị Đỗ Yến Linh cưới nhau năm 2019 ẢNH: NVCC

Nói về cách xưng hô của 2 cặp vợ chồng, chị Yến Linh cho biết là anh em ruột thì xưng hô anh em như bình thường. Còn lại, họ xưng hô theo cách dễ thương "tôi - bà", "tôi - ông" hoặc gọi tên nhau, ai lớn tuổi hơn làm anh - chị, ai nhỏ tuổi hơn làm em.

Nói về cách xưng hô giữa các con trong gia đình, anh Hoàng My chia sẻ: "Con cái đứa nào đẻ trước thì làm lớn. Thứ 2, 3, 4 tới tới như kiểu anh em ruột. Còn xưng hô với người lớn thì đều gọi là cha mẹ hết". Như vậy, cách xưng hô của thế hệ sau được gia đình giải quyết dễ dàng.

Vợ chồng anh Khánh Linh chị Thảo My có hai con, 6 tuổi và 1 tuổi. Vợ chồng anh Hoàng My - chị Yến Linh có một bé hiện 5 tuổi. Các con cũng dựa vào tuổi tác thật mà phân vai vế anh, chị.

2 gia đình nhỏ chào đón những thành viên mới, giữ mối quan hệ yêu thương, gắn bó với nhau ẢNH: NVCC

Hiện tại, chị Yến Linh và chị Thảo My đều về nhà chồng làm dâu, gia đình sui gia sống cách nhau chừng 20 km, ở thị xã Giá Rai (Bạc Liêu). Hai bên gia đình chủ yếu làm nông và chăn nuôi tại nhà.

"Bản thân mình cũng bất ngờ khi câu chuyện chồng chia sẻ nhận được sự quan tâm quá lớn từ mọi người đến vậy. Đây cũng là một kỷ niệm đẹp của gia đình mình", chị Yến Linh chia sẻ thêm.