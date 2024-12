Độc, lạ những con đường hoa ở Long Điền

Đường hoa anh đào Long Hải

Những năm trước đây, vào dịp Tết Dương lịch, người dân và du khách hay đến khu vực Mộ Cô, đèo Nước Ngọt (TT.Long Hải, H.Long Điền) để chụp hình, check-in với những cây hoa anh đào (còn gọi là hoa đỗ mai) nở hoa đầy màu sắc.



Đường hoa anh đào ở Đèo Nước Ngọt

Chị Mai Hồng Ngọc (ngụ TP.HCM) cho biết gia đình chị thường xuyên đi biển Long Hải vào dịp Tết Dương lịch để nghỉ dưỡng và tìm nơi chụp hình, lưu lại kỷ niệm. "Gia đình tôi và nhóm bạn thường chọn khu vực đèo Nước Ngọt để chụp hình, check-in với những cây hoa anh đào nở hoa rất đẹp. Hoa anh đào ở đây đủ các loại màu hồng, hồng phấn và màu trắng có lẫn ít màu xanh… Cây nở hoa rất nhiều nên khi chụp hình rất đẹp, nhìn như hoa anh đào của Nhật Bản vậy. Thế nhưng khoảng 3-4 năm nay, ở đây không còn các cây hoa anh đào nữa, rất là tiếc", chị Ngọc chia sẻ.

Ông Lâm Văn Hồng, Chủ tịch UBND H.Long Điền cho biết khu vực Mộ Cô và đèo Nước Ngọt trước đây có rất nhiều cây hoa anh đào mọc ven đường, sát vách dãy núi Minh Đạm hoặc trong các khu đất của doanh nghiệp, thu hút đông người dân và du khách đến tham quam, chụp ảnh. "Vài năm nay, nhiều lý do khác nhau mà cây hoa anh đào ở khu vực này không còn nữa. Thực hiện chỉnh trang đô thi, năm 2023, H.Long Điền đã quyết định trồng lại hoa anh đào ở dọc hai bên đường khu vực Mộ Cô và từ đền liệt sĩ đến đèo Nước Ngọt. Hiện 2 bên đường ở các trục đường này đã có hàng trăm cây hoa anh đào được trồng, đang phát triển tốt. Chỉ vài năm tới, tại các trục được này, hoa anh đào sẽ nở rộ, tạo điểm nhấn cho TT.Long Hải, để người dân và du khách có thêm điểm check-in mới khi đến nơi này", ông Hồng cho hay. Theo UBND H.Long Điền, đã có hơn 400 cây hoa anh đào đã được trồng tại đây.

Đường hoa anh đào, hướng vào Mộ Cô

Hơn 3km đường hoa nông thôn

Ông Lâm Văn Hồng, Chủ tịch UBND H.Long Điền chia sẻ, thành tựu lớn nhất của phong trào xây dựng nông thôn mới sau 10 năm tại huyện này là sự tham gia, đóng góp tích cực của chính người dân. Bên cạnh sự đóng góp sức người, sức của cho việc nhựa hóa, bê tông hóa đường giao thông, thì người dân trên địa bàn huyện còn chung tay tạo nên những con đường hoa, tô điểm thêm.

Trước đây, hai bên tuyến đường dài khoảng 500m của ấp An Bình (xã An Ngãi), nối từ trung tâm văn hóa học tập cộng đồng xã với hương lộ 16 mọc đầy cỏ dại. Để đường quê thêm xanh - sạch - đẹp, Ban điều hành ấp An Bình đã vận động người dân chung tay góp công, góp sức xây dựng tuyến đường kiểu mẫu bằng cách dọn dẹp vệ sinh, trồng và chăm sóc hoa hai bên đường. Đến nay, đường hoa đã trở thành niềm vui, niềm tự hào của mỗi người dân nơi đây.

Công nhân chăm sóc cây xanh ở vòng xoay Phước Tỉnh

Bà Hồ Thị Mai, người dân ấp An Bình chia sẻ: "Nhà nước phát động làm đường hoa này nên gia đình tôi rất hưởng ứng. Việc này làm cho đường nông thôn thêm đẹp, sạch sẽ và thể hiện tinh thần nhân dân ủng hộ phong trào nông thôn mới của xã".

Thực hiện nghị quyết của Đảng ủy, kế hoạch của UBND xã Phước Tỉnh về xây dựng đường giao thông nông thôn xanh - sạch - đẹp theo tiêu chí xã nông thôn mới nâng cao, các ban ấp trên địa bàn xã đều triển khai phong trào trồng hoa để góp phần xây dựng nông thôn mới, hộ gia đình có nhà sạch, vườn đẹp.

Ông Nguyễn Trung Hiếu, Phó ban ấp Phước Thái (xã Phước Tỉnh) cho biết: "Nhân dân ở đây rất hưởng ứng việc trồng hoa, trồng cây xanh trên các tuyến đường, sắp tới chúng tôi sẽ tiếp tục nhân rộng thực hiện các con đường xanh - sạch - đẹp và trồng hoa tại các con đường khác tại các khu dân cư".

Chị Nguyễn Thị Thanh Hải (ấp Phước Thái, xã Phước Tỉnh) chia sẻ: "Khi ấp có tổ chức chương trình trồng hoa, trồng cây xanh - sạch - đẹp trên tuyến đường ở trước nhà, gia đình tôi cũng hưởng ứng và trồng được hàng cây xanh ở trước nhà. Vào dịp tết, các cây ra hoa, ai đi ngang cũng nhìn và khen đẹp, rồi họ cũng tự về mua thêm cây để trồng trước nhà mình. Bản thân mình cảm thấy rất vui, sáng ra nhìn thấy cây xanh, nở hoa, thích lắm".

Đường hoa dọc quốc lộ 55

Ông Huỳnh Sơn Tuấn, Bí thư Huyện ủy Long Điền cho biết, tận dụng các khoảng trống ven đường, người dân các xã nông thôn mới trên địa bàn huyện đã chung tay, góp sức tạo nên những con đường hoa đầy sức sống, tạo không gian thư giãn, thoải mái cho chính người dân tại các khu dân cư, từ đó nâng cao ý thức, trách nhiệm của người dân trong việc chung tay bảo vệ môi trường xanh - sạch - đẹp.

"Đến nay, huyện đã tổ chức trồng cây xanh, trồng hoa, lắp đèn chiếu sáng để tạo cảnh quan sáng - xanh - sạch - đẹp trên nhiều tuyến đường, như quốc lộ 55, đường ven biển ĐT.994, đường liên xã Phước Hưng - Phước Tỉnh, Tỉnh lộ 44B, đường Võ Thị Sáu, đường trung tâm Long Hải, các tuyến đường trên địa bàn xã An Ngãi, An Nhứt, Tam Phước…", ông Tuấn cho hay.