Độc lạ thành phố duy nhất có 2 sân bóng đăng cai FIFA Club World Cup

Có gì hấp dẫn mà FIFA lại lựa chọn thi đấu World Cup cho các CLB?

Từ những khoảnh khắc kịch tính trên sân cỏ đến văn hóa đa dạng của các quốc gia tranh tài, World Cup bao giờ cũng mang lại cho người hâm mộ những trải nghiệm không thể nào quên. Nhất là lần đầu tiên giải đấu thế giới cấp CLB sẽ diễn ra ở nước Mỹ.

Một tháng trước ngày FIFA World Cup các CLB năm 2025 khởi tranh tại nước Mỹ, tôi có mặt ở thành phố Orlando, một vùng đất hiền hòa, xinh đẹp nằm ở tiểu bang Florida, phía đông nam nước Mỹ. Nơi đây được biết đến nhiều vì có hàng loạt điểm tham quan nổi tiếng, mà một trong số đó chính là Walt Disney World, một công trình văn hóa giải trí và là điểm nhấn của ngành du lịch nước Mỹ.

Lạc vào đây như một mê cung vì rộng lớn và đồ sộ, ngày nào cũng nườm nượp khách từ các nơi đổ về với dòng người rồng rắn nối nhau vào vui chơi, ăn uống, mua sắm, sinh hoạt và lễ hội tưng bừng.

Sân bóng Inter&Co nằm ngay trong trung tâm, bao quanh bởi những con đường rất đẹp, xung quanh sân là hình ảnh các cầu thủ thi đấu cho 2 đội bóng nam nữ Orlando ẢNH: T.K

Nhưng mùa hè này, Orlando sẽ còn được biết đến nhiều vì đây là thành phố duy nhất mang đến sự độc đáo cho những ai yêu bóng đá. Orlamdo là địa điểm duy nhất có đến 2 sân bóng được tổ chức FIFA Club World Cup. Trong 11 thành phố của nước Mỹ được FIFA chọn là nơi tranh tài cho 32 CLB hàng đầu thế giới, có đến 12 sân bóng và Orlando chính là nơi duy nhất có 2 sân, gồm Camping World Stadim và Inter&Co Stadium.

Những thành phố khác như New York, Los Angeles, Seattle, Philadelphia, Miami, Cincinnati, Charlotte, Nashville, Atlanta và cả thủ đô Washington DC, mỗi nơi chỉ có 1 sân được tổ chức. Trong khi Orlando lại trở thành hiện tượng độc đáo vì có 2 sân bóng được vinh dự đón tiếp những đội hàng đầu thế giới, trong đó có cả Juventus lẫn Manchester City.

Toàn cảnh sân Camping World ẢNH: T.K

Không phải ngẫu nhiên mà Orlando lại có đến 2 sân bóng được chọn. FIFA đã xem xét và cân nhắc rất kỹ, trước hết là yếu tố lịch sử. Khi quyết định để giải đấu cấp CLB lần đầu tiên mở rộng quy mô toàn cầu diễn ra ở nước Mỹ, như một thử nghiệm cho World Cup sang năm, FIFA đã ưu tiên cho những thành phố có sân bóng nằm ở bờ đông xứ sở cờ hoa với thời tiết phù hợp và lượng khán giả bao giờ cũng ken đầy.

Sân bóng Camping World xây dựng từ năm 1936 là một công trình thể thao có bề dày truyền thống, có sự kiên cố, đảm bảo an ninh và an toàn rất cao, từng là nơi đăng cai 5 trận đấu của FIFA World Cup 1994 như các trận vòng bảng Bỉ-Ma Rốc (1-0), Bỉ-Hà Lan (1-0), Mexico-Ireland (2-1), Hà Lan-Ma Rốc (2-1) và vòng 1/16 Hà Lan-Ireland (2-0). Ngoài ra là các trận đấu trong khuôn khổ Olympic Atlanta 1996, trong đó có những trận của đương kim vô địch nam Nigeria và nữ Mỹ.

Trước sân là những hình ảnh, kỷ vật lịch sử của sân bóng ẢNH: T.K

Nhưng bên cạnh đó, sân bóng Inter&Co mới xây dựng năm 2014 và đưa vào sử dụng đầu năm 2017 còn rất mới và rất hiện đại. Đây là sân nhà của CLB Orlando City (nam) và Orlando Pride (nữ) đang tham gia giải vô địch quốc gia Mỹ MLS. Sân còn thường được Hiệp hội bóng đá Mỹ chọn tổ chức các trận đấu trong khuôn khổ vòng loại World Cup 2018 và 2022, như các trận Mỹ thắng Panama 4-0 và 5-1, các trận đấu Cúp vàng CONCACAF 2021, 2023 và từng tổ chức một số trận Copa America 2024.

Hồi đầu năm 2025, đây là sân bóng đã diễn ra trận đấu giữa chủ nhà World Cup, Mỹ thắng Costa Rica 3-0 và sắp tới ngày 28.5 là trận Honduras gặp Gambia.

Bên ngoài sân Camping World ẢNH: T.K

Cơ sở vật chất vô cùng khang trang và đầy đủ tiện nghi, lại có hệ thống bảo quản rất chuyên nghiệp từ mặt sân đến khán đài, từ các công trình phụ cận đến sự thuận tiện giao thông, lại nằm trong trung tâm (downtown), nên đây chắc chắn sẽ thu hút một lượng người xem không nhỏ đổ về. Do vậy bên cạnh yếu tố truyền thống và lịch sử, nếu sân bóng Camping World có sức chứa hơn 60.000 người vẫn còn tổ chức một cách quy củ thì sân Inter&Co với 4 phía khán đài đều có mái che đón khoảng 25.000 khán giả, được xem là thích hợp để FIFA khai thác thêm cho FIFA World Cup các CLB 2025.

Hình nữ cầu thủ Brazil Mata (phải), 39 tuổi từng giành Quả bóng vàng FIFA, đang khoác áo đội nữ Orlando. Cạnh hình ảnh của cô là Banda (Zambia) ẢNH: T.K

Tương phản giữa 2 sân bóng

Điều đầu tiên đập vào mắt tôi ở sân bóng Camping World chính là một khuôn viên rộng lớn, đồ sộ. Sân bóng tọa lạc ở ngay trung tâm thành phố, được bao bọc bởi những con đường xinh đẹp, thẳng tấp. Bên ngoài là một hồ nước rộng lớn rất mát mẻ và rất nhiều cây xanh bao phủ xung quanh.

Thật ra ban đầu đây không phải là sân bóng đá mà là sân dành cho môn bóng bầu dục, đã xây dựng từ gần cả thế kỷ trước (sang năm kỷ niệm 90 năm) với thiết kế dành cho môn thể thao vốn được nước Mỹ yêu thích này. Nhưng dần dần khi bóng đá thâm nhập vào nước Mỹ cộng với việc đội tuyển Mỹ bắt đầu có mặt đều đặn ở các giải thế giới, sức hút của bóng đá bắt đầu lớn dần, nên sân bóng cũng được trưng dụng cho việc tổ chức các trận đấu. Đỉnh điểm chính là việc nước Mỹ đăng cai World Cup USA năm 1994 và sau đó là Olympic 1996.

Tác giả trước sân bóng Inter&Co



Nếu chỉ nhìn bên ngoài, có vẻ sân bóng khá cũ kỹ. Ngoài hàng chữ Camping World Stadium chạy trước sân và hình tượng bên ngoài cổng của Martin Luther King, một nhân vật lịch sử đấu tranh cho nhân quyền, chống phân biệt chủng tộc thì sân bóng không có gì đặc biệt. Nhưng kết cấu khán đài và hệ thống cơ sở vật chất rất chắc chắn và kiên cố. Các lối đi rất thông thoáng với kiến trúc kiểu xưa. Do trong thời gian bảo dưỡng cho giải đấu sắp diễn ra nên sân bóng đang tu sửa, nên du khách không được vào bên trong. Nhưng cảm nhận về sân bóng này chỉ có thể nói lên các từ "giá trị lịch sử".

Sân bóng Camping World nhìn cũ kỹ ẢNh: T.K

Khán đài màu tím và rất sang trọng, hiện đại ẢNH: ORLANDO CITY

Còn với sân Inter&Co thì khác hẳn một trời một vực. Do là sân mới xây nên tất cả đều toát lên vẻ uy nghi, khang trang và hiện đại. Nét độc đáo của sân này là từ ngoài vào trong đều phủ một màu tím tượng trưng cho "tình yêu thủy chung và say mê". Từ xa màu tím của sân đã đập vào mắt mọi người với sự lôi cuốn khó tả. Ngay các lối đi vào sân cũng đầy màu tím từ hoa tím, các bảng chỉ đường cũng màu tím, các gốc cây in hình của từng cặp đôi cầu thủ nam và nữ của CLB Orlando City cũng màu tím, các cửa hàng bán đồ lưu niệm cũng màu tím, các bậc khán đài cũng màu tím, các hệ thống phòng chức năng và nhiều cơ sở vật chất khác cũng khoác màu tím. Tất cả đều toát lên sự nền nã nhưng không kém phần sang trọng, quyến rũ và quyền lực.

Màu tím xuyên suốt ở sân Inter&Co ẢNH: T.K

Đặc biệt cả 2 sân rất gần nhau chỉ trong bán kính chưa đến 4 km nên rất thuận lợi cho các đội bóng và người xem khi đến thi đấu và chứng kiến những cuộc so tài. Trong 6 trận mà 2 sân này tổ chức, hấp dẫn nhất sẽ là trận vòng bảng trên sân Camping World giữa Juventus và Man City vào ngày 26.6. Được biết vé của trận đấu đã được FIFA mở bán và ước tính sẽ có hơn 60.000 người xem. Cả Juventus lẫn Man City đều không xa lạ gì sân này khi 2 năm trước Juventus từng thắng Real Madrid 3-1 còn năm 2024, Man City hòa Barca 2-2 trong khuôn khổ những chuyến giao hữu tại Mỹ trước mùa giải mới.

Những trận đấu khác diễn ra tại sân Camping World còn có trận Los Angeles FC (Mỹ) hoặc Club America của Mexico gặp CLB Flamengo của Brazil vào ngày 24.6, 1 trận vòng 1/16 giữa nhất bảng G gặp nhì bảng H và 1 trận tứ kết. Còn với sân Inter &Co có 2 trận đấu giữa Ulsan Hyundai (Hàn Quốc) gặp Mamelodi Sundowns (Nam Phi) ngày 17.6 và trận Benfica (Bồ Đào Nha) gặp Auckland City (New Zealand) ngày 20.6.

Tác giả trước sân bóng Camping World ẢNH: T.K