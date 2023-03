Độc quyền chương trình trải nghiệm doanh nghiệp ‘Born to fly - Những giấc mơ bay’

Trường Victoria Nam Sài Gòn cùng các bé

Chương trình nhằm tạo điều kiện cho các em học sinh từ Tiểu học đến Trung học có cơ hội va chạm với môi trường làm việc thực tế, đặc biệt là một ngành nghề đặc thù như những "chiến binh bầu trời".

"Những giấc mơ bay" của Victoria Nam Sài Gòn đưa các em học sinh đến với hai hành trình "Desire the sky- Khát vọng bầu trời" và "Delight the flight - Vút bay kiêu hãnh". Hoạt động lần này là những trải nghiệm thực tế như nhập vai trở thành phi công, tiếp viên hàng không chuyên nghiệp, tham quan khoang máy bay, buồng phi công giả lập, xử lý tình huống an toàn bay.

Các bé nhập vai nghề tiếp viên hàng không

"Giữa lý thuyết và thực hành luôn tồn tại khoảng cách, vậy nên trải nghiệm thực tế là cách hiệu quả để học sinh khám phá và hiểu được sự khác biệt. "Nghiệp vụ thật" với những "con người thật" đến từ học viện Hàng không Vietjet, Victoria Nam Sài Gòn sẽ chắp cánh cho các em về khát khao chinh phục, tìm hiểu một ngành nghề phù hợp xu hướng, thêm một lựa chọn cho tương lai và lấy đó làm động lực, nỗ lực không ngừng" - cô Nguyễn Thụy Thảo Đang - Phó hiệu trưởng Phụ trách Hoạt động học sinh Trường Victoria Nam Sài Gòn chia sẻ.

Victoria Nam Sài Gòn sẽ tiếp tục tổ chức nhiều chương trình trải nghiệm doanh nghiệp đến với các em học sinh, tạo điều kiện cho các em có cơ hội tìm hiểu, khám phá sâu rộng hơn nhiều ngành nghề, mang đến cho các em những kiến thức thiết thực, nhiều sự lựa chọn nghề nghiệp trong tương lai.

Là một phần của Khu Đô thị Dragon City, với mong muốn kiến tạo những giá trị bền vững, nâng tầm chất lượng cuộc sống, trường Victoria Nam Sài Gòn ra đời và đồng hành cùng cộng đồng dân cư trên hành trình giáo dục và đào tạo những thế hệ học sinh có trách nhiệm, tự tin thể hiện bản thân và sẵn sàng trở thành những công dân toàn cầu.

