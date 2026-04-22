Văn hóa

'Dọc trời hoa lửa': Tập thơ chắt lọc từ 55 năm sáng tác của PGS-TS Lương Minh Cừ

Nam Long
22/04/2026 10:00 GMT+7

Nhân Ngày sách và văn hóa đọc Việt Nam, tối 21.4, Hội Nhà văn TP.HCM phối hợp Trường đại học Cửu Long tổ chức buổi tọa đàm giới thiệu tập thơ Dọc trời hoa lửa của nhà thơ Lương Minh Cừ.

Tập thơ Dọc trời hoa lửa của nhà thơ Lương Minh Cừ gồm 54 bài thơ, được tác giả sáng tác trong khoảng thời gian gần 55 năm, với nhiều chủ đề khác nhau như: kháng chiến chống Mỹ cứu nước; chống giặc ngoại xâm ở biên giới phía bắc và Khmer Đỏ ở biên giới Tây Nam; tình yêu quê hương, đất nước, con người, tình yêu đôi lứa. Ngoài ra còn có những bài tác giả viết khi công tác ở Lào và Thái Lan vào năm 2025.

Nhà thơ, nhà phê bình văn học Lê Thiếu Nhơn, Ủy viên Hội đồng Thơ của Hội Nhà văn Việt Nam, Ủy viên BCH Hội Nhà văn TP.HCM, tặng hoa chúc mừng nhà thơ Lương Minh Cừ

ẢNH: NAM LONG

Tại buổi tọa đàm, có nhiều ý kiến tham luận của những nhà thơ, nhà văn, nhà phê bình văn học về tập thơ Dọc trời hoa lửa của nhà thơ Lương Minh Cừ (PGS-TS Lương Minh Cừ). Đặc biệt, có nhiều ca khúc phổ thơ của nhà thơ Lương Minh Cừ được các ca sĩ thể hiện góp phần làm nên đặc sắc của buổi tọa đàm.

Đến nay, tác giả Lương Minh Cừ đã xuất 5 tập thơ gồm Chân trời vùng sâu (1976), Bất chợt mùa xuân (2007), Nụ tầm xuân (2015), Anh đi giữa mùa tam giác mạch (2023), Dọc trời hoa lửa (2025) và nhiều nhiều quyển tập thơ in chung nhiều tác giả.

Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm tại buổi tọa đàm

ẢNH: NAM LONG

Nhà thơ Lương Minh Cừ sinh năm 1952 tại làng Đông, xã Hồng Việt, huyện Đông Hưng, tỉnh Thái Bình. Ông tốt nghiệp Trường đại học Tổng hợp TP.HCM (Đại học Văn Khoa cũ) và Trường đại học Tài chính - Kế toán TP.HCM (Bộ Tài chính), được công nhận phó giáo sư năm 2006.

Nhà thơ Lương Minh Cừ nhập ngũ năm 1970, thuộc Tiểu đoàn 2, Sư đoàn 305 Binh chủng Đặc công Quân đội Nhân dân Việt Nam.; từng tham gia chiến đấu tại chiến trường K, chiến trường miền Đông Nam bộ, Quân khu Sài Gòn - Gia Định - Chợ Lớn. Ông từng công tác tại Trường đại học Tài chính - Kế toán TP.HCM; Trường đại học Kinh tế TP.HCM; Trường đại học Tài chính - Marketing (Bộ Tài chính). Hiện, ông là Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng Trường đại học Cửu Long.


