'Doctor Strange 2' đạt doanh thu ‘khủng’ khi ra mắt với 450 triệu USD toàn cầu

Doctor Strange 2 thể hiện sự trở lại MCU của Disney sau khi phát hành các bom tấn vào thời dịch bệnh Covid-19 năm 2021: Black Widow (80 triệu USD khi ra mắt, cộng thêm 60 triệu USD trên Disney Plus), Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings (75 triệu USD ra mắt) và Eternals (71 triệu USD ra mắt).

Doanh thu phòng vé “khủng” của Doctor Strange 2 đánh dấu tuần mở màn lớn thứ 11 trong lịch sử. Nhiều dự đoán Doctor Strange 2 dễ dàng đạt doanh thu cuối tuần mở màn lớn nhất năm 2022, cũng như lần ra mắt lớn thứ hai trong đại dịch Covid-19. Tháng trước, The Batman giữ vị trí là phim có doanh thu mở màn cuối tuần lớn nhất năm 2022 với 134 triệu USD. Spider-Man: No Way Home vẫn được xếp hạng cao nhất của tuần mở màn bom tấn trong đại dịch và lớn thứ hai tính từ trước đến nay với 260 triệu USD ở Bắc Mỹ.

Ở nước ngoài, Doctor Strange 2 thu được 265 triệu USD từ 49 vùng quốc gia và lãnh thổ, nâng tổng doanh thu toàn cầu lên 450 triệu USD. Doctor Strange 2 không chiếu ở Trung Quốc, Nga hay Ukraine nên phim sẽ khó khăn khi đạt doanh thu bán vé toàn cầu vượt qua mốc 1 tỉ USD. Chỉ có Spider-Man: No Way Home mới vượt qua ngưỡng đó kể từ khi đại dịch Covid-19 bùng phát.

Tại phòng vé Bắc Mỹ, phần tiếp theo của Doctor Strange vượt qua toàn bộ doanh thu cuối tuần mở màn của các phim tiền nhiệm chỉ trong một ngày. Doctor Strange 2 thu về 90 triệu USD chỉ riêng ngày mở màn 6.5, trong khi năm 2016 Doctor Strange mang về 85 triệu USD cho 3 ngày khởi chiếu cuối tuần. Nhiều khả năng Doctor Strange 2 sẽ nhanh chóng vượt qua tổng doanh thu phòng vé của Doctor Strange từng kết thúc thời gian chiếu rạp với 232 triệu USD ở Bắc Mỹ và 677 triệu USD toàn cầu.

Doctor Strange 2 đang được hưởng lợi khi là bộ phim tiếp nối thành công doanh thu phòng vé khổng lồ của Sony là Spider-Man: No Way Home thu về 1,89 tỉ USD trên toàn thế giới. Với “dư âm” cuộc phiêu lưu của Người Nhện - Peter Parker, cộng với bộ máy tiếp thị của Disney đang tung ra nhiều chiêu trò thu hút khán giả, Doctor Strange 2 đã “hạ cánh” trong không khí cuồng nhiệt.

Imax, 3D và các màn hình định dạng cao cấp khác cũng góp phần mang lại doanh thu cao hơn cho Doctor Strange 2. Bom tấn của Disney có chi phí sản xuất lên đến 200 triệu USD, chưa kể số tiền tiếp thị khổng lồ. Theo Disney, 36% tổng doanh thu phòng vé đến từ các định dạng cao cấp, chỉ riêng từ Imax là 33 triệu USD. David A.Gross điều hành công ty tư vấn phim Franchise Entertainment Research cho biết: “Đây là sự mở đầu đầy ‘giật gân’ của Marvel. Doctor Strange đang thu hút lượng khán giả cao với phần 2 mạnh mẽ hơn”.





Sam Raimi đạo diễn Doctor Strange 2, lấy bối cảnh bác sĩ phẫu thuật thần kinh Stephen Strange (Benedict Cumberbatch đóng) sử dụng một câu thần chú nguy hiểm buộc anh phải du hành vào đa vũ trụ để đối mặt với kẻ thù mới đầy bí ẩn. Cùng với Cumberbatch, dàn diễn viên bao gồm Chiwetel Ejiofor (vai Karl Mordo), Elizabeth Olsen (Wanda Maximoff hay còn gọi là Scarlet Witch), Benedict Wong (Wong) và Xochitl Gomez (America Chavez, một thiếu niên có thể du hành giữa các chiều không gian)...

Sau hai tuần ở vị trí số 1, bộ phim hoạt hình The Bad Guys của Universal đã tụt xuống vị trí thứ 2 với 9,7 triệu USD từ 3.839 rạp chiếu, đưa tổng doanh thu Bắc Mỹ lên 57 triệu USD.

Sonic the Hedgehog 2 của Paramount đứng ở vị trí thứ 3 với 6,2 triệu USD từ 3.358 rạp ở Bắc Mỹ. Sau 5 tuần chiếu trên màn ảnh rộng, phần tiếp theo Sonic đã thu về 169,9 triệu USD tại phòng vé nội địa. Đây là một trong những phần tiếp theo trong thời đại dịch hiếm hoi kiếm được nhiều tiền hơn phần trước tại các rạp chiếu. Cuộc phiêu lưu trên màn bạc đầu tiên của nhím Sonic thu về 148 triệu USD ở Bắc Mỹ trước khi Covid-19 bùng phát buộc các rạp chiếu phải đóng cửa vào tháng 3.2020.

Fantastic Beasts: The Secrets of Dumbledore tụt xuống vị trí thứ 4 với 3,8 triệu USD từ 3.051 rạp. Chương mới nhất trong phần tiền truyện Harry Potter có doanh thu thấp nhất trong loạt phim Thế giới phù thủy. Fantastic Beasts: The Secrets of Dumbledore thu được 86 triệu USD tính cho đến nay và có thể phải vật lộn để vượt qua 100 triệu USD ở Bắc Mỹ - con số mà các bộ phim thuộc series Harry Potter trước đó đã vượt qua trong vài ngày.

Vị trí thứ 5 thuộc về Everything Everywhere All At Once với sự tham gia của Dương Tử Quỳnh. Kể từ khi ra rạp cách đây 7 tuần, Everything Everywhere All At Once thu về con số ấn tượng: 41 triệu USD tại Bắc Mỹ.

Doctor Strange 2 khởi động mùa phim bom tấn hè đầy lạc quan. Trong thời gian tới, các bom tấn Top Gun: Maverick ra rạp 27.5, Jurassic World Dominion – 10.6 và Thor: Love and Thunder – 8.7 sẽ khiến rạp phim nhộn nhịp.