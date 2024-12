Đội All Star Việt Nam thắng ấn tượng các tài năng Nhật Bản - Malaysia

U.13 Bình Dương đoạt chức vô địch giải giải bóng đá thiếu niên quốc tế U.13 Việt Nam - Nhật Bản lần VI năm 2024 ẢNH: QUỐC KHANG

Sau nhiều ngày tranh tài hấp dẫn, đội chủ nhà U.13 Bình Dương đã xuất sắc lên ngôi vô địch giải bóng đá thiếu niên quốc tế U.13 Việt Nam - Nhật Bản, diễn ra tại tỉnh Bình Dương. Ở trận chung kết giải tranh tài vào sáng 15.12, đội bóng trẻ đất Thủ đã đánh bại đại diện của Nhật Bản là U.13 FC Tokyo với tỷ số đậm 4-0. Một đại diện khác đến từ Việt Nam là U.13 Hà Nội cán đích ở vị trí thứ 3 chung cuộc.

Ngày 15.12 cũng là ngày thi đấu cuối cùng của giải, với trận All Star rất được chờ đợi. Trận All Star là màn đối đầu giữa các cầu thủ xuất sắc nhất, được tuyển chọn ngay sau trận chung kết. Các cầu thủ được chia thành 2 đội: All Star Việt Nam và All Star Nhật Bản - Malaysia. Trong trận đấu này, đội All Star Việt Nam đã thi đấu ấn tượng và xuất sắc giành chiến thắng với tỷ số 3-1.

Các cầu thủ đội All Star Việt Nam (trái) giành chiến thắng thuyết phục trước đội All Star Nhật Bản - Malaysia ẢNH: QUỐC KHANG

Danh hiệu cá nhân Cầu thủ xuất sắc nhất giải: Trương Tuấn Bảo (U.13 Bình Dương) Vua phá lưới: Trương Tuấn Bảo (U.13 Bình Dương) Thủ môn xuất sắc nhất giải: Trần Gia Huy (U.13 Bình Dương)

Giải bóng đá thiếu niên quốc tế U.13 Việt Nam - Nhật Bản lần thứ VI năm 2024 được tổ chức nhằm mục đích giao lưu văn hóa bóng đá, đào tạo tuyển thủ trẻ, phát triển bóng đá Nhật Bản và Việt Nam, giới thiệu bóng đá Nhật Bản cho người hâm mộ bóng đá tại Việt Nam.

Mùa giải lần thứ 6 diễn ra với quy mô lớn khi quy tụ 12 đội tham gia tranh tài. Trong đó, 6 đội bóng trong nước gồm: U.13 Bình Dương, U.13 Huế, U.13 Đồng Tháp, U.13 Hà Nội, U.13 An Giang, U.13 Navy Phú Nhuận - TPHCM. Sáu đội bóng U.13 của nước ngoài tham dự giải đấu năm nay lần lượt là FELDA Football Academy (Malaysia), Kawasaki Frontale (Nhật Bản), Vegalta Sendai Junior Youth (Nhật Bản), Yokohama FC Tsurumi (Nhật Bản), FC Tokyo (Nhật Bản) và Shimizu S-pulse (Nhật Bản).