Đôi bạn thân người Việt làm chủ công ty công nghệ tài chính của Úc

Đáng chú ý, công ty này mới lọt vào top 50 công ty công nghệ tài chính phát triển nhanh nhất xứ sở chuột túi với những sản phẩm công nghệ tiên tiến, hỗ trợ quản lý tài chính, chuyển giao tiền tệ theo đánh giá của Tạp chí Fintech, Úc.

Đôi bạn thân

“Tôi và Vỹ học cùng lớp tại trường THPT chuyên Nguyễn Bỉnh Khiêm, Vĩnh Long. Chúng tôi có nhiều điểm tương đồng trong suy nghĩ và đặc biệt là cùng thích sự sáng tạo, xây dựng một sản phẩm riêng cho bản thân. Sau 13 năm đi du học và làm việc ở Úc, may mắn cả hai vẫn giữ liên lạc và cùng chia sẻ về cuộc sống, công việc, đặc biệt là ước muốn khởi nghiệp. Cả hai đã chia sẻ ý tưởng và quyết định cùng nhau xây dựng thương hiệu riêng dựa trên thế mạnh của hai người”, Trần Thị Thúy Quỳnh, CEO của Hello Clever, chia sẻ.

Quỳnh tốt nghiệp ngành Tài chính và Kế toán thương mại, ĐH Công nghệ Sydney. Cô từng trải qua nhiều vị trí chủ chốt của các tập đoàn lớn tại Úc, như WPP, IPG và James Hardie.

Cô cũng là diễn giả quen thuộc trong các chương trình chia sẻ kinh nghiệm kinh doanh ở ĐH Công nghệ Sydney và ĐH Adelaide. Đáng chú ý, trong năm 2020 và 2021, cô nàng 9X liên tiếp được nhận danh hiệu “Nhà lãnh đạo tương lai” tại Hội nghị The St. Gallen Symposium lần thứ 50 và 51 tại Thụy Sỹ.

Khác với Quỳnh, Vỹ đang theo học thạc sĩ ngành Công nghệ thông tin, ĐH RMIT, Úc và đã có thời gian dài làm việc trong lĩnh vực này. Trước khi đồng hành cùng Quỳnh, Vỹ giữ vị trí chuyên gia công nghệ, tư vấn chiến lược chuyển đổi số tại Microsoft và các công ty phát triển sản phẩm khác đến từ Canada, Úc và châu Âu. “Với kinh nghiệm của tôi và Quỳnh, cả hai quyết định lựa chọn khởi nghiệp trong mảng fintech”, Vỹ chia sẻ.

Vào tháng 2.2020, Hello Clever được ra đời với mục đích quản lý nhu cầu tài chính của người trẻ trong thời đại công nghệ, sự phát triển nhanh chóng của công nghệ thanh toán và sự phổ biến của hệ thống ngân hàng mở tại Úc. Đây là một trong số ít các công ty fintech tại Úc tập trung hướng đến người trẻ với hình thức hoạt động theo mô hình mua trước trả sau.

Mạnh dạn thay đổi chiến lược

Đáng chú ý, thời điểm Quỳnh và Vỹ bắt đầu vận hành công ty cũng là lúc đó Covid-19 bắt đầu bùng nổ ở nhiều quốc gia, trong đó có Úc. “Thị trường biến động theo chiều hướng xấu và khó dự đoán đã kéo theo hành vi tiêu dùng của khách hàng thay đổi. Nhận thấy người dùng chuyển sang quản lý tài chính cá nhân trong bối cảnh đại dịch kéo dài, chúng tôi đã chấp nhận treo vốn đầu tư trong thời gian đầu để đánh giá lại thị trường và quyết định pivot (thay đổi chiến lược)”, Quỳnh nói.

Đến tháng 6.2021, hai nhà đồng sáng lập công ty fintech đưa ra chiến lược mới, phù hợp với bối cảnh hiện tại, họ hướng đến quản lý tài chính cá nhân và hoàn tiền khi mua sắm.

“Dựa trên dữ liệu mở, khi người dùng có nhu cầu, ứng dụng sẽ kết nối họ đến những người bán cạnh tranh trên thị trường. Với cổng thanh toán được tích hợp sẵn, chúng tôi đảm bảo an toàn giao dịch cho cả hai bên, giảm thiểu tối đa rủi ro lừa đảo. Bên cạnh đó, nhờ công nghệ thanh toán tức thời, người bán nhận được tiền ngay lập tức để tối ưu hóa dòng tiền, đồng thời giúp các bạn trẻ có thể tích lũy và tạo thói quen tốt trong việc tiết kiệm và đạt mục tiêu tài chính cho tương lai”, Vỹ giải thích cơ chế vận hành mới của Hello Clever.





Khó khăn không chỉ dừng ở bối cảnh đại dịch, người sáng lập của công ty còn gặp khó khăn trong việc tìm ra những cộng sự phù hợp.

Công ty khởi nghiệp có quy mô nhỏ bé, với nguồn vốn ít ỏi và chiến lược ở thời điểm ban đầu còn chưa hoàn thiện. Do đó, việc tìm kiếm nhân sự cũng như giữ được nhân sự còn nhiều hạn chế bởi nhiều lý do khách quan.

“Xác định được tầm quan trọng của việc xây dựng đội ngũ, chúng tôi quyết định chủ động hoàn thiện chiến lược, tìm các đối tác cứng trước khi mở những đợt tuyển dụng. Dần dần, đội ngũ nhân sự ổn định hơn, đến nay có khoảng 20 bạn trẻ quốc tịch Việt Nam và Úc đang làm việc”, Quỳnh cho hay.

Đầu năm 2022, với mô hình độc đáo, Quỳnh và Vỹ đã huy động được 4,5 triệu USD cho công ty. Hiện tại, Hello Clever có hơn 30.000 người dùng tích cực và xây dựng quan hệ hợp tác với hơn 70 ngân hàng, 1.010 nhà bán lẻ là những thương hiệu nổi tiếng như Skeyndor, The North Face, Under Armour, Lee Jeans, Timberland và T2 Tea.

“Chúng tôi làm việc chung, có nhiều lúc không cùng suy nghĩ, nhưng may mắn cả hai đều thấu hiểu để có thể duy trì đến tận bây giờ. Bên cạnh đó, chúng tôi cũng biết ơn Hội doanh nghiệp trẻ Việt Nam tại Úc, Đại sứ quán Việt Nam tại Úc đã hỗ trợ để cả hai có được thành công như ngày hôm nay”, Quỳnh chia sẻ.

Đáng chú ý, tháng 7.2022, Hello Clever trở thành cổng thanh toán đầu tiên của Úc hỗ trợ công nghệ thanh toán ủy quyền trước an toàn PayTo (một ứng dụng về tiền tệ của Úc).

“Tôi và Quỳnh sẽ tiếp tục mở rộng thị trường hoạt động sang Đông Nam Á và Bắc Mỹ với những mô hình mới mẻ, độc đáo, được cập nhật liên tục phù hợp với công nghệ thời đại mới. Đồng thời, chúng tôi hướng đến phát triển môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động, tạo tiền đề cho du học sinh, đặc biệt là sinh viên Việt Nam được trải nghiệm và phát triển bản thân”, Vỹ, người Việt đồng sáng lập công ty công nghệ tài chính của Úc cho biết.