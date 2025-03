Đổi bằng lái xe, CSGT hẹn 2 tháng mới trả bản cứng: Lý do là gì?

Như Thanh Niên đã thông tin, mới đây, nhiều người dân ở TP.HCM đi cấp đổi GPLX (bằng lái xe) đến hẹn nhận bằng nhưng CSGT thông báo hẹn lại 2 tháng nữa mới trả được bản cứng. Người dân tạm thời sử dụng GPLX trên VNeID.

Theo thông báo, thời gian trả kết quả cấp đổi bằng lái xe là sau 5 ngày kể từ ngày tiếp nhận hồ sơ. Sau 3 ngày, thông tin GPLX sẽ được cập nhật trên VNeID (đối với người dân sử dụng định danh mức 2) và trang tra cứu thông tin GPLX của Cục CSGT tại địa chỉ: https://gplx.csgt.bocongan.gov.vn.

Sau 2 tháng nữa, CSGT mới trả bản cứng GPLX do đang chờ phôi bằng lái ẢNH: VŨ PHƯỢNG

Thực tế, một số trường hợp thực hiện cấp đổi quá 10 ngày nhưng thông tin bằng lái xe chưa được cập nhật lên VNeID khiến tài xế công nghệ bị khóa app. Dù giải thích đang chờ cấp lại, trên VNeID chưa có thông tin nhưng hãng xe công nghệ không chấp nhận, giải thích rằng hãng chỉ chấp nhận bản gốc.

Do vậy, những tài xế công nghệ vay trả góp ngân hàng càng thêm lo lắng khi bị khóa app, thất nghiệp.

Vì sao CSGT hẹn 2 tháng mới trả bằng lái xe?

Trả lời Thanh Niên, lãnh đạo Cục CSGT cho biết, trước ngày 1.3, việc cấp đổi GPLX do Bộ Giao thông vận tải quản lý. Tại TP.HCM, Sở Giao thông vận tải chưa trả hết GPLX cho người dân đi đổi bằng lái trước đó vì thiếu phôi.

Từ ngày 1.3, CSGT tiếp nhận công tác sát hạch, cấp đổi GPLX. Vì thời gian tiếp nhận ngắn; tại TP.HCM, máy móc và thiết bị vẫn đang do Sở Giao thông vận tải quản lý để tiếp tục in, trả GPLX cho người dân đã làm thủ tục từ trước. Dự kiến, ngày 31.3.2025, máy móc, thiết bị này mới bàn giao cho Phòng CSGT Công an TP.HCM.

CSGT tiếp nhận cấp đổi GPLX từ ngày 1.3.2025 ẢNH: VŨ PHƯỢNG

Bên cạnh đó, phôi GPLX không có ngay, phải đặt làm nên khoảng 2 tháng nữa, CSGT mới trả bản cứng GPLX cho người dân làm hồ sơ.

"Trong thời gian chờ bằng lái xe bản cứng, người dân có tài khoản VNeID đã định danh mức 2 có thể sử dụng bằng lái được cập nhật lên hệ thống này. Một số trường hợp VNeID chưa cập nhật bằng lái xe mới có thể bị trục trặc trong quá trình chuyển giao, nhận nhiệm vụ mới, CSGT sẽ kiểm tra, khắc phục từng trường hợp cụ thể", lãnh đạo Cục CSGT thông tin.

Xuất trình bằng lái xe thế nào khi đang chờ cấp đổi?

Lãnh đạo Cục CSGT cho hay, với các hồ sơ cấp đổi đang chờ nhận bản cứng, người dân có thể tra cứu ngay trên trang thông tin điện tử GPLX của Cục CSGT tại địa chỉ: https://gplx.csgt.bocongan.gov.vn. Các hồ sơ cấp đổi sau khi được ký số đều được cập nhật đầy đủ tại website này.

Trang thông tin điện tử giấy phép lái xe ẢNH CHỤP MÀN HÌNH

Người dân truy cập trang web, sau đó nhập thông tin bằng lái, ngày tháng năm sinh, mã bảo vệ và chờ hệ thống hiển thị kết quả.

Do vậy, khi lưu thông trên đường, khi CSGT kiểm tra giấy tờ, người dân có thể tra cứu thông tin GPLX tại đây để xuất trình, chứng minh rằng mình có GPLX. Thông thông tin điện tử GPLX này của Cục CSGT sẽ hiển thị tất cả thông tin về GPLX gồm: số GPLX, nơi cấp, ngày hết hạn, ngày trúng tuyển, thông tin vi phạm... có giá trị như GPLX bản cứng.

Theo Phòng CSGT Công an TP.HCM, từ ngày 1.3 - 18.3, đơn vị đã tiếp nhận 12.499 hồ sơ cấp đổi GPLX. Trong đó, 9.249 trường hợp trực tiếp, còn lại là hồ sơ qua dịch vụ công. Riêng trong ngày 17.3 có 386 hồ sơ do các điểm của phường, xã, thị trấn tiếp nhận.

Lãnh đạo Cục CSGT (C08) cho biết, từ ngày 1.3 - 19.3, C08 đã ký số 58.514 trường hợp cấp đổi GPLX. Đơn vị đã đồng bộ sang Cục Cảnh sát hành chính về trật tự xã hội (C06) - đơn vị quản lý VNeID: 57.394 trường hợp, chiếm tỷ lệ 98%. Hiện C08 tiếp tục liên hệ C06 để cập nhật, kiểm tra lại hệ thống.