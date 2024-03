Đội Bình Định - Việt Nam về nhì tại giải đua thuyền máy F1 thế giới

Ngày 31.3, 18 tay đua tham gia tranh tài giải vô địch thế giới thuyền máy nhà nghề UIM F1H2O Grand Prix of Binh Dinh đã bước vào những vòng đấu chính thức cuối cùng tại đầm Thị Nại (TP.Quy Nhơn, Bình Định).

Những pha đua tốc độ hấp dẫn tại vòng đấu chung kết BTC

Theo BTC, trong cuộc đua trên nước, bên cạnh kỹ năng điều khiển thuyền máy, các tay đua còn phải dựa vào sự may mắn. Và trong ngày đua này, may mắn đã không mỉm cười với tay đua trẻ Stefan Arand, Đội F1H2O Bình Định - Việt Nam.

Tay đua Jonas Anderson (đội trưởng đội Bình Định - Việt Nam) về vị trí thứ 2 BTC

Ở vòng thứ 7, thuyền của Stefan Arand, tay đua trẻ đội Bình Định - Việt Nam bất ngờ gặp sự cố động cơ, khiến anh phải dừng cuộc đua trong sự tiếc nuối của khán giả.

Sau 35 vòng, tay đua Erik Stark - đội Victoria đã xuất sắc giành vị trí thứ nhất, trở thành nhà vô địch chặng đua Grand Prix of Binh Dinh. Vị trí thứ 2 thuộc về tay đua Jonas Anderson - đội trưởng đội Bình Định - Việt Nam và vị trí thứ 3 thuộc tay đua Peter Morin đội CTIC China Team (Trung Quốc).

Mặc dù thành tích cá nhân không đạt như mục tiêu đã đặt ra nhưng thành tích của đội Bình Định - Việt Nam vẫn dẫn đầu bảng xếp hạng với tổng điểm là 72 điểm. Top 2, 3 thuộc về đội Shajar Team và Victoria Team, cùng đạt 57 điểm.

Chặng đua Grand Prix of Binh Dinh 2024 khép lại, hành trình tìm kiếm ngôi vương của giải đua thuyền máy thế giới UIM F1H2O World Championship vẫn còn 6 chặng: Grand Prix Of Italy (Olbia, Italy 14 - 16.6); Europe (5.7); Grand Prix Of China (20 -24.9); Grand Prix Of China 2 (27 -29.9); Asia (tháng 11); Road To Sharjah - Grand Prix Of Sharjah (Sharjah, U.A.E 12.2024).