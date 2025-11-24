Đôi bờ sông Hàn trỗi dậy với các siêu dự án du lịch, thương mại

Cú hích từ đầu tư và hạ tầng

Sự thay đổi bắt đầu từ quy hoạch phân khu ven sông và bờ đông quy mô hơn 6.500 ha. Quy hoạch này định vị khu vực ven sông là trung tâm hành chính - chính trị, cửa ngõ du lịch ven biển và hạt nhân phát triển đô thị. Từ đó, hàng loạt dự án hạ tầng được kích hoạt với tốc độ hiếm thấy.

Đôi bờ sông Hàn đang thay đổi từng ngày với loạt dự án cao cấp ẢNH: SHUTTERSTOCK

Tuyến Trần Hưng Đạo đang cải tạo cảnh quan, vốn đầu tư hơn 425 tỉ đồng, dự kiến hoàn thành năm 2028, mở ra tuyến đường ven sông hiện đại, giàu trải nghiệm. Dự án "Dòng sông ánh sáng" gần 150 tỉ đồng sẽ tạo lực đẩy cho kinh tế đêm vốn được xem là mảng còn nhiều dư địa của Đà Nẵng.

Thành phố cũng thúc đẩy các dự án mang tính đột phá như hầm vượt sông Hàn kết nối Sơn Trà - Hải Châu, nâng cấp cầu đi bộ Nguyễn Văn Trỗi, mở rộng không gian lễ hội. Siêu dự án 20 bến du thuyền, tổng vốn gần 10.000 tỉ đồng, kỳ vọng tạo chuỗi dịch vụ du lịch - giải trí liên tục dọc bờ sông, hình thành điểm nhấn biểu tượng mới.

Đáng chú ý là định hướng phát triển trung tâm tài chính quốc tế tại trục Võ Văn Kiệt - Võ Nguyên Giáp, với quỹ đất 6.17 ha. Động thái này mở ra khả năng thu hút các tập đoàn công nghệ, ngân hàng quốc tế và dòng vốn tổ chức. Sự xuất hiện của nhóm doanh nghiệp này dự báo kéo nhu cầu mạnh về nhà ở cao cấp, lưu trú dài hạn và văn phòng tiêu chuẩn quốc tế.

"Mặt tiền mới" của đô thị biển

Song song đầu tư công, dòng vốn tư nhân đổ vào ven sông Hàn tăng mạnh. 9 tháng đầu 2025, Đà Nẵng thu hút hàng trăm nghìn tỉ đồng vào các dự án du lịch, thương mại và đô thị. Hàng loạt dự án khu đô thị, chung cư cao cấp đang được triển khai dọc theo bờ sông Hàn.

Sự cộng hưởng giữa quy hoạch, chỉnh trang đô thị và chính sách thu hút đầu tư tạo nên "bàn đạp" cho phân khúc bất động sản cao cấp. Nhóm khách hàng mới - chuyên gia, doanh nhân, lao động chất lượng cao - đang làm gia tăng nhu cầu về các dự án vị trí trung tâm, pháp lý rõ ràng và có thương hiệu phát triển mạnh.

The Legend Danang được kỳ vọng sẽ là một biểu tượng mới ở bờ đông sông Hàn

Trong số các dự án dọc bờ đông, The Legend Danang là điểm nhấn đáng chú ý. Dự án nằm sát cầu Rồng - vị trí "độc bản" khó lặp lại trên bản đồ đô thị, được hưởng lợi trực tiếp từ hạ tầng đã hoàn thiện và định hướng phát triển trung tâm tài chính - du lịch - dịch vụ.

The Legend Danang do Vipico đầu tư và ROX Signature phát triển, hướng đến mô hình tổ hợp căn hộ - khách sạn - thương mại mang tính biểu tượng của Đà Nẵng. Công trình khởi công từ tháng 2.2025, hiện tăng tốc thi công và dự kiến hoàn thiện phần ngầm vào tháng 12.2025.

Trong bối cảnh bờ đông định hình thành "đô thị không ngủ", những dự án quy mô lớn, vị trí hướng sông và pháp lý minh bạch như The Legend Danang được kỳ vọng tạo ra nhóm tài sản biểu tượng mới, đóng góp vào chuẩn sống cao cấp của khu vực trung tâm.

Không gian đôi bờ sông Hàn tiếp tục là tâm điểm phát triển khi Đà Nẵng đang nỗ lực trở thành trung tâm tài chính - thương mại - công nghệ của miền Trung. Hạ tầng hiện đại, hệ sinh thái dịch vụ ngày càng hoàn thiện và sự xuất hiện của nhiều dự án cao cấp đang từng bước định hình "mặt tiền mới" của đô thị biển năng động này.