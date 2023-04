Đội bóng của HLV Mourinho bứt phá đòi lại tốp 3

Trước vòng đấu thứ 29, khi Serie A đang bước vào giai đoạn rất quan trọng của mùa giải, AS Roma lại thi đấu với phong độ tương đối thất thường. Đội bóng của HLV Mourinho có thể đánh bại các đội bóng mạnh nhưng lại để thua khó hiểu trước các CLB bị đánh giá yếu hơn.

Chính vì vậy, đội bóng áo bã trầu thường đứng ở vị trí “áp sát tốp 4”. Và trận làm khách trên sân của Torino được dự báo sẽ rất khó khăn với đội bóng thành Rome. Bên cạnh đó, nhiều tin đồn xoay quanh tương lai của HLV Mourinho trong thời gian gần đây cũng phần nào khiến tâm lý của toàn đội bị ảnh hưởng.

Dybala ghi bàn duy nhất giúp AS Roma thắng Torino AS ROMA

Trong một tình thế khó khăn như vậy, HLV Mourinho đã chứng tỏ bản lĩnh khi dẫn dắt đội bóng giành chiến thắng tối thiểu trước Torino. AS Roma là đội bóng có tỷ lệ kiểm soát bóng thấp hơn đội chủ nhà nhưng lại tung ra nhiều cú dứt điểm hơn. Khi nhiều thông số khác bị Torino vượt trội, đội bóng áo bã trầu đã biết cách chắt chiu cơ hội để ghi bàn với 1 cú dứt điểm trúng đích trong trận đấu.

May mắn đã đứng về phía AS Roma khi họ được hưởng một quả phạt đền từ rất sớm. Zalewski là người đã tung cú sút đưa bóng đi trúng tay hậu vệ đối phương trong vòng cấm và trọng tài ngay lập tức chỉ tay vào chấm 11 m. Phút thứ 8, Dybala không mắc sai lầm nào để đưa đội bóng của HLV Mourinho vươn lên dẫn trước 1-0. Đây cũng chính là tỷ số chung cuộc của trận đấu, khi AS Roma chơi phòng ngự chặt chẽ và không để Torino có cơ hội gỡ hòa.

HLV Mourinho AS ROMA

Trong khi đó, những đội bóng xếp ngay trên AS Roma sau vòng đấu thứ 28 như AC Milan hay Inter Milan đều lần lượt sảy chân với những kết quả hòa. Chính vì vậy, đội bóng thành Rome đã chính thức đòi lại tốp 3 của Serie A với 53 điểm. Lần gần nhất đội bóng của HLV Mourinho đứng ở vị trí thứ 3 là vào cuối tháng 2.

Vòng 30, AS Roma của HLV Mourinho sẽ đối đầu với Udinese vào rạng sáng 17.2.