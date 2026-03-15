T ÌNH HUỐNG CỐ ĐỊNH ĐỊNH ĐOẠT TRẬN ĐẤU

Chiều 14.3, cơn mưa nặng hạt bao phủ phố biển Nha Trang. Cuộc đối đầu giữa 2 đội Trường ĐH Đồng Tháp và Trường ĐH Sư phạm TP.HCM tại lượt cuối bảng B trở thành cuộc "thủy chiến", nơi mà kỹ năng của các cầu thủ cũng như những toan tính chiến thuật từ ban huấn luyện phải nhường chỗ cho sự thực dụng. Trong đó, những tình huống cố định đã trở thành thứ vũ khí nguy hiểm để định đoạt trận đấu. Trong điều kiện yếu tố chuyên môn thuần túy gần như bị triệt tiêu, đội Trường ĐH Đồng Tháp đã nắm lợi thế trước đối thủ. Đội bóng Tây Nam bộ đã tận dụng triệt để sở trường chơi bóng dài và bóng bổng, khai thác tối đa ưu thế về hình thể của dàn cầu thủ có chiều cao tốt.

Quốc Yên (trái) tỏa sáng với cú đúp bàn thắng, góp công lớn giúp đội Trường ĐH Đồng Tháp thắp lại hy vọng vào tứ kết ẢNH: DUY ANH

Điểm nhấn lớn nhất của trận đấu là sự hiệu quả của các pha bóng cố định. Phút 38, từ chấm đá phạt, Trương Đức Trí treo bóng với quỹ đạo khó chịu vào trước khung thành đối phương, tạo điều kiện cho Nguyễn Võ Quốc Yên đánh đầu mở tỷ số. Bản lĩnh của Quốc Yên tiếp tục được khẳng định ở những phút bù giờ hiệp 1 khi anh thực hiện thành công quả phạt đền, hoàn tất cú đúp cá nhân. Đáng chú ý, pha lập công nhân đôi cách biệt cũng xuất phát từ một tình huống cố định, và đội Trường ĐH Đồng Tháp đã tận dụng tốt để chuyển hóa thành quả đá 11 m.

Bước sang hiệp 2, đội Trường ĐH Sư phạm TP.HCM nỗ lực đẩy cao đội hình để tìm kiếm hy vọng và rút ngắn cách biệt xuống 1-2 nhờ bàn thắng trên chấm 11 m của đội trưởng Nguyễn Anh Khoa. Nhưng chừng đó là chưa đủ để giúp thầy trò HLV Phạm Hà Minh lật ngược thế cờ. Bàn thắng ấn định tỷ số 3-1 của Trương Hồ Hải Duy ở phút 77 là một minh chứng rõ nét cho sự khó lường của những trận đấu dưới mưa, khi một cú phá bóng bổng lại vô tình trở nên quá khó khiến thủ môn Trường ĐH Sư phạm TP.HCM mắc sai lầm và phải vào lưới nhặt bóng.

Chiến thắng này không chỉ giúp đội bóng xứ sen hồng thắp lại hy vọng giành vé đi tiếp, mà còn mang đến niềm vui vỡ òa cho đội chủ nhà Trường ĐH Nha Trang. Kết quả trên trực tiếp đưa đội bóng phố biển vào tứ kết với tư cách là 1 trong 2 đội xếp thứ ba có thành tích tốt nhất, với 3 điểm và hiệu số 0. Trong khi đó, đại diện của miền Tây Nam bộ hiện có 3 điểm và hiệu số -2, sẽ hồi hộp chờ kết quả các cặp đấu thuộc lượt cuối bảng C để biết mình có vào được tứ kết hay không.

C HIA ĐIỂM TRONG TRẬN CẦU THỦ TỤC

Trận đấu cuối cùng của bảng B là màn chạm trán giữa 2 đội Trường ĐH Công nghệ Đồng Nai và Trường ĐH Thủy lợi. Trước khi ra sân ở lượt trận cuối, cả hai đội đã toàn thắng 2 trận, cùng nhau giành vé vào tứ kết sớm 1 vòng đấu. Cuộc so tài này chỉ để xác định đội nào sẽ vào vòng trong với ngôi nhất bảng, nhằm tránh đối thủ mạnh. Đội bóng miền Đông Nam bộ chỉ cần hòa là góp mặt ở tứ kết với ngôi nhất bảng. Phía ngược lại, đại diện phía bắc buộc phải thắng thì mới có thể lọt vào vòng trong với vị trí dẫn đầu.

Dù diễn ra dưới mưa nhưng cầu thủ 2 đội vẫn thi đấu với nhịp độ khá nhanh, xuất hiện những tình huống ăn miếng trả miếng liên tục. Khán giả trên sân Trường ĐH Nha Trang đã được chứng kiến một trận đấu giằng co hấp dẫn. Các chân sút của đội Trường ĐH Công nghệ Đồng Nai và Trường ĐH Thủy lợi thay phiên nhau hãm thành đối phương, nhưng vẫn không có bàn thắng nào được ghi trong hơn 80 phút bóng lăn. Như vậy, đội Trường ĐH Công nghệ Đồng Nai được 7 điểm, vào tứ kết với ngôi nhất bảng. Đội Trường ĐH Thủy lợi có 5 điểm, đi tiếp với vị trí nhì bảng B.