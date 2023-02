Đội Công an Hà Nội 5-0 Bình Định: Tỷ số 'không tưởng', tân binh quá mạnh

Highlights CLB Công an Hà Nội 5-0 CLB Bình Định: Chiến thắng không tưởng

Đây được xem là trận cầu tâm điểm của vòng đấu đầu tiên V-League 2023 khi đội Công an Hà Nội và đội Bình Định đều đang sở hữu những tuyển thủ quốc gia. CLB Công an Hà Nội sau khi lên hạng đã "thay máu" mạnh mẽ với những cái tên như Đoàn Văn Hậu, Vũ Văn Thanh, Hồ Tấn Tài, Phan Văn Đức, Tô Văn Vũ hay thủ môn "quốc dân" Bùi Tiến Dũng. Trong khi đó, đội bóng Bình Định vẫn có những tên tuổi như thủ môn Đặng Văn Lâm, Hà Đức Chinh cùng những ngoại binh đã từng giúp đội bóng đất võ đứng hạng ba V-League 2022.

CLB Công an Hà Nội (áo đỏ) đã nhập cuộc quá tốt so với Bình Định FC trong trận quân tại V-League ĐẬU TIẾN ĐẠT

Được chơi trên sân nhà Hàng Đẫy, CLB Công an Hà Nội đã nhập cuộc chủ động và thanh thoát hơn so với đội khách Bình Định. Ngay ở phút thứ 10, đội bóng ngành công an đã có cơ hội nguy hiểm đầu tiên khi Rodrigues tung ra cú dứt điểm đánh bại được thủ môn Đặng Văn Lâm, nhưng đáng tiếc bóng lại tìm đến đúng cột dọc. Ngay lập tức "người cũ" của Bình Định là Xuân Nam đã đệm bóng nhưng lại thiếu chính xác.

Tuy nhiên, các cổ động viên của CLB Công an Hà Nội không phải chờ lâu khi Rodrigues có pha đặt lòng cực kỳ đẳng cấp để đánh bại thủ môn Đặng Văn Lâm ở phút 18. Đến phút 39, Cley nhân đôi cách biệt cho đội chủ nhà bằng bàn thắng trên chấm penalty, sau khi Văn Thanh bị phạm lỗi trong vòng cấm. Tỷ số 2-0 phản ánh đúng thế trận của hiệp đấu đầu tiên.

Niềm vui của đội tân binh Công an Hà Nội ĐẬU TIẾN ĐẠT

Bước vào hiệp 2, đội khách Bình Định FC chỉ có thể cầm cự trong khoảng 25 phút trước khi bị "vỡ trận" trước một CLB Công an Hà Nội thi đấu quá hay. Phút 70, từ pha chuyển trạng thái tấn công rất hay của đội chủ nhà, Xuân Nam đã thu hút gần như toàn bộ hàng phòng ngự của Bình Định FC và tạo khoảng trống cho Tsoumou dứt điểm thành công, nâng tỷ số lên 3-0.



Chỉ 11 phút sau, Tsoumou chứng tỏ được sức mạnh của mình bằng cú đúp sau pha xử lý đẳng cấp để đánh bại Đặng Văn Lâm. Chưa dừng lại ở đó, Tsoumou hoàn tất cú hattrick của mình ở phút 83 sau đường chuyền "dọn cỗ" của Đoàn Văn Hậu.

Đoàn Văn Hậu với đường chuyền đẹp cho Tsoumou ghi bàn thắng ấn định tỷ số 5-0 ĐẬU TIẾN ĐẠT

Với chiến thắng đậm 5-0 trước Bình Định FC, đội bóng tân binh Công an Hà Nội của HLV Paulo Foiani đã có khởi đầu không thể hoàn hảo hơn. Chiến thắng này cho thấy đội bóng ngành công an đang trở thành ứng viên nặng ký cho chức vô địch V-League 2023.