Sau khởi đầu khá chệch choạc, dàn sao của đội bóng tân binh V-League 2023 đội Công an Hà Nội thi đấu thăng hoa với mạch 6 trận bất bại (4 thắng, 2 hòa). Tiếp đón CLB Khánh Hòa yếu hơn là cơ hội để Đoàn Văn Hậu cùng các đồng đội kéo dài mạch bất bại đồng thời áp sát ngôi đầu bảng xếp hạng của CLB Thanh Hóa.

Đoàn Văn Hậu (trái) cùng đội Công an Hà Nội hướng đến chiến thắng thứ 5 liên tiếp VPF

Các tuyển thủ quốc gia đang khoác áo đội Công an Hà Nội như Vũ Văn Thanh, Đoàn Văn Hậu, Hồ Tấn Tài đang chơi đầy sung sức và hiệu quả. Trình độ của các cầu thủ dự bị đội Công an Hà Nội cũng toàn "hảo thủ" và chất lượng đội hình hơn hẳn so với CLB Khánh Hòa.

Cũng là đội bóng tân binh V-League 2023 nhưng CLB Khánh Hòa không có được sự đầu tư mạnh mẽ như đội Công an Hà Nội. Tuy nhiên với khả năng lèo lái, sử dụng cầu thủ linh hoạt, HLV Võ Đình Tân vẫn giúp đội đang có điểm số khá khả quan (10 điểm) cùng vị trí cao hơn so với dự đoán trước đó, xếp trên SLNA, Bình Dương, Đà Nẵng, TP.HCM.

CLB Khánh Hòa (trái) sẽ chơi phòng ngự để nỗ lực kiếm 1 điểm trước Công an Hà Nội VPF

Ở vòng đấu trước, CLB Khánh Hòa để thua đáng tiếc 1-2 trước CLB Hải Phòng. Làm khách trên sân Hàng Đẫy trước đội Công an Hà Nội, ,mục tiêu của thầy trò HLV Võ Đình Tân vẫn là nỗ lực kiếm ít nhất 1 điểm. Vì thế đội bóng phố biển Nha Trang sẽ chơi phòng ngự chủ động để chờ cơ hội.

Trận đấu giữa đội Công an Hà Nội với CLB Khánh Hòa được trực tiếp trên VTV5, FPT Play.

Lịch thi đấu vòng 10 V-League 2023: