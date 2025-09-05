'Đồi gió hú' phiên bản mới ngập cảnh nóng

Đồi gió hú phiên bản mới được chuyển thể từ tiểu thuyết kinh điển cùng tên, với nhiều cảnh quay gợi cảm Ảnh: Chụp màn hình

'Đồi gió hú' 2026 nhiều cảnh quay táo bạo

Theo The Economic Times, Đồi gió hú (Wuthering Heights) phiên bản mới với sự tham gia của hai ngôi sao điện ảnh Margot Robbie và Jacob Elordi, đang gây ra làn sóng tranh cãi dữ dội vì nội dung quá táo bạo, khác với hình ảnh lãng mạn quen thuộc của nguyên tác.

Đoạn trailer tràn ngập những cảnh quay gợi dục, khiêu khích như cảnh Elordi cởi trần lao động, cảnh nhào bột hay những cái nhìn đầy khát khao giữa hai nhân vật chính... khiến người xem bất ngờ. Ngay khi trailer được công bố, các cuộc tranh luận sôi nổi bùng nổ trên khắp các nền tảng mạng xã hội, đưa những hashtag về bộ phim trở thành xu hướng tìm kiếm toàn cầu.

Theo thông tin từ nhà sản xuất, Đồi gió hú sẽ được Warner Bros. phát hành vào ngày 13.2.2026, đúng dịp Valentine. Ngoài Margot Robbie trong vai Catherine Earnshaw và Jacob Elordi trong vai Heathcliff, phim còn có sự góp mặt của diễn viên Owen Cooper. Đạo diễn Fennell kiêm luôn vai trò biên kịch và nhà sản xuất, trong khi Margot Robbie cũng tham gia vào khâu sản xuất.

Margot Robbie và Jacob Elordi đảm nhận vai chính trong Đồi gió hú bản chuyển thể mới nhất ẢNH: G.I

Phim vẫn dựa trên câu chuyện gốc về mối tình say đắm, đầy thù hận của Catherine và Heathcliff. Tuy nhiên, Đồi gió hú phiên bản 2026 sẽ đào sâu hơn vào những ham muốn bị kìm nén và sự xung đột giai cấp.

Catherine được khắc họa là cô gái đầy đam mê, bốc đồng, bị giằng xé giữa tình yêu cuồng nhiệt với Heathcliff và khao khát ổn định, địa vị xã hội. Còn Heathcliff là trẻ mồ côi chịu nhiều sỉ nhục, biến anh ta trở thành người đầy thù hận và ám ảnh.

Emerald Fennell, nữ đạo diễn từng gây chấn động với hai bộ phim Promising Young Woman và Saltburn, tiếp tục con đường làm phim đầy táo bạo của mình với dự án mới nhất: Đồi gió hú phiên bản 2026. Với danh tiếng chuyên tạo ra những câu chuyện đầy căng thẳng tâm lý và cả yếu tố tình dục gây khó chịu, Fennell đã làm mới tác phẩm văn học của Emily Brontë bằng một cách tiếp cận độc đáo, đầy thách thức.

Mặc dù nhận về nhiều ý kiến trái chiều, nhưng giới chuyên môn và các nhà phân tích đều nhận định rằng: sự kết hợp giữa sức hút của ngôi sao hạng A Margot Robbie, danh tiếng đang lên của Jacob Elordi cùng phong cách đạo diễn đầy tranh cãi của Fennell sẽ đảm bảo bộ phim trở thành một hiện tượng điện ảnh khi chính thức ra rạp vào đầu năm sau.