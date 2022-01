Đội hình tiêu biểu bóng đá nam 2021: Đấy sẽ là đội hình... dở nhất

Tiền đạo Robert Lewandowski của tuyển Ba Lan và CLB Bayern Munich phục thù ngọt ngào siêu sao Lionel Messi sau cuộc bầu chọn Quả bóng vàng (chỉ về nhì), khi giành chiến thắng ở giải The Best của FIFA với số điểm sít sao - chỉ hơn 4 điểm (48 so với 44). Còn tiền đạo Mohamed Salah về thứ 3 với 39 điểm. Đây là năm thứ 2 liên tiếp (2020 và 2021) Lewandowski đoạt giải The Best, cân bằng kỷ lục với siêu sao Cristiano Ronaldo (cũng có 2 lần đoạt giải năm 2016 và 2017). Ở nữ, cầu thủ Alexia Putellas (Barcelona) lập cú đúp khi đoạt Quả bóng vàng và giải The Best của FIFA.

Giải HLV nam nữ xuất sắc nhất đều thuộc về CLB Chelsea lần lượt là Thomas Tuchel và Emma Hayes. Giải thủ môn nam và nữ xuất sắc lần lượt về thuộc Edouard Mendy (Chelsea) và Christiane Endler (Lyon). Trong khi đó, Cristiano Ronaldo được FIFA trao tặng giải thưởng đặc biệt nhờ thành tích phá kỷ lục ghi bàn ở các trận đấu giải quốc tế (ghi 115 bàn).

Giang Lao