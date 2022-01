Thất bại tại FIFA The Best: Lời cảnh báo với Lionel Messi

Từ năm 2016 đến nay, thời điểm giải thưởng Cầu thủ xuất sắc nhất năm của FIFA tách khỏi Quả bóng Vàng của tạp chí France Football và lấy tên FIFA The Best, các cá nhân đoạt Quả bóng Vàng (trong đó có Messi) luôn chiến thắng ở giải thưởng FIFA The Best.

Đó là trường hợp của Cristiano Ronaldo (2016, 2017), Luka Modric (2018), Lionel Messi (2019). Năm 2020, Robert Lewandowski đoạt giải FIFA The Best, còn Quả bóng Vàng không tổ chức, nhưng France Football có tổ chức đi nữa, danh hiệu cao quý cũng khó thoát khỏi tay Lewandowski.

Tuy nhiên, ngoại lệ đã xuất hiện trong năm nay. Messi đoạt Quả bóng Vàng, còn Lewandowski thắng giải FIFA The Best.

Nếu giải thưởng Quả bóng Vàng được định đoạt bởi phiếu bầu của các nhà báo thể thao trên khắp thế giới, FIFA The Best lại phụ thuộc vào 3 yếu tố: nhà báo, đội trưởng và HLV trưởng của các đội tuyển quốc gia, cùng một lượng phiếu nhất định được chia cho các CĐV.

Messi và Lewandowski, mỗi người thắng một giải cho thấy trong tư tưởng của giới chuyên môn đã có sự phân cực.

Năm 2021 là năm đặc biệt của bóng đá thế giới. Chelsea là vô địch Champions League, nhưng Jorginho lẫn N'Golo Kante đều không đủ nổi trội và ổn định xuyên suốt để cạnh tranh danh hiệu cá nhân. Tương tự là đội tuyển Ý của HLV Roberto Mancini.

Do đó, 3 cầu thủ cạnh tranh danh hiệu xuất sắc nhất của FIFA The Best là Messi, Lewandowski và Mohamed Salah thực tế không nổi trội về danh hiệu tập thể.

Messi cùng Argentina vô địch Copa America - giải đấu bị hoài nghi về chất lượng chuyên môn, Lewandowski đăng quang tại Bundesliga - sân chơi Bayern Munich tỏ ra quá mạnh. Salah thậm chí còn không có danh hiệu nào.

Yếu tố phân định Messi hay Lewandowski giỏi hơn gần như phụ thuộc hoàn toàn vào thành tích cá nhân.





Messi sắm vai đầu tàu của Argentina tại Copa America khi in dấu giày vào 9 bàn thắng (4 bàn, 5 kiến tạo) và dẫn đầu ở mọi chỉ số cá nhân. Chính nhờ giải đấu ấn tượng tại Brazil, Messi đã lật ngược thế cờ ở cuộc đua Quả bóng Vàng.

Nhưng giải FIFA The Best thì khác. Diễn ra sau lễ trao giải Quả bóng Vàng gần 2 tháng, giải thưởng của FIFA vẫn vinh danh màn trình diễn của cầu thủ ở mùa giải 2020-2021.

Dù vậy, các phiếu bầu chỉ được gửi đi ở giai đoạn cuối năm, tức là phong độ của Messi và Lewandowski ở nửa đầu mùa 2021-2022 có thể ảnh hưởng nhiều đến lựa chọn trên lá phiếu.

Mà trong khoảng thời gian nửa đầu mùa 2021-2022, Messi hay Lewandowski chơi tốt hơn, điều đó rất dễ thấy. Lewandowski ghi 32 bàn ở Bundesliga và Champions League trong 4 tháng, phá kỷ lục của huyền thoại Gerd Muller.

Trong khi đó, Messi mờ nhạt từ ngày chuyển đến PSG. Vỏn vẹn 1 bàn ở Ligue 1 - sân chơi vừa rơi khỏi nhóm 5 giải đấu hàng đầu châu Âu khiến Messi bị giới chuyên môn đánh giá thấp.

Nên nhớ, Messi đang chơi cho PSG, đội bóng có vị thế ở Ligue 1 cũng gần tương tự Bayern ở Bundesliga, nhưng siêu sao người Argentina có đóng góp hạn chế.

Thất bại trước Lewandowski tại FIFA The Best báo hiệu mùa giải khó khăn cho Messi. Tiền đạo 34 tuổi sẽ không còn Copa America để ghi điểm trong năm 2022.

Còn ở màu áo CLB, PSG của Messi vẫn chơi thất thường hơn nhiều so với một Bayern vững chãi của Lewandowski.

Messi buộc phải vô địch Champions League hoặc World Cup để đảm bảo vị thế cạnh tranh với các đối thủ. Đó là con đường duy nhất, nhưng cũng là chông gai nhất cho số 30 của PSG.