Giải FIFA The Best 2021: Điểm lại hành trình Lewandowski vượt qua Messi, sánh ngang Ronaldo

Chúng ta hãy cùng nhìn lại hành trình Lewandowski vươn đến vị trí số 1 trong hạng mục cầu thủ nam xuất sắc nhất của Liên đoàn Bóng đá thế giới.



Buổi lễ trao giải FIFA The Best 2021 đã được diễn ra vào lúc 1 giờ sáng ngày 18.1.2022 (theo giờ Việt Nam). Do bị ảnh ảnh hưởng bởi đại dịch Covid-19 đang bùng phát trở lại ở châu Âu, buổi lễ được tổ chức dưới hình thức cầu truyền hình trực tiếp tại trụ sở của FIFA, ở Zurich (Thụy Sĩ). Reshmin Chowdhury - nhà báo và phát thanh viên thể thao người Anh làm việc cho BT Sports và cựu cầu thủ người Anh Jermaine Jenas là hai người dẫn chương trình trực tiếp của buổi lễ.

Vượt qua hai đối thủ nặng ký Lionel Messi và Mohamed Salah, Lewandowski của CLB Bayern Munich và đội tuyển Ba Lan đã lần thứ hai liên tiếp được bầu chọn là cầu thủ nam xuất sắc năm của FIFA. Đồng thời, với thành tích đạt được, cầu thủ Ba Lan trở thành người thứ hai sau siêu sao Cristiano Ronaldo giành được danh hiệu này 2 lần liên tiếp. Trước đó, vào các năm 2016 và 2017, CR7 đã nhận được giải thưởng này khi còn chơi bóng tại Tây Ban Nha trong màu áo của Real Madrid.

Thành tích này được cho là xứng đáng với những gì mà siêu tiền đạo của Bayern Munich và đội tuyển Ba Lan đã thể hiện trong mùa giải 2020-2021. Lewandowski đã ghi được tận 57 bàn sau 51 trận cầu thủ này có mặt trên sân. Chân sút số 9 là một cỗ máy ghi bàn theo nghĩa đen, dù đội bóng phải gặp bất kỳ đối thủ nào. Lewandowski đã góp công lớn trong việc giành siêu cúp nước Đức và vô địch Bundesliga lần thứ 9 liên tiếp của Bayern Munich. Ngoài ra, trong màu áo đội tuyển Ba Lan, dù bị loại ngay từ vòng bảng với chỉ vỏn vẹn 1 điểm nhưng sau 3 trận đấu, đội trưởng của “Đại bàng trắng” vẫn có được 3 bàn thắng.

“Tôi cảm ơn HLV, những đồng đội ở cả CLB lẫn ĐTQG đã giúp đỡ tôi. Tôi cảm thấy vô cùng tự hào và hạnh phúc khi đạt được danh hiệu này. Tôi đặt mục tiêu là phá được kỷ lục của Gerd Muller và sẽ còn cố gắng thêm nữa".





Trên thực tế, trong năm 2021 Lewandowski đã phá kỷ lục kéo dài suốt 49 năm của cố tiền đạo Gerd Muller. Năm 1972, Muller ghi 42 bàn thắng tại Bundesliga và đến năm 2021, Lewandowski đã ghi tới 43 bàn!

Hai ứng viên còn lại trong danh sách rút gọn là Lionel Messi và Mohamed Salah, dù có những thành tích rất ấn tượng trong năm 2021 nhưng như vậy là chưa đủ để họ đánh bại Lewandowski. Về phần Messi, ‘đương kim quả bóng vàng’ thế giới có được danh hiệu Copa del Rey ở Barca và Copa America 2021. Sau giai đoạn lượt đi khoác áo Paris Saint-Germain, cựu đội trưởng Barca chỉ có được 1 bàn thắng. Dù thời gian khi Messi cập bến PSG không còn nằm trong khoảng tính điểm của FIFA, tuy nhiên, nó được xem là nguyên nhân tác động đến tâm lý của các thành viên tham gia bỏ phiếu cho giải thưởng này. Giải thưởng được quyết định bởi hệ thống bỏ phiếu với 25% số phiếu từ cổ động viên, 25% khác đến từ các nhà báo trên thế giới, 25% tiếp theo do các huấn luyện viên ở mỗi đội tuyển quốc gia bầu chọn và 25% còn lại thuộc quyền đội trưởng của mỗi đội tuyển quốc gia.

Mohamed Salah là người còn lại nằm trong top 3 được đề cử cho giải thưởng này, chân sút người Ai Cập đã được 26 bàn và 6 đường kiến tạo cho Liverpool trên mọi đấu trường nhưng mùa 2020-2021 là thất bại với anh, khi danh hiệu vô địch của cầu thủ này là con số 0 tròn trĩnh.

Dường như, sau khi bỏ lỡ quả bóng vàng 2019 do giải thưởng này bị hủy bỏ vì đại dịch Covid-19, Lewandowski đang trở lại mạnh mẽ hơn bao giờ hết. Lewandowski vẫn đang trên hành trình hoàn thành bộ sưu tập danh hiệu cá nhân của riêng mình và chứng minh cho người hâm mộ thấy, mình là đối thủ đủ sức thách thức sự thống trị của Ronaldo và Messi trong hơn 1 thập kỷ qua.