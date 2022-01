HLV Park Hang-seo và thủ quân tuyển Việt Nam bầu cho ai tại FIFA The Best?

Theo đó, HLV Park Hang-seo của tuyển Việt Nam đã bỏ phiếu cho tiền đạo ngôi sao người Pháp, Mbappe ở vị trí số 1, kế đến là siêu sao Messi và tiền đạo Salah. Còn trung vệ Quế Ngọc Hải bầu cho Benzema, Lewandowski và Messi.

Tuy nhiên, trong 2 lá phiếu của HLV trưởng và thủ quân tuyển Việt Nam đều có tên 3 ngôi sao vào chung kết đề cử tranh giải của FIFA dù thứ tự khác nhau, đó là Lewandowski, Messi và Salah.

Kết quả chung cuộc được FIFA công bố rạng sáng 18.1, siêu sao Messi dù chiến thắng ở cuộc bầu chọn Quả bóng vàng của tạp chí France Football nhưng thua Lewandowski sít sao chỉ 4 điểm (44 so với 48) ở cuộc bầu chọn giải The Best 2021 của FIFA, còn tiền đạo Salah về thứ 3 có 39 điểm.





Hiện HLV Park Hang-seo đang cùng tuyển Việt Nam tập trung chuẩn bị cho 2 trận đấu tại vòng loại thứ 3 World Cup 2022 khu vực châu Á gặp tuyển Úc ngày 27.1 và tuyển Trung Quốc ngày 1.2 tới.

Trong khi đó, trung vệ Quế Ngọc Hải sau kỳ AFF Cup 2020 thi đấu lại cuối năm ngoái đã không còn được HLV Park Hang-seo chọn làm thủ quân tuyển Việt Nam, thay vào đó là tiền vệ Đỗ Hùng Dũng trở thành đội trưởng mới trong năm 2022 và sẽ có vinh dự bầu chọn danh hiệu FIFA The Best trong năm nay.