Messi và Cristiano Ronaldo đã bầu cho ai tại giải The Best của FIFA?

Siêu sao Messi dù chiến thắng ở cuộc bầu chọn Quả bóng vàng của tạp chí France Football nhưng thua Lewandowski sít sao (44 điểm so với 48 điểm) ở cuộc bầu chọn giải The Best 2021 của FIFA, còn tiền đạo Salah về thứ 3 (có 39 điểm).

Phiếu bầu của Messi (thủ quân tuyển Argentina) được tiết lộ khi danh thủ này có năm thứ 2 liên tiếp không bầu cho đối thủ Cristiano Ronaldo, thay vào đó anh chọn Neymar ở vị trí số 1, kế đến là Mbappe và Benzema. Tuy nhiên, 3 ngôi sao này đều không vào tốp 3 đề cử cầu thủ cuối cùng tranh giải. Tương tự là Cristiano Ronaldo cũng vắng bóng.

Trong khi đó, Cristiano Ronaldo (thủ quân tuyển Bồ Đào Nha) sau mùa giải trước không thật thành công đã bầu cho Lewandowski đứng vị trí số 1 giải The Best 2021, kế đến là Kante và Jorginho. Còn Lewandowski giành chiến thắng và là thủ quân tuyển Ba Lan thì bầu cho Jorginho, Messi và Cristiano Ronaldo.





Ở giải The Best này năm ngoái, Messi cũng không bầu cho Cristiano Ronaldo. Còn Cristiano Ronaldo thì vẫn bầu cho Lewandowski và xếp Messi thứ 2, kế đến là Mbappe.

Trong khi đó HLV Park Hang-seo của tuyển Việt Nam đã bầu theo thứ tự cho Kylian Mbappe, Lionel Messi, Mohamed Salah.

Hiện Cristiano Ronaldo và Lewandowski là 2 cầu thủ có 2 lần chiến thắng giải The Best của FIFA nhiều nhất. Còn Messi đoạt danh hiệu này 1 lần năm 2019.