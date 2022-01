FIFA The Best 2021: Ronaldo bị gạch tên, Messi dễ giành chiến thắng

Liên đoàn bóng đá thế giới FIFA vừa công bố danh sách rút gọn giải thưởng FIFA The Best (cầu thủ xuất sắc năm của FIFA). Ba ngôi sao Lionel Messi, Robert Lewandowski và Mohamed Salah đã lọt vào danh sách này. Với những gì đã thể hiện trong năm 2021, Lionel Messi đang là người có khả năng lớn nhất sẽ giành danh hiệu FIFA The Best 2021. Qua đó, hoàn thành ‘cú đúp’ danh hiệu cá nhân trong năm, sau Quả bóng vàng thứ bảy của mình vào tháng 12.2021. Chúng ta hãy cùng điểm qua hai lợi thế của Messi trong cuộc đua đến danh hiệu cầu thủ xuất sắc năm của FIFA.

Thời gian tính điểm ủng hộ Messi

Tính đến thời điểm hiện tại, sau khi rời khỏi Barcelona để chuyển sang khoác áo Paris Saint-Germain, trong 11 lần ra sân tại Ligue 1 cho PSG, Messi mới ghi được đúng 1 bàn thắng ở mùa giải này. Tuy nhiên, điều đó sẽ không được tính đến khi xem xét cho giải thưởng FIFA The Best 2021. FIFA tuyên bố: “Hội đồng sẽ chọn ra người chiến thắng với những thành tích của họ trong thời gian từ ngày 8.10.2020 đến ngày 7.8.2021”. Và Messi thì đến với PSG vào ngày 10.8.2021, tức là muộn hơn quỹ thời gian bình chọn 3 ngày. Vì thế, ngôi sao người Argentina chiếm lợi thế lớn.

Trước khi đến PSG, Messi đã nâng cao chức vô địch Copa America - danh hiệu lớn đầu tiên của anh với đội tuyển Argentina. Ngoài ra, ở cấp độ CLB, Messi cùng Barcelona đã giành được Copa del Rey và xếp sau Atletico Madrid, Real Madrid tại La Liga 2020-2021. Trong khoảng thời gian được FIFA tính điểm, cầu thủ người Argentina đã ghi 43 bàn sau 47 trận, kiến tạo 17 bàn.

Trong khi đó, hai ngôi sao còn lại trong danh sách rút gọn, dù nổi bật ở phương diện cá nhân, tuy nhiên thành tích ở cấp độ CLB cùng đội tuyển, đều không có nhiều dấu ấn. Cụ thể, chân sút Lewandowski ở mùa 2020-2021 đã có được 51 bàn thắng và 8 pha kiến tạo, dù vậy, ‘siêu tiền đạo’ người Ba Lan lại chỉ có được một chức vô địch Bundesliga, giải đấu mà đội bóng của anh đã có đến 8 lần lên ngôi liên tiếp trước đó, bên cạnh đó là danh hiệu siêu cúp nước Đức. Tại vòng chung kết Euro 2020, đội tuyển Ba Lan của Lewandowski đã có một màn trình diễn thất vọng và bị loại ngay từ vòng bảng với vỏn vẹn 1 điểm. Về phần Mohamed Salah, cầu thủ người Ai Cập đã có được 26 bàn thắng và 6 đường kiến tạo trên tất cả các đấu trường cho Liverpool. Nhưng anh lại chẳng có danh hiệu vô địch nào cùng CLB và đội tuyển quốc gia.





Nhiều đối thủ ‘nặng ký’ đã bị loại khỏi cuộc đua

Với việc góp mặt ở danh sách cuối cùng của giải thưởng năm nay, Messi đã vượt qua nhiều đối thủ nặng ký. Trong danh sách chỉ định của FIFA, những gương mặt như Erling Haaland, Kylian Mbappe, Karim Benzema, Kevin De Bruyne, Jorginho, Neymar và N'Golo Kante…đều không có tên trong danh sách đề cử sau cùng.

Ngoài ra, siêu sao Cristiano Ronaldo, người luôn là đối thủ lớn của Messi trong hơn một thập kỷ qua cũng không được chọn. Kể từ khi giải thưởng cầu thủ xuất sắc năm của FIFA được tổ chức lần đầu tiên vào năm 2007, đây là lần thứ hai CR7 không góp mặt vào danh sách 3 cái tên cuối cùng. Trước đó vào năm 2010, Ronaldo cũng chịu chung số phận với thời điểm hiện tại. Nhiều người hâm mộ lý giải rằng, sự vắng mặt lần này là do CR7 đã phải trải qua những năm tháng khó khăn tại Juventus ở Serie A 2020-2021 và bị loại sớm ở vòng 16 đội cùng Bồ Đào Nha tại Euro 2020.

Các huấn luyện viên và đội trưởng của đội tuyển quốc gia, các nhà báo uy tín sẽ là những người gửi phiếu bầu chọn để đưa ra kết quả cuối cùng cho giải thưởng này. Ngày 17.1.2022, FIFA sẽ chính thức công bố người chiến thắng trong buổi lễ được tổ chức tại Zurich (Thụy Sĩ). Với những lợi thế của mình, thật khó để danh hiệu FIFA The Best 2021 tuột khỏi tay siêu sao Lionel Messi.