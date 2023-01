Đội Indonesia đến Việt Nam bằng chuyên cơ, có mặt ở Hà Nội trước cả chủ nhà

Theo đó, chuyên cơ chở đội Indonesia (số hiệu BTK8840) sẽ hạ cánh xuống sân bay Nội Bài (Hà Nội) vào 17 giờ 20 ngày 7.1.

Vì không kịp tập vào tối cùng ngày, nên tuyển Indonesia sẽ tập một buổi duy nhất làm quen sân tại sân Mỹ Đình vào tối 8.1.

Ngày 6.1, Liên đoàn Bóng đá Việt Nam và các đơn vị liên quan đã họp bàn và thống nhất kế hoạch bảo vệ trận bán kết lượt về AFF Cup 2022 giữa tuyển Việt Nam và đội Indonesia vào 19 giờ 30 ngày 9.1.

Các phương án đảm bảo an toàn an ninh được thiết lập bởi Ban tổ chức trận đấu, Công an Hà Nội và cơ quan y tế. Việc triển khai mở các cổng, các cửa kiểm soát lối ra vào được thực hiện như trước đây, đặc biệt là kiểm soát chặt chẽ khán giả mang đồ cấm sử dụng vào sân. Bên cạnh đó, lực lượng an ninh sẽ triển khai bảo vệ, kiểm soát CĐV đội khách chặt chẽ, an toàn.





Được biết, số lượng cảnh sát làm nhiệm vụ ở trận bán kết lượt về giữa tuyển Việt Nam và Indonesia sẽ được huy động rất đông để đảm bảo công tác an ninh. Cụ thể, Ban tổ chức trận đấu sẽ mở 6 cổng vòng ngoài để kiểm soát việc ra vào và bố trí một lối đi riêng để tuyển Indonesia di chuyển vào sân Mỹ Đình. Bên cạnh đó, tuyển Indonesia sẽ được bảo vệ chặt chẽ từ khi xuống sân bay Nội Bài (Hà Nội) và sau đó di chuyển về khách sạn Hyatt (nằm gần sân Mỹ Đình).

Đội tuyển Việt Nam sau trận bán kết lượt đi AFF Cup 2022, sẽ rời Indonesia bay về TP.HCM vào 14 giờ 30 ngày 7.1, có mặt ở sân bay Tân Sơn Nhất vào 18 giờ. Sau đó vào lúc 20 giờ, đội bay ra Hà Nội và 22 giờ 15 có mặt ở sân bay Nội Bài.

Tuyển Việt Nam cũng sẽ chỉ có một buổi tập tại sân Mỹ Đình vào tối 8.1, trước trận gặp đội Indonesia vào tối 9.1.