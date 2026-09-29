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    Đội K93 tỉnh An Giang quy tập được 5 hài cốt tại nghĩa trang tạm thời chiến tranh
    VideoĐời sống

    Đội K93 tỉnh An Giang quy tập được 5 hài cốt tại nghĩa trang tạm thời chiến tranh

    Phương Vũ-Trần Ngọc
    Ngày 28.9, Đội K93 thuộc Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh An Giang đã tìm kiếm, quy tập được 5 hài cốt liệt sĩ tại ấp Phước Bình, xã Ô Lâm, tỉnh An Giang.

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