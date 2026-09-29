Đội K93 tỉnh An Giang quy tập được 5 hài cốt tại nghĩa trang tạm thời chiến tranh

Ngày 28.9, Đội K93 thuộc Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh An Giang đã tìm kiếm, quy tập được 5 hài cốt liệt sĩ tại ấp Phước Bình, xã Ô Lâm, tỉnh An Giang.