Đổi mới truyền thông, đưa an sinh phủ sóng đến từng nhà

Quyền lợi sát sườn người lao động

Năm 2026 đánh dấu mốc quan trọng khi các quy định mới từ luật BHXH 2024 và luật Việc làm 2025 bắt đầu đi vào cuộc sống. Thay vì những văn bản hành chính khô khan, BHXH tỉnh Khánh Hòa đã chủ động phân tích và truyền tải những thay đổi mang tính nhân văn, tác động trực tiếp đến quyền lợi của người dân. Đáng chú ý nhất là chính sách thai sản và hưu trí có nhiều thay đổi từ 1.7.2026:

Chế độ thai sản ưu việt: Lao động nữ sinh con thứ hai sẽ được nghỉ 7 tháng (tăng 1 tháng so với quy định cũ). Đặc biệt, lao động nam có vợ sinh đôi hoặc sinh con thứ hai cũng được nghỉ tới 10 ngày làm việc để chăm sóc gia đình.

Ưu đãi cho giáo viên mầm non: Từ đầu năm 2026, giáo viên mầm non có thể nghỉ hưu sớm tối đa 5 tuổi mà không bị trừ tỷ lệ hưởng lương hưu nếu có đủ 15 năm đóng BHXH.

Bảo hiểm thất nghiệp linh hoạt: Luật Việc làm 2025 mở rộng đối tượng tham gia, tạo "lưới đỡ" an toàn cho người lao động trước những biến động khó lường của thị trường lao động.

Mục tiêu cụ thể của tỉnh Khánh Hòa trong năm nay là đạt tỷ lệ bao phủ BHYT trên 96% dân số và hướng tới trên 96% người dân nhận trợ cấp qua phương thức thanh toán không dùng tiền mặt tại khu vực đô thị.

BHXH Khánh Hòa đẩy mạnh công tác đối thoại trực tiếp với người lao động và đơn vị sử dụng lao động ẢNH: T.N

Đổi mới phương thức truyền thông

Điểm nhấn khác biệt trong kế hoạch năm 2026 là sự chuyển dịch mạnh mẽ trong phương thức truyền thông: Xóa bỏ khoảng cách một chiều, chuyển sang tương tác đa chiều. BHXH Khánh Hòa xác định, để chính sách đi vào lòng dân, cán bộ bảo hiểm phải "đi từng ngõ, gõ từng nhà". Tại các xã, phường, dự kiến sẽ tổ chức từ 6 đến 10 cuộc đối thoại trực tiếp. Đội ngũ báo cáo viên không chỉ ngồi tại văn phòng mà trực tiếp xuống tận tàu cá, lên tận nương rẫy hay vào sâu trong các khu công nghiệp để giải đáp thắc mắc. Đối với vùng đồng bào dân tộc thiểu số, BHXH tỉnh bố trí các báo cáo viên thông thạo tiếng bản địa để làm "cầu nối" giải thích các chính sách mới về HBXH theo cách gần gũi nhất với phong tục tập quán địa phương, giúp bà con dễ dàng nắm bắt quyền lợi của mình.

Bên cạnh đó, việc ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) và các nền tảng mạng xã hội như zalo, facebook, youtube để sản xuất video ngắn, infographic sinh động đã giúp chính sách BHXH trở nên "bình dân" và dễ hiểu. Người dân giờ đây có thể dễ dàng kiểm tra quá trình đóng - hưởng BHXH minh bạch ngay trên ứng dụng VssID hoặc VNeID.

Chống trục lợi, bảo vệ quỹ an sinh

Song song với tinh thần hỗ trợ, BHXH tỉnh Khánh Hòa cũng phát đi thông điệp: Không khoan nhượng với các hành vi vi phạm pháp luật Bảo hiểm. Kế hoạch năm 2026 nhấn mạnh việc công khai minh bạch danh sách các doanh nghiệp chậm đóng, trốn đóng bảo hiểm trên các phương tiện thông tin đại chúng. BHXH tỉnh sẽ tăng cường phối hợp với các cơ quan chức năng để kiểm tra, giám sát và xử lý hình sự đối với các hành vi gian lận, trục lợi quỹ BHYT. "Mục tiêu cuối cùng là đảm bảo mỗi đồng tiền đóng góp của người dân và doanh nghiệp phải được sử dụng đúng mục đích, bảo vệ quyền lợi chính đáng và lâu dài cho người tham gia", đại diện BHXH tỉnh Khánh Hòa nói và cho biết việc đổi mới cách tiếp cận không chỉ là câu chuyện hoàn thành chỉ tiêu con số, mà là nỗ lực xây dựng một hệ thống an sinh dựa trên sự thấu hiểu và tin cậy. Khi người dân thấy được quyền lợi thiết thực và sự minh bạch, bảo hiểm sẽ không còn là "nghĩa vụ" mà trở thành "nhu cầu" tự thân để bảo vệ tương lai.