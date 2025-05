Đội Nam Định kêu gọi CĐV ‘tẩy chay’ phe vé, HAGL khó thắng tại Thiên Trường vì…

CLB Nam Định vừa có thông báo đến các khán giả, trước trận đấu gặp đội khách HAGL ở vòng 23 V-League 2024 - 2025.

Nội dung thông báo như sau: "Ngày 11.5, hơn 20.000 CĐV đã phủ kín sân Thiên Trường, cổ vũ cuồng nhiệt, tạo ra bầu không khí mà mọi đội bóng đều mơ ước.

Nhờ sự tiếp lửa từ khán đài, các cầu thủ Thép Xanh Nam Định đã vượt qua Đông Á Thanh Hóa, để tiếp tục duy trì vị trí số một trên bảng điểm, tiến gần hơn tới ngày giành được ngôi vị cao nhất. CLB Thép Xanh Nam Định xin gửi lời cảm ơn trân trọng tới tất cả người hâm mộ có mặt trên sân cũng như cổ vũ qua màn ảnh nhỏ".

Khán giả xếp hàng để lấy vé xem trận Nam Định thi đấu trên sân nhà Thiên Trường Ảnh: Phúc Thắng

Vé được đội Nam Định phát miễn phí

CLB Nam Định nhấn mạnh: "Ngày 18.5, Thép Xanh Nam Định sẽ tiếp đón HAGL trong khuôn khổ vòng 23 LPBank V-League. Đội bóng hy vọng tiếp tục nhận được sự cổ vũ nhiệt tình của người hâm mộ, để chảo lửa Thiên Trường tiếp tục rực cháy, để lại hình ảnh đẹp trong lòng người hâm mộ bóng đá Việt Nam.

CLB tin rằng ngay cả khi vé bán, người hâm mộ vẫn sẽ tới sân tiếp lửa đông đảo, bởi tình yêu lớn lao dành cho đội bóng. Tuy nhiên, đội xin trân trọng tặng vé miễn phí tới CĐV, như một món quà nhỏ tri ân sự đồng hành trong suốt thời gian qua. Chúng ta sẽ cùng nhau cháy hết mình trên khán đài cũng như dưới sân cỏ, chiến đấu và giành thêm một chiến thắng nữa, để tiến gần hơn tới ngày giành kết quả cao nhất như chúng ta hằng mong mỏi".

Highlight CLB HAGL 2-1 CLB Thể Công Viettel | Vòng 22 V-League 2024-2025

Cầu thủ thi đấu thăng hoa

Chảo lửa Thiên Trường

Hình ảnh đáng yêu của CĐV nhí

Khán giả phấn khích

Vé xem Nam Định đấu HAGL phát ngày nào?

Vé trận đấu sẽ được phát từ 15 giờ ngày 18.5, tại ba quầy ở khán đài A, B và D của sân Thiên Trường cho tới khi hết vé. Mục tiêu đội đưa ra là nỗ lực để vé đến trực tiếp tay người hâm mộ. CLB rất mong các CĐV nhận vé trực tiếp từ đội bóng, không mua qua phe vé. CLB mong người hâm mộ cảm thông khi không thể mở cửa tự do. Việc in vé và tặng nhằm đảm bảo an ninh an toàn trận đấu như yêu cầu của các cơ quan chức năng, đồng thời có thể triển khai việc quay số bốc thăm trúng thưởng xe máy mà đội may mắn được đồng hành cùng Honda Thu Thủy".

Đội Nam Định đang đứng đầu bảng xếp hạng với 45 điểm và có cơ hội rất lớn để bảo vệ ngôi vô địch V-League khi mùa giải sắp hạ màn.