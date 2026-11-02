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    Đội NASA rời 'môi trường sao Hỏa' sau 378 ngày

    Đội NASA rời 'môi trường sao Hỏa' sau 378 ngày

    La Vi
    La Vi
    Bốn thành viên tham gia một sứ mệnh mô phỏng hành trình đến sao Hỏa đã bước ra ngoài sau 378 ngày sống biệt lập tại Trung tâm Vũ trụ Johnson của NASA ở Houston.

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