Đội NASA rời 'môi trường sao Hỏa' sau 378 ngày

Bốn thành viên tham gia một sứ mệnh mô phỏng hành trình đến sao Hỏa đã bước ra ngoài sau 378 ngày sống biệt lập tại Trung tâm Vũ trụ Johnson của NASA ở Houston.