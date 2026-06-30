Thiết lập kỷ luật thực thi bằng phương châm 6 rõ

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh bối cảnh thế giới chuyển biến nhanh, phức tạp, công tác đối ngoại, hội nhập quốc tế phải dự báo sớm, tham mưu nhanh, chính xác và hành động chủ động trong khi đó yêu cầu phát triển đất nước đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 là với khát vọng rất lớn, mục tiêu rất cao; đối ngoại và hội nhập quốc tế phải phục vụ trực tiếp hơn cho phát triển, tự chủ chiến lược và nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia.

Toàn cảnh phiên họp ẢNH: TTXVN

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nhấn mạnh đây là phiên họp để khởi động một cơ chế mới, thống nhất phương thức lãnh đạo, chỉ đạo, điều phối và tổ chức thực hiện công tác đối ngoại, hội nhập quốc tế trong toàn hệ thống chính trị trong giai đoạn mới.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đề nghị phiên họp tập trung thảo luận về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn; quy chế làm việc và quan hệ công tác của Ban Chỉ đạo; dự kiến Chương trình công tác năm 2026; phân công nhiệm vụ thành viên Ban Chỉ đạo cũng như những vấn đề trọng tâm mà Ban Chỉ đạo cần tập trung lãnh đạo, chỉ đạo trước mắt và lâu dài.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh Ban Chỉ đạo cần phát huy cơ chế lãnh đạo, chỉ đạo chiến lược, điều phối để xử lý những vấn đề lớn, mới, khó, liên ngành, liên lĩnh vực, vượt thẩm quyền một cơ quan cụ thể.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước giao Cơ quan Thường trực là Bộ Ngoại giao tiếp thu ý kiến tại phiên họp, hoàn thiện văn bản theo hướng rõ thẩm quyền, rõ quy trình, rõ đầu mối, rõ trách nhiệm, rõ cơ chế theo dõi, kiểm tra, thiết lập kỷ luật thực thi bằng phương châm 6 rõ: rõ người, rõ việc, rõ thời gian, rõ trách nhiệm, rõ sản phẩm, rõ thẩm quyền.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm phát biểu chỉ đạo tại phiên họp ẢNH: TTXVN

Về nhiệm vụ trước mắt cần tập trung trong 6 tháng cuối năm 2026, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước chỉ rõ cần hoàn thiện ngay các văn bản nền tảng để Ban Chỉ đạo vận hành thống nhất, hiệu quả; giao Cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo chủ trì, phối hợp với Bộ Tư pháp, Bộ Công thương, các ban, bộ, ngành, địa phương liên quan rà soát toàn diện việc thực hiện các cam kết, điều ước quốc tế, thỏa thuận quốc tế quan trọng; tổ chức sơ kết 1 năm thực hiện Nghị quyết 59; chuẩn bị xây dựng Chiến lược đối ngoại toàn diện ở tầm cao mới.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước yêu cầu Ban Chỉ đạo phải bắt tay ngay vào việc, quán triệt tinh thần "nói là làm, làm ngay, làm đúng, làm quyết liệt, làm đến cùng và làm hiệu quả", xây dựng Ban Chỉ đạo thực sự trở thành cơ chế lãnh đạo, chỉ đạo chiến lược, điều phối thống nhất, đôn đốc quyết liệt, kiểm tra nghiêm minh, góp phần đưa đối ngoại và hội nhập quốc tế phục vụ thiết thực hơn cho phát triển đất nước, bảo vệ Tổ quốc và nâng tầm Việt Nam trong kỷ nguyên mới.

Ưu tiên bảo đảm an ninh năng lượng, tự chủ chiến lược của đất nước

Tại phiên họp, Thủ tướng Lê Minh Hưng khẳng định trách nhiệm của Ban Chỉ đạo rất lớn, trong đó Bộ Ngoại giao với tư cách Cơ quan Thường trực đóng vai trò đầu mối, nòng cốt. Nhấn mạnh nhiệm vụ đẩy mạnh ngoại giao phục vụ phát triển và tăng trưởng 2 con số, Thủ tướng khẳng định chương trình công tác của Ban Chỉ đạo cần rất ưu tiên việc duy trì các thị trường truyền thống, mở rộng thêm các thị trường mới, thúc đẩy thu hút đầu tư nước ngoài chất lượng cao, bảo đảm an ninh năng lượng, tự chủ chiến lược của đất nước.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, Trưởng ban Chỉ đạo Trung ương về đối ngoại và hội nhập quốc tế, và các thành viên Ban Chỉ đạo ẢNH: TTXVN

Đặt kỳ vọng nhiều vào các cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài, Thủ tướng nhấn mạnh trách nhiệm đối với các đại sứ, đề nghị nâng cao hơn nữa tinh thần chủ động đóng góp, tạo kết quả cụ thể, thiết thực, phục vụ thiết thực các mục tiêu phát triển của đất nước.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đề nghị Chính phủ, các cơ quan của Chính phủ phối hợp chặt chẽ với các cơ quan của Quốc hội nghiên cứu sửa đổi, bổ sung các quy định của pháp luật để phù hợp với các luật lệ, chuẩn mực chung và các cam kết quốc tế mà Việt Nam tham gia, nhất là các hiệp định thương mại tự do thế hệ mới FTA mà Việt Nam là thành viên.

Đối với ngoại giao nghị viện, Chủ tịch Quốc hội đề nghị Bộ Ngoại giao, Ủy ban Quốc phòng an ninh và đối ngoại, Văn phòng Quốc hội phát huy các quy chế hợp tác vừa ký kết, tích cực phối hợp với các bộ, ban, ngành triển khai hiệu quả các hoạt động đối ngoại song phương, đa phương của Quốc hội.

Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú nhấn mạnh cần nâng cao hiệu quả công tác đối ngoại và hội nhập quốc tế, đặc biệt trong việc mở rộng không gian phát triển của đất nước.

Đồng thời, Thường trực Ban Bí thư nhấn mạnh, thời gian qua đã có sự chuyển biến tích cực trong nhận thức của các ban, bộ, ngành, địa phương cả nước về tầm quan trọng của đối ngoại Đảng. Thường trực Ban Bí thư yêu cầu cần xây dựng kế hoạch phát triển quan hệ với đảng cầm quyền của các nước và phải có kết quả cụ thể trong đối ngoại Đảng.