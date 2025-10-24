Đội ngũ nhân sự 247Express: Hành trình 20 năm gắn kết, trưởng thành và bứt phá

Dấu chân mở đường - đồng hành cùng doanh nghiệp từ những ngày đầu tiên

Hai mươi năm trước, khi thương hiệu 247Express bắt đầu đặt những viên gạch đầu tiên cho hành trình của mình, đội ngũ nhân sự chỉ vỏn vẹn vài người. Mỗi nhân sự tựa như một "dấu chân mở đường" - người đi trước gánh vác, người sau tiếp nối, từng bước giúp 247Express nâng cao chất lượng dịch vụ, và xây dựng niềm tin với khách hàng. Câu chuyện của anh Nguyễn Việt Thắng, người đã gắn bó với 247Express từ năm 2009, chính là minh chứng cho tinh thần đó. Với anh, những ký ức về buổi ban đầu vẫn còn nguyên vẹn như thể mới hôm qua: "Tôi bắt đầu làm việc tại bưu cục Đà Nẵng, số 11 Trần Tống, khi mọi hoạt động khai thác và giao nhận còn tập trung tại một nơi. Những ngày đầu tuy vất vả, nhưng chính môi trường đó đã giúp tôi học hỏi và trưởng thành cùng đồng nghiệp".

Sự tận tâm được đặt cho từng đơn hàng của bưu tá 247Express, để đảm bảo có được nụ cười hài lòng của khách hàng Ảnh: 247Express

Mỗi bưu cục mới được hình thành đều in đậm dấu chân và tâm huyết của những người như anh Thắng. Họ là những người in dấu chân đầu tiên, góp sức biến mỗi bưu cục thuở sơ khai thành điểm kết nối vững chắc. Khó khăn trong những ngày đầu là không thể tránh khỏi, nhưng không thể khiến những "chiến binh" 247Express phải chùn bước.

"Năm 2014, khi tôi vừa vào công ty, Tam Kỳ vẫn chưa có bưu cục. Mỗi ngày, tôi phải đón xe buýt từ Đà Nẵng vào để lấy hàng và giao cho khách. Dần dần, khách hàng biết đến 247Express nhiều hơn, và đến năm 2016, bưu cục đầu tiên chính thức được thành lập. Tôi cũng trưởng thành cùng chính sự phát triển ấy" - Anh Nguyễn Văn Đạt (bưu cục Tam Kỳ) kể lại.

247Express đã ngày càng phát triển và hiện đại hoá hơn qua dòng chảy 20 năm. Để có thể đồng hành với khách hàng trong chặng đường dài phía trước Ảnh: 247Express

Bước chân chuyển mình cùng sự phát triển của doanh nghiệp

Với chị Nguyễn Thị Kim Tuyết (bưu cục Quảng Ngãi), những năm tháng ở 247Express còn là hành trình trưởng thành về bản lĩnh và niềm tin. Từ cô nhân viên điều hành bưu cục, chị đã từng bước phấn đấu trở thành quản lý bưu cục Quảng Ngãi. "Những ngày đầu, tôi gặp không ít khó khăn trong việc sắp xếp tuyến giao hàng, nhiều khi phải tự mình giải quyết mọi tình huống phát sinh. Có những hôm điện thoại nóng ran do có nhiều đơn hàng phát sinh nên bưu cục quá tải, nhưng tôi luôn tự nhủ: khách hàng chờ mình, nên không được để họ thất vọng" - chị Tuyết cho hay.

Khi 247Express ra mắt hệ thống vận hành mới, chị Tuyết là một trong những người đầu tiên tại khu vực miền Trung chủ động làm quen, học cách ứng dụng công nghệ để tối ưu công việc. Từ việc phải liên hệ thủ công, giờ đây chị có thể theo dõi tình trạng từng đơn hàng theo thời gian thực, điều phối tuyến linh hoạt và hỗ trợ kịp thời cho đội ngũ giao nhận. Chị tự tin: "Nhờ sự tin tưởng từ cấp trên, sự hỗ trợ từ đồng nghiệp và các khóa đào tạo nghiệp vụ, tôi từng bước vượt qua nỗi sợ ngày đầu, vững vàng hơn khi xử lý tình huống. Giờ chỉ cần nhìn lên màn hình, tôi biết đơn nào đang di chuyển, đơn nào cần xử lý gấp".

Chị Tuyết đã thực sự thay đổi trong cách làm việc, và còn trưởng thành trong tư duy phục vụ khách hàng: "Trước đây tôi chỉ nghĩ làm sao giao hàng kịp. Dần dần, tôi tập thói quen nghĩ rộng hơn, làm sao để khách hàng luôn cảm thấy được đồng hành và hỗ trợ".

Nhân viên điều hành bưu cục là người đứng sau quản lý và sắp xếp các tuyến giao hàng, để đảm bảo các đơn hàng đến tay khách hàng nhanh nhất Ảnh: 247Express

Sự trưởng thành và chuyển mình của 247Express không chỉ diễn ra ở văn phòng, bưu cục, mà thực sự thay đổi cả những nhân sự giao hàng, cách họ trao gửi từng kiện hàng và mang đến trải nghiệm trọn vẹn cho khách.

Anh Hoàng Dũng, một nhân viên giao nhận lâu năm tại 247Express nhớ lại: "Giờ đây, khi hệ thống định vị của 247Express được triển khai đồng bộ, tôi có thể chủ động sắp xếp lộ trình, nhận hỗ trợ từ bộ phận điều phối khi có sự cố và cập nhật cho khách hàng nhanh chóng hơn".

Hành trình mở mạch chuyển mình của 247Express. Những bước chân bứt phá, nỗ lực không ngừng để song hành cùng doanh nghiệp

Từ những dấu chân mở đường đến sự chuyển mình mỗi ngày, những câu chuyện giản dị trên là minh chứng rõ nét cho nhiệt huyết của hàng ngàn con người âm thầm "mở mạch" cho dòng chảy kinh doanh. Nhân sự tận tâm là nền móng vững chắc, giúp 247Express không ngừng "chuyển mình" trong suốt 20 năm qua, trở thành người bạn đồng hành đáng tin cậy của hàng chục ngàn khách hàng trên khắp cả nước.

Công ty Cổ phần Hai Bốn Bảy (247Express), là một trong những đơn vị cung cấp giải pháp chuyển phát hướng tới khách hàng doanh nghiệp được thành lập từ năm 2005. Với độ phủ sóng hơn 200 bưu cục và gần 34 tỉnh thành trên toàn quốc cùng đội ngũ nhân viên chuyên nghiệp và nền tảng công nghệ thông minh, 247Express cung cấp đến khách hàng những giải pháp vận chuyển linh hoạt, tối ưu theo từng mô hình kinh doanh, đáp ứng nhu cầu từ nội địa đến quốc tế. Trong suốt hành trình 20 năm 247Express là sự lựa chọn đối tác vận chuyển tin cậy của hơn 20.000 doanh nghiệp.